SKAM: Den 21 år gamle studenten synes det er skamfullt å måtte be om hjelp på Finn for å kunne få en fin jul.

Ber om hjelp til jul på Finn: − Ganske flaut

Mange legger nå ut Finn-annonser og ber om et lite bidrag i en trang økonomisk tid. – Jeg har ikke råd til flybilletter hjem til jul, sier en student.

Det strømmer inn med Finn-annonser om dagen, hvor folk som sliter økonomisk spør om litt ekstra hjelp frem mot jul.

Veldig mange synes det er skamfullt, og ønsker å være anonyme for å skåne for eksempel barna. Svært mange skriver at de gruer seg til jul, og vet ikke hvordan de skal få endene til å møtes.

– Jeg har vokst opp i en familie der jeg er vant med at det er lite penger, så jeg har alltid stresset for å skulle havne i den situasjonen selv som voksen, og ikke ha råd til å klare meg. Sånn har det blitt nå, sier den 21 år gamle studenten, som ikke ønsker å stå frem med navn.

Hun har lagt ut en annonse på Finn.no, hvor hun spør om noen snille mennesker der ute har mulighet til å hjelpe med noe mat eller julepynt.

– Det er ekkelt å spørre om hjelp og ganske flaut. Det er ikke noe jeg har hatt lyst til å snakke om, men jeg vil ikke grue meg til jul.

Ikke råd til flybilletter hjem

Høye priser på mat, strøm og raske rentehopp gjør at pengene ikke strekker til for stadig flere.

Det er dette som bekymrer statsminister Jonas Gahr Støre aller mest nå.

Etter at husleie, strømregning og andre faste utgifter er betalt, sitter den 21 år gamle kvinnen igjen med minimalt av stipendet og lønn fra tilkallingsjobb, forteller hun.

– Jeg gruet meg veldig til de høye strømprisene da jeg flyttet til Oslo. Nå merker jeg det veldig på matprisene også, og det er mye jeg må velge bort.

JULEPYNT: Den 21 år gamle studenten har lyst til å pynte hybelen med litt julepynt. Da trenger hun litt hjelp.

Foreløpig har hun fått litt julepynt til hybelen hun bor i, og hjelp til mat.

– Jeg blir veldig overveldet over at så mange har lyst til å hjelpe andre. Jeg blir veldig glad og takknemlig. Så har det også vært en del useriøse henvendelser fra ekle menn som spør om helt andre ting.

I en rapport fra forbrukerinstituttet Sifo står det at de med dårligst råd i mye større grad enn andre har måttet redusere forbruket sitt, også når det kommer til mat.

Julaften for 21-åringen blir også litt annerledes i år, forteller hun.

– Jeg har ikke råd til flybilletter hjem til jul. Det er veldig trist. Men jeg får lov til å feire med en venninne av meg og familien hennes, så det er veldig koselig.

Tall fra Finn.no sin kommunikasjonsavdeling viser at det er en liten økning i antall som legger ut annonse om at de trenger hjelp til jul, sammenlignet med i fjor.

Samtidig er det mange færre som legger ut annonse om at de tilbyr hjelp til jul.

– Desperasjon

En annen som har lagt ut et rop om hjelp på Finn, er en alenemor for tvillinger i tenårene.

– Det er litt desperasjon. Man vet ikke helt hva man skal gjøre, jeg ser at økonomien ikke strekker til. Jeg så at noen andre hadde lagt ut annonse på Finn, og tenkte at det kanskje kunne hjelpe. Det er veldig vanskelig og skamfullt, men hva skal man gjøre?

Hun ønsker heller ikke navnet sitt på trykk, av hensyn til barna. Hun er uføretrygdet, og familien bor i en kommunal bolig på Østlandet.

– Jeg synes det er så skamfullt hvis barna får vite at de får julegaver fra Finn. Så kan det komme kommentarer, og det vil jeg ikke at de skal få, sier hun.

Aldri før har man sett en så rask og markant forverring av husholdningenes økonomiske trygghet. Rundt 150.000 familier har flyttet seg fra «utsatt» til «slitere», ifølge Sifo-rapporten. Det vil si at man ikke har bufferkonto og ikke klarer å betale alle regningene.

– Jeg merker det kjempegodt, spesielt på matvareprisene. Nå handler også mange flere på tilbud, så det er mindre igjen av de varene. Det er veldig vanskelig, for man vil gjøre det beste for barna sine, men da prioriterer man det billigste fremfor det sunne. Så blir det innimellom brødskiver til middag for meg, så de skal få ordentlig middag.

– Ønsker bare at vi får en fin jul sammen

Det nærmer seg desember, og alenemoren sier hun er bekymret for julen.

– Man vil jo gjerne at det skal være litt god mat og noen gaver – at det lukter litt ribbe, og barna får de minnene og tradisjonene med seg. Jeg ønsker bare at vi får en fin jul sammen, så er det viktigste for meg det vi skaper sammen.

Foreløpig har de fått tilsendt et gavekort på kino, som guttene ønsket seg.

– Det var kjempekoselig, og jeg er utrolig takknemlig. Det er ikke hverdagslig å kunne gå på kino. Ellers er det mange som lagrer annonsen, og ikke sender melding, men kanskje de gjør det etter hvert.

Moren følger godt med på om det dukker opp mattilbud i butikkene om dagen.

– Barnetrygden har stått stille noen år nå, og det blir ikke billigere med årene å ha tenåringer. Når prisene stiger så mye, og alt går opp samtidig... Det føles vanskelig, som om man ikke strekker til.