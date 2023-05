AVVEININGER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier regjeringen og Stortinget står overfor en stor utfordring.

Må dekke «enormt gap» i forsvarsbudsjettet: − Ikke lett

Forsvarskommisjonen ber om en dramatisk økning av forsvarsbudsjettene. Det kommer til å være en stor utfordring for samfunnet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kortversjonen Forsvarskommisjonen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 30 milliarder kroner umiddelbart, i tillegg til 40 milliarder i året til sikkerhet, forsvar og beredskap over 10 år, og 10 milliarder i ekstra driftsmidler.

De ber om et bredt politisk forlik mellom partiene på Stortinget og en forpliktende opptrappingsavtale.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) beskriver det som et stort økonomisk løft, og sier regjeringen må komme tilbake til hvordan de skal ta spørsmålene til Stortinget. Vis mer

– Det er ikke noe tvil om at det som kommisjonen har lagt frem nå er en stor utfordring både for regjeringen men også hele det politiske miljøet i Norge. Jeg vil ikke gå inn i konkrete vurderinger av det kommisjonen foreslår, men det er et svært stort økonomisk løft, sier Gram til VG.

Forsvarskommisjonen vil blant annet:

Styrke forsvarsbudsjettet på 30 milliarder kroner.

Bruke 40 milliarder i året til sikkerhet, forsvar og beredskap over 10 år.

Bruke og 10 milliarder i ekstra driftsmidler. Les mer her.

De ber om et bredt politisk forlik mellom partiene på Stortinget, og en forpliktende opptrappingsavtale.

– Vi må komme tilbake konkret til hvordan vi tar disse spørsmålene til Stortinget. Men min grunnholdning vil være å finne brede løsninger. Vi har jo en lang tradisjon i Norge for at vi samler oss bredt politisk når det er store utfordringer som møter det norske samfunnet, sier Gram.

Vil ha bredt forlik

Både Høyre og Venstre påpeker at kommisjonen mener det trengs 30 milliarder kroner mer til Forsvaret frem til 2026, mens regjeringen tirsdag la frem en ekstrabevilgning på 11 milliarder i samme periode.

– Høyre mener regjeringen må invitere til et bredt politisk forlik om den videre satsingen på Forsvaret, sier forsvarspolitisk talsperson i Høye Hårek Elvenes.

Venstre-leder Guri Melby beskriver det som et «enormt gap».

– Det gjør at jeg fortsatt sitter igjen med spørsmålet om regjeringen virkelig planlegger å ruste opp Forsvaret til det nivået som er nødvendig i dagens sikkerhetssituasjon, sier Melby.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier forsvaret må styrkes, og at Rødt er åpne for et forsvarsforlik, gitt at det styrker Norges nasjonale forsvarsevne.

– Vi må unngå å sette nødvendige velferdstilbud for folk opp mot forsvaret av befolkningen. Velferd for befolkningen forutsetter at vi kan forsvare Norges territorium, frihet og selvråderett, legger han til.

FORLIK: Høyres Hårek Elvenes ber regjeringen invitere til et bredt forlik.

Peker på langtidsplanen

Gram understreker at regjeringens ekstrabevilgning på 11 milliarder handlet om å forplikte Norge til å nå toprosentmålet toprosentmåletNatos mål om at landene skal bruke ti prosent av BNP på forsvar innen 2026 i Nato.

Det kommisjonen peker på er noe annet, og et lengre perspektiv, sier han.

– Langtidsplanen vi skal legge frem neste år vil være med på å svare ut det.

Han sier det vil være regjeringens og Stortingets oppgave å gjøre helhetlige avveininger mellom ulike behov i samfunnet.

– Forsvar, sikkerhet og beredskap er et sånt behov, og hvordan det vil bli avstemt, må vi komme tilbake til. Men det er ingen tvil om at vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar og beredskap, sier han, og legger til:

– Det er ikke lett – vi er avhengige av at vi har ressurser i det norske samfunnet som kan svare ut de behovene vi har. Det handler ikke bare om penger i seg selv, men også at vi har folk som kan bemanne en organisasjon som vi ønsker å utvikle.

HASTER: Kommisjonens leder, Knut Storberget, sier investeringene er nødvendige, og at de haster.