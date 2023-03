UTSATT: Flere tillitsvalgte gir uttrykk for at de ikke lenger har tillit til administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Krever at en ny helseleder går av

Flere tillitsvalgte i Midt-Norge tar til orde for at administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge bør trekke seg fra sin stilling.

– Det er styret som bestemmer om jeg er riktig mann til å lede videre. Jeg opplever at jeg har tillit fra styret, sier Stig Slørdahl selv til VG.

– Jeg mener at administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl også må fratre, sier foretakstillitsvalgt i NITO ved St. Olavs, Lise Dragset, til Adresseavisen.

Hun er en av tre tillitsvalgte som nå krever at han går av. Også konserntillitsvalgt John Olav Berdahl og foretakstillitsvalgt i sykepleierforbundet Maiken Isachsen-Hagen sier til avisen at de mener Slørdahl bør fratre. Det mener også hovedverneombud Anne Berit Lund, ifølge avisen.

Dragset mener ifølge avisen at Slørdahl har villedet styret i Helse Midt-Norge, og ikke tatt nødvendige grep i forhold til situasjonen. Hun mener også at han ikke har tatt beskrivelsene fra tillitsvalgte om situasjonen på alvor.

– Han har ikke nødvendig tillit til å være den som skal lede dette videre, sier hun til Adresseavisen.

GIKK AV: Administrerende direktør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik forlot torsdag sin stilling, etter meldingsskandalen på St. Olavs.

Helseplattformen er en digital plattform for helsetjenestene i Midt-Norge. Den skal sikre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Men innføringen har vært rammet av en rekke problemer.

VG omtalte tirsdag at en feil i det nylig innførte elektroniske systemet har ført til at totalt 16.438 brev enten ikke har kommet fram til pasienter eller til fastlege.

Torsdag valgte administrerende direktør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik å fratre sin stilling.

– Jeg har mitt mandat fra styret i Helse Midt-Norge. De tillitsvalgte har sagt at de mener jeg ikke har gitt riktig informasjon til styret, men jeg har ikke fått tilbakemelding fra dem om at de ikke føler seg informert om utviklingen til enhver tid, sier Stig Slørdahl til VG.

Han beskriver situasjonen som Helse Midt- Norge står i som svært krevende.

– Jeg har forståelse for at folk på St. Olavs er frustrerte og sinte på grunn av problemene si står i nå, sier han til VG.

BEKYMRET: Foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim er ikke blant dem som har krevd Stig Slørdahls avgang. Men hun forteller til VG at hun er bekymret for pasientsikkerheten etter Helseplattformen ble innført.

I et intervju med VG uttrykte foretakstillitsvalgt for overlegene på St. Olavs bekymring for pasientsikkerheten på sykehuset. Og fortalte at det Helseplattformen – og problemene knyttet til den – var en stor belastning for ansatte.

– Vi er bekymret for pasientsikkerheten og opplever løsningen som utrygg. Vi har ikke god nok kontroll på informasjonen om pasienten, vi vet ikke om meldinger kommer fram til riktig person eller på riktig måte, sier Vivi Bakkeheim til VG.

– Er pasientsikkerheten i Midt-Norge god nok?

– Vi jobber med å ivareta den, men dette er en utfordrende. Det er derfor satt inn store ressurser for å gå gjennom brevene og e-meldingene. Det arbeidet sitter St. Olavs i førersetet for, svarer Slørdahl til VG.

– Min jobb nå er å finne en løsning for å bidra til at vi kommer videre. Jeg har foreslått en systemrevisjon av Helseplattformen for å sjekke ut at vi har funnet alle feilene, og for å utelukke nye og tilsvarende feil, sier han.

