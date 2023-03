KRITISK: Sp-veteran Per Olaf Lundteigen mener Senterparitet må vedta hva de skal presse EU på under landsmøtet.

Sp-tungvekter ut mot partitoppenes strømpolitikk: − Trist

TRONDHEIM (VG) Ledelsen i Senterpartiet vil vente til etter kommunevalget med å bestemme seg for hvilke strømkamper de vil ta med EU. Parti-nestor Per Olaf Lundteigen etterlyser mer handlekraft fra sine egne.

– Et landsmøte må jo ta stilling til de vanskelige og viktigste sakene. Det er et unisont krav ute i organisasjonen på at her må vi slå fast hva som er vår linje, og det er jo ikke for moro skyld – det er noe som skal forfektes av våre folk i regjeringen, sier Lundteigen til VG.

– Det blir for enkelt å vente?

– Det er klart det blir det, for det er påtrengende viktig å få til en systemendring. Alle er jo enige om at det må gjøres noe. Folk flest er opptatt av handlekraft, det er det som er stikkordet nå.

Krav fra grasrota

Det er duket for en strømkamp på Sps landsmøte, som fredag startet i Trondheim: Hele 11 av 16 fylkeslag har levert flere forslag om endringer i kraftpolitikken. Flere kommer med konkrete krav om ta kampen mot EU, og å frikoble prisene i Norge fra det europeiske markedet.

Men resolusjonen som er foreslått av redaksjonskomiteen i partiet er mildere – den sier klart nei til EUs fjerde energimarkedspakke, men går ikke inn for noen av de konkrete kravene til hvordan regjeringen bør presse EU.

I et intervju med VG denne uken sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad at hun er klar for å ta kampene med EU om konkrete forslag til strømløsninger – men hun vil vente til et utvalg regjeringen har satt ned for å utrede hvordan de ulike løsningene fungerer har levert sin rapport.

Svar etter valget

Den kommer i oktober, etter valget.

Lundteigen reagerer på dette:

– Det er jo veldig påfallende at det skal bli ferdig først etter valget. Det er en dårlig nyhet for oss som ønsker å få gjort noe, sier han.

Han sier han har forståelse for at dette er komplisert, men påpeker at strømpriskrisen har vart lenge – og at strømkravet fra hans fylkeslag, Buskerud, er noe de har foreslått lenge før det siste utvalget ble satt ned.

– Vi har foreslått dette i et og et halvt år, så det er veldig trist at en ikke har gått grundig inn i dette tidligere. Det er klart at en kunne funnet ut av det for lenge siden, og gått i forhandlinger med EU-kommisjonen og Storbritannia, mener Sp-veteranen.

PÅ LANDSMØTE: Parlamentarisk leder Marit Arnstad og partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Tror bare én løsning fungerer

Buskerud Sp, Lundteigens fylkeslag, har varslet at de vil komme med flere endringsforslag når Sp-landsmøtet skal vedta sin kraftpolitikk. Lundteigen er klar på at han mener det bare er én måte å løse krisen på som både kan fungere, og som vil være mulig å få til innenfor EØS-avtalen:

Å innføre regler som gjør at det ikke eksporteres mer strøm enn det importeres når nivået i norske vannmagasiner går under en median.

– Vi er helt sikre på at dette fungerer. Jeg har hatt kontakt med flere av de beste markedsfolkene om det.

Lundteigen viser til at land som Tyskland sørger for sin forsyningssikkerhet gjennom import og lagring av gass, mens Norge er avhengige av regn og snø.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

– Påfallende

Han mener det både er i Norges interesse at forsyningen er sikret gjennom at magasinene ikke tappes for mye ned, og i EUs interesse at Norge har ekstra kapasitet i magasinene i de periodene de har lite vindstrømproduksjon.

– Det er to forskjellige systemer, og i dag er det ikke fornuftig i forhold til det Norske. Det er påfallende lite interesse fra regjeringsfolk for å diskutere det forslaget som vi fra Buskerud Sp har fremmet over lang tid.

En annen løsning som har bilt foreslått er et såkalt «toprissystem» der prisen på strømmen som eksporteres settes uavhengig av prisen på strøm i Norge. Det mener Lundteigen er helt urealistisk å få til innenfor rammene av EØS-avtalen EØS-avtalenSamarbeidsavtalen mellom Norge og EU. Sikrer Norge full markedsadgang til hele EU, men gjør også at mye EU-lovgivning gjelder i Norge..

– Vi har ikke noen som helst sjanse til det innenfor de forpliktelsene vi har etter EUs tredje energimarkedspakke energimarkedspakkeKalles også ACER - som er et byrå EU har opprettet for å sørge for at nettselskapene i Europa samarbeidet om et felles marked. Norge har sluttet seg til denne ordningen gjennom EØS-avtalen.. Det bryter så fullstendig med det, mener han.

Lundteigen: Derfor er det dyrt

Lundteigen mener årsaken til Norges strømpriskrise er at utvekslingskapasiteten til Europa og Storbritannia har økt enormt gjennom de to siste strømkablene som ble bygget.

– Det er det som fullstendig har forandret spillet. I dagens system er det bare én måte å sikre bedre magasinfylling på, og det er at prisene er høyere enn i Tyskland, for da vil strømmen gå fra Tyskland til Norge. Du kommer ikke utenom at man må regulere kapasiteten i kablene, sier han.

Han sier dette er komplisert, men at det burde vært mulig å komme frem til en løsning og startet diskusjonene med EU-kommisjonen og Storbritannia.

– Vi har ingen forpliktelser til å eksportere så mye strøm – det har bare blitt sånn, fordi det er markedet som skal bestemme om strømmen går den ene eller andre veien.