DREPT: Linn Merete Andersen døde etter å ha blitt knivstukket i sitt eget hjem.

Mann (40) tiltalt for drapet på Linn Merete Andersen

Tobarnsmoren Linn Merete Andersen (40) ble knivstukket til døde i Krødsherad i fjor. Nå er hennes daværende samboer tiltalt for drapet.

Klokken 00.28 natt til 5. april i fjor kontaktet den nå tiltalte mannen AMK-sentralen og fortalte hva som hadde skjedd i samboerparets enebolig i Krødsherad. Da ambulansen kom frem til stedet, var Andersen fremdeles i live, men skadene var så omfattende at hun døde.

Nå har Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, etter Riksadvokatens ordre, tatt ut drapstiltale mot den 40 år gamle mannen.







– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier mannens forsvarer Thomas Randby.

Da ambulansen kom frem til boligen, hadde den daværende samboeren forlatt stedet i bil, og klokken 00.53 den natten skrev han følgende på sin lukkede Facebook-side:

«Da ryker jeg inn før hvert fall drapsforsøk – love you all».

Meldingen var etterfulgt av emojier som viser seierstegn og hjerte, har Bydeposten tidligere skrevet.

Mannen dro så til Modum politistasjon hvor han ble pågrepet. I eneboligen lå Andersens to mindreårige barn og sov da knivstikkingen fant sted. Tiltalte er ikke far til disse barna.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokat Anna Lutina, som representerer et at barna. Hun ønsker ikke å kommentere tiltalen på nåværende tidspunkt. VG har ikke lyktes å komme i kontakt med de to andre bistandsadvokatene i saken.

Les også Linn Merete Andersen (40) ble drept på Noresund Samboeren hennes (39) er siktet for drapet.

Anmeldt tidligere



En drøy måned etter drapet ble det kjent at den 40 år gamle manne tidligere har blitt anmeldt av tre ulike kjærester. Den første anmeldelsen ble registrert i 2016 i nåværende Øst politidistrikt.

De to neste, i desember 2018 og april 2020, ble inngitt til Agder politidistrikt. Den avdøde tobarnsmoren er ikke blant disse kvinnene, ifølge politiet.

VG er kjent med at anmeldelsene omhandler psykisk og fysisk vold.

Alle tre anmeldelsene ble henlagt.

Den gang uttalte mannens tidligere forsvarer, Knut Henning Larsen, at hans klient i én av disse sakene fikk erstatning for urettmessig straffeforfølgning etter anmeldelsen ble henlagt.

Rettssaken er foreløpig ikke berammet.

