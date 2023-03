ISKALDT: Et værfenomen gjør Norge kaldere.

Meteorologen ber folk utnytte solen i helgen: − Blir helt annerledes mandag

På Innlandet har de opplevd sprengkulde under 30 minus. Det blir ikke bedre med det aller første.

Den siste uken har det vært iskaldt i stort sett hele Norge. Meteorologene gikk også ut og advarte om at folk må kle seg flere dager fremover.

Det som følge av stratosfærisk oppvarming. stratosfærisk oppvarming. Brå stratosfærisk oppvarming (engelsk forkortelse SSW) er en av de mest radikale værskiftene som kan observeres for vår planet. Det er en rask oppvarming (opp til 50­°C i løpet av en uke) i stratosfæren, som er mellom om lag 10 km og 50 km over jordas overflate. Det forårsakes av atmosfæriske bølger (såkalte rossbybølger) fra troposfæren, som er atmosfærelaget nærmest jorda. Som følge av det blir det perioder med kulde på jorda.

På Innlandet har de virkelig fått oppleve fenomenet. For fredag hadde deler av innlandet under 30 minus.

– Og de vil egentlig ha det veldig kaldt i helgen også. Det er lite som tyde på at det blir så veldig mye bedre, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Tromsø, Charalampos Sarchosidis.

Bjorli i Lesja kommune på Innlandet var det kaldeste stedet i Norge fredag. Der hadde de hele 34,7 kuldegrader å skryte av.

I helgen blir det sol flere steder i Norge, men et lavtrykk kan se ut til å ødelegge det til uken.

– Det blir helt annerledes fra og med mandag. Vi får nok en temperaturøkning, men den er borte igjen onsdag. Så er det heller ikke usannsynlig at det kommer et farevarsel for snø på Østlandet.

Ifølge meteorologen kan mandag bli en dag med nedbør på Østlandet. Snø på dagen, før det går over til regn på kvelden.

– Det blir ikke en særlig fin dag. Helgen og solen må utnyttes for de som er glade i den.