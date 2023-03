ADVARER STØRE OG REGJERINGEN: Mímir Kristjánsson mener venstresiden kan takke seg selv for at velgerne nå flykter.

Oppgjør med venstresiden: − Går i søvne mot stupet

Folk med dårlig råd bør ikke oppleve å få det verre mens venstresiden styrer, mener Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

– Vi kan ikke fortsette å gå i søvne mot stupet. Det er søvngjengeri mot at Høyre kommer tilbake i regjering. Det er ingen som klarer å stoppe det, sier Mímir Kristjánsson til VG.

Siden valget er regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet betydelig redusert.

Ved stortingsvalget i 2021 fikk Ap 26,3 prosent av stemmene, og Sp 13,5 prosent.

Siden da har ferden nedover på meningsmålingene ført Ap til 17,2 prosent og Sp til 6,2 prosent, ifølge nettsiden pollofpolls’ gjennomsnitt for mars.

– Vi har det mest venstreorienterte Stortinget i historien. Det var og er et veldig tydelig signal om at velgerne i Norge ønsker en ny kurs for landet. Min oppfatning er at har ikke vi klart å levere tilstrekkelig på, mener Rødt-politikeren.

– Verre med venstresiden

– Det er ganske vonde tider for mange i Norge. Når folk med dårlig råd opplever å få det verre når venstresiden styrer, da er det noe galt. Det må vi samle oss om og få ordnet opp i, sier Rødt-politikeren.

I et innlegg på Facebook har han publisert det Rødt-politikeren mener er hestekuren for regjeringsprosjektet:

Arbeiderpartiet og Sp må slippe SV inn i regjering.

De tre partiene må kalle inn alle de fem partiene til venstre for midten og bli enige om et slags kriseforlik med for eksempel ti eller femten punkter.

Disse må inneholde en løsning på strømkrisen, mer penger til sykehusene og levelige trygder.

Nettavisen har også omtalt dette Facebook-innlegget.

– Venstresiden er mer opptatt av å krangle om hva som er den perfekte løsningen, enn at det blir gjort grep som monner. Jeg opplever at regjeringen lukker seg inn i seg selv. Det ene er at SV ikke får bli med, det andre er at partier som MDG og Rødt opplever å ikke bli invitert med på ting, sier han til VG.

UT MOT RØDT: Ap-nestleder Bjørnar Skjærans svar til Rødt er hardt. Han mener Rødts politiske prosjekt har vært å splitte venstresiden og arbeiderbevegelsen.

– Urettferdig

– Det var i grunnen ikke så mye dumt regjeringen vedtok i Hurdals-plattformen, men virkeligheten har endret seg fort med krig i Ukraina, strømkrise og dyrtid i Norge, sier Kristjánsson.

Og disse nye utfordringene har de ikke klart å ta tak i, ifølge Rødt-politikeren.

– De som har minst, sliter med penger til mat. Det er langt unna slik det bør være med en større venstreside, sier han.

Han understreker at det på ingen måte er regjeringen som har skyld i krisene Norge nå står i.

– Jeg skjønner at det kan føles urettferdig – å gå til valg på saker folk er begeistret for. Ett år etter valget bryr folk seg ikke lenger, og arbeidet du har lagt er ikke verdt noe. Men ingen andre kan løse problemene enn oss selv, sier han.

– Men både Rødt og SV har økt i oppslutning etter valget. Tjener ikke dere på situasjonen da?

– De aller fleste velgerne som forsvinner, forsvinner til gjerdet. Mange går til Høyre og Frp også. Jeg er glad for at Rødt gjør det bra på målingene. Men det er politikken som betyr noe. Da må man ha en vei til innflytelse, og den går ikke via Erna Solberg, sier Kristjánsson.

VIL IKKE HA RØDT-RÅD: Bjørnar Skjæran, her fotografert sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

– Splitter venstresiden

– Rødts prosjekt har snarere vært å splitte venstresiden og arbeiderbevegelsen. Jeg opplever ikke at dette har endret seg så mye etter at Mimir kom på Stortinget, så jeg tar dette utspillet med en klype salt, for å være helt ærlig, sier nestleder Bjørnar Skjæran (Ap) i en uttalelse sendt til VG.

Han sier han og Mímir Kristjánsson er enige i at det er Arbeiderpartiet og ikke Rødt som er de voksne.

– Vi ser nå tegn til at ansvarlig styring gir resultater som er viktige for folk. Prisveksten ser ut til å avta, og renteøkningen kan være stoppet. Og med Rødts energipolitikk tror jeg alle skjønner at forsyningssikkerheten ville vært i spill for lenge siden.

– Vi skal få pris- og renteveksten ned. Det betyr mindre oljepengebruk, ikke mer, og må skje parallelt med at vi tar imot flere titalls tusen ukrainske flyktninger og styrker forsvar og beredskap, sier han om dyrtidskrisen.

VALGFORSKER: Jonas Stein mener Erna Solberg oppfattes som trygg på kriseledelse, og at det er en stor del av årsaken til at de vokser.

– Vil ha mer innflytelse

VG har bedt valgforsker Jonas Stein vurdere Kristjánssons analyse.

– Han vil egentlig at Rødt skal få mer innflytelse. Det er det du kan oppsummere det med. Utfordringen for Rødt er at de som vokser nå er Høyre. Hvis det var at velgerne mente at det ikke var nok venstrevridd politikk i regjeringen, ville de i større grad gått til SV eller Rødt, mener han.

Om kranglingen på venstresiden sier han:

– Det gjøres jo en rekke forlik på Stortinget. For eksempel med Ukraina-forliket. Utfordringen ligger i det å ha styringstroverdighet. En del av forklaringen til veksten til Høyre er ikke nødvendigvis bare et rop etter Høyre-politikk, men at Erna Solberg og regjeringen hun ledet oppfattes som trygg og solid på krisestyring, sier Stein.