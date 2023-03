PUNGET UT: Jacek Jankowski (21) og kollega Afresayb Ali Khan (28) på Rema-butikken i Arnebråtveien i Oslo – får skryt for sin hjelpsomhet sist tirsdag.

Gutta i kassa tok affære da den eldre damen ikke kunne betale

Butikkmedarbeider Jacek Jankowski (21) utløste kanskje årets snilleste kjedereaksjon i kassakøen. Da en eldre dame hadde mistet betalingskortet, tok Jacek grep.

Helt spontant tilbød han seg å betale summen som manglet for varene damen hadde plukket med seg i Rema-butikken i Arnebråtveien i Vestre Aker bydel i Oslo.

Det var Dagsavisen som først fortalte om hendelsen i dagligvarebutikken tirsdag denne uken.

Jaceks kollega i den andre kassen, Afresayb Ali Khan (28) tilbød seg å dele halve restsummen på 476 kroner sammen med Jacek.

Så spredte budskapet seg bakover i kassakøen.

Den ukjente eldre damen ved kassen fikk betalt varene ved hjelp av et helt spontant spleiselag med de to ansatte og to-tre andre kunder.

– Oppdratt til å hjelpe

– Hvorfor ville du hjelpe kunden, Jacek?

– Jeg er vel oppdratt til å bistå folk som er litt i knipe. Både mine foreldre og besteforeldre har betalt for andre som er i litt vanskelige situasjoner. Jeg så at damen var litt stresset og fortvilet, svarer Jankowski.

Butikksjef Bjørn Vegard Nilsen er stolt av hvordan hans to ansatte håndterte situasjonen.

– Det var veldig snilt gjort. Og ekstra gledelig at flere kunder hang seg på. Dette ble en hyggelig greie, beskriver Nilsen overfor VG.

Han ga 300 kroner til hver av sine ansatte for hjelpsomheten.

STOLT TIL TUSEN: Butikksjef Bjørn Vegard Nilsen er stolt av at medarbeiderne hjalp den eldre damen som var i betalingsknipe i butikken.

Bakover i kassakøen sto den kjente artisten og musikeren Unni Wilhelmsen.

Hun oppfattet situasjonen foran seg, og utbrøt: – Jammen, da spleiser vi!

Wilhelmsen, som har lagt ut en beskrivelse av episoden på Facebook, fikk respons ved at også en mann foran henne ville delta på det spontane spleiselaget.

– Til slutt var vi fire – fem personer som delte på damens regning, for praktgutta på jobb skulle selvsagt ikke ta hele den støyten! Det holdt i lange baner at de tilbød seg uten nøling, skriver Wilhelmsen.

HYLLER GUTTA: Artisten Unni Wilhelmsen tok spontant initiativ til spleiselaget i kassakøen. Hun skryter av butikkekspeditørene Jacek og Afresayb som tilbød seg å betale for damen uten betalingskort.

Den eldre damen skal så ha spurt sine hjelpere hvordan hun kunne få takket dem.

– Lag noe godt og kos deg med det mens du tenker at vi her i kveld er noen skikkelig hyggelige folk, sa jeg. Det skulle hun klare, var svaret, gjengir Unni Wilhelmsen.

Det ordner seg

Jacek Jankowski som startet den rause kjedereaksjonen i butikkens kasseområde, avslører at det ikke er første gangen han har hjulpet kunder i betalingsknipe.

– Det hender av og til at jeg legger ut for kunder som har glemt kortet eller ikke har penger. Det ordner seg som regel ved at de vippser meg raskt penger tilbake, forteller Jacek.

BUTIKKEN: Rema-butikken i Arnebråtveien i Vestre Aker bydel i Oslo.

– Det er kanskje ikke helt i tråd med butikkens kjøreregler for ansatte?

– Jeg har ikke oppfattet at det er noen regler som hindrer meg i det, svarer 21-åringen som jobber på Rema et par dager i uken som deltidsjobb.

Ellers studerer han administrasjon og ledelse på Oslo Met.

Han skulle gjerne ha vekslet noen ord med damen som er fast kunde på butikken i Arnebråtveien. Men han har ikke navn og kontaktopplysninger om henne.

Slår av en prat

Siden hendelsen i kassakøen har han ikke sett kunden. Han slår av en prat med henne når hun besøker butikken.

Hun fortalte Jacek at hun grunnet dårlig vær og glatt føre var sjelden ute av leiligheten sin for tiden.

Jacek er uansett glad for at hun slapp å la matvarer og handlekurv stå ubetalt igjen i butikken tirsdag kveld.