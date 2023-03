155 MM: Her lager ansatte på Nammo mer NATO-ammunisjon. Selskapet er redd de ikke får nok kraft til å produsere våpnene regjeringen og allierte har bestilt, fordi TikTok bruke enorme mengder strøm på et datasenter i regionen.

Frykter TikTok-senter skal hemme norsk våpenproduksjon

Nammo på Innlandet trenger mer strøm for å lage ammunisjon til Forsvaret, NATO-allierte og Ukraina. Men det lokale nettselskapet har lovet bort ledig kapasitet i strømnettet til et nytt datalager for TikTok.

– Myndighetene må velge mellom å lagre kattevideoer eller sikre kritiske samfunnsfunksjoner, sier konsernsjef Morten Brandtzæg til VG.

I produksjonshallene på Raufoss-bedriften Nammo produserer ansatte missiler og ammunisjon døgnet rundt. De må utvide anlegget kraftig for å levere milliard-bestillinger fra regjeringen, Forsvaret og allierte land - og til Ukrainas forsvarskrig mot Russland.

Bedriftene Raufoss næringspark ble opprinnelig grunnlagt nær billig strøm fra lokal vannkraft. Nå vil de utvide kraftig. Men Innlandet er bunnskrapt for strøm og har lite kapasitet til å ta i mot mer fra andre områder, ifølge Statnetts områdeplan fra februar i år.

I mars ble det kjent at den kinesiske videotjenesten TikToks skal etablere et strømslukende datasenter i Hamar, på den andre siden av Mjøsa.

De har allerede dratt i land en gigantisk strømavtale med den lokale kraftleverandøren.

Slik skal datasenteret i Hamar og Løten som skal lagre europeiske data for videodelingstjenesten TikTok.

Nå er det usikkert om de kan inngå flere store kraftavtaler og Nammo har foreløpig ikke fått svar på sin søknad.

– I dag er dette nettet så og si fullt, bekrefter kommunikasjonssjef i den lokale kraftleverandøren Elvia, Morten Schau, til VG.

Milliardkontrakter på spill

Nammo og Rafoss næringspark frykter at kraftsituasjonen i Innlandet står i veien for å bygge ut og ansatte flere.

– Om vi ikke får tilgang til strøm, så klarer ikke Nammo å å bygge ut kapasiteten, som er sårt trengt, sier Brandtzæg til VG.

BEKYMRET: Konsernsjef Morten Brandtzæg inne i presseverket på Nammo med en del til panservernraketten M-72 som ukrainske styrker har brukt mot russiske tanks.

Norges og NATOs ammunisjonslagre tømmes raskt for å hjelpe Ukraina med å forsvare seg. I vinter offentligjorde regjeringen at de ville bruke over to milliarder kroner på artilleriammunisjon.

Kontrakten venter bare på Stortingets tilslutning i mai.

Nammo har begynt å investere og byggegropene er sprengt, men hele planen står nå på spill. De må ha flere produksjonslokaler og strøm for å kunne levere bestillingen fra regjeringen, sier Brandtzæg til VG.

– Ja, det må vi. Nammo skal også øke med 200 arbeidsplasser de neste tre årene. Det er forsiktig anslått. Jeg har forståelse for at det er en ny situasjon for regjeringen at vi har kraftmangel, men da må de handle deretter. Det er håpløst å bygge på Raufoss uten en strømavtale.

Andre kontrakter for flere milliarder kroner står også på spill.

– Alternativet for industrien er å se etter vekstmuligheter andre steder, enten andre steder i Norge eller i utlandet, der man kan få tilgang på kraft, sier Brandtzæg.

Elvia har lov å prioritere mellom kunder som søker om nettkapasitet.

– Regelen er at førstemann inn i køen med modne prosjekter får tilgang til nettkapasitet først, sier Schau.

FRYKTER FOR PRODUKSJONEN: Kommunikasjonsdirektør Fredrik Tangeraas i Nammo bak 155 mm missiler som skal til fronten i Ukraina.

Kraftsituasjonen får det til å tenne på Raufoss næringspark, der kommunikasjonsdirektør Fredrik Tangeraas i Nammo og administrerende direktør Øivind Hansebråten i Raufoss Næringspark, viser VG rundt.

Raufoss Næringspark organiserer totalt 50 selskaper med til sammen over 2600 ansatte.

– Vi har totalt 12 milliarder i omsetning nå og ønsker å doble den innen 2030. Det vil gi rundt 1000 nye arbeidsplasser. Men produksjonen av strøm i Innlandet er for lav og tilføringslinjene fra andre områder for små. Det gjør at vi sliter med å få nok strøm til å etablere mer produksjon, sier Hansbråten til VG.

Ferdig utsprengte tomter, produksjonslinjer for rakettmotorer, artilleri til allierte og verdensledende høyteknologi til sivile formål står klare.

FRYKTER STRØMTØRKE: Administrerende direktør Øivind Hansebråten i Raufoss Næringspark står på en byggeklar tomt med en usikker fremtid.

– Det er nesten så vi ikke kan sette spaden i jorden før vi vet at vi får kjøpt den kraften vi trenger til å drive nye produksjonshaller, sier Tangeraas.

De tror Norge vil gjøres til latter i NATO dersom TikTok, en app som sikkerhetstjenester frykter brukes til spionasje og regjeringsmedlemmer nå sletter fra telefonene sine i all hast, hindrer norsk våpenproduksjon til allierte land og Ukrainas forsvarskrig.

Frykter spionasje

Hansbråten er generelt kritisk til at TikTok etablerer seg med datalagring i Norge.

– Vi er bekymret med tanke på potensialet for spionasje, usikkerheten rundt nasjonale interesser og vår tilgang på strøm, sier Hansebråten.

– Man må spørre seg om bedriftene er samfunnsnyttig. Produksjonen her bidrar til NATOs sikkerhet og Norges forsvarsevne. Det må bli et nasjonalt anliggende hvordan vi skal prioritere strømmen i Innlandet. Regjeringen må ta grep, sier Hansbråten til VG.

Han mener også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bør gripe inn.

Administrerende direktør Øivind Hansebråten i Raufoss Næringspark.

VG har bedt TikToks pressetalskvinne Parisa Khosravi svare på kritikken, men ikke fått svar.

TikToks visedirektør for myndighetskontakt i Europa, Theo Bertram, har uttalt til TV2 at selskapet ikke er kinesisk, tross kinesiske medeiere, men i hovedsak eies av internasjonale investorer. Han avviser også sikkerhetsbekymringene.

LITE KAPASITET: Det er lav kapasitet i nettet som tilfører Innlandet strøm. Her på Skeikampen.

Avviser kritikk

Det planlagte datasenteret på Hamar skal bygges og driftes av Green Mountain og utløser investeringer på titalls milliarder.

Green Mountain, har signert en strømkontrakt med Elvia om levering på opptil 150 MW.

Det tilsvarer nesten ti prosent av strømforbruket i Innlandet. TikToks datasenter kan få et årlig forbruk på opptil 1,3 terrawatt (TW) - tilsvarende en halv prosent av Norges totale strømbruk.

Til sammenlikning regner Raufoss Næringspark og Nammo med at de vil ha behov for mellom 30 og 40 MW.

Administrerende direktør Svein Atle Hagaseth avviser kritikken mot utbyggingen.

– TikTok er en applikasjon med mer enn en million norske brukere, den er lovlig i Norge og har behov for å sikre dataene i henhold til norsk og europeisk lovverk, skriver Hagaseth til VG.

Direktør i datasenterselskapet Green Mountain Svein Atle Hagaseth

– Med denne etableringen oppfyller vi det som har vært myndighetenes formål med datasenterstrategien, nemlig å tiltrekke seg internasjonale aktører og investeringer for å skape verdi og arbeidsplasser basert på kraften vår lokalt.

Avviser spionasjefrykt

Han viser til at Innlandet i dag et strømoverskudd – og er nettoeksportør av strøm gjennom året.

– Datasenteret vil ta en betydelig del av dette overskuddet slik at kraften kan benyttes lokalt, skriver Hagaseth.

– Når noen roper høyt om at dette er feil bruk av ressurser så bidrar vi til økonomien og antall sysselsatte i mye større grad enn store deler av den tradisjonelle kraftkrevende industrien, skriver Hagaseth.

Han er ikke bekymret for anklagene om spionasje.

– Jeg føler meg trygg på at TikTok forholder seg til både lover og regler og ikke har noen annen intensjon med avtalen med oss enn å kjøpe datasentertjenester som de har behov for. Som tidligere besvart vil vår infrastruktur og systemer vil være helt adskilte fra TikTok sine systemer, skriver Hagaseth.