Lekkasje fra Høyre: Skattelette til de med lavest inntekt

En enstemmig resolusjonskomite i Høyre går inn for å gi skattelette til de med lavest inntekt og å lette på importvernet for å senke matvarepriser.

VG har fått tilgang på innstillingen om privatøkonomi fra resolusjonskomiteen foran Høyres landsmøte som begynner fredag.

Komiteen er nettopp ferdig med sitt arbeide og innstillingen i privatøkonomi er enstemmig, noe som tyder på at dette er en politikk som landsmøtet vil samles seg om når de skal behandle den i helgen.

Her er noen hovedpunkter:

Senke matvareprisene ved å gjennomgå og lette på importvernet for enkelte varer, i tråd med Konkurransetilsynets forslag.

Gi skattelette til de med lavest inntekt og sette inn målrettede tiltak mot de med størst behov.

Sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt.

Ha mer fleksible barnehagetider og gi aleneforeldre som jobber turnus første prioritet på plass i fleksibel åpningstid.

Gjøre siste året i barnehagen gratis for lavinntektsfamilier, der foreldre uten jobb også får tilbud om norsk- eller jobbsøkerkurs gjennom kommunenes etablerte ordninger.

Info Her er andre punkter i innstillingen Arbeide for at alle kommuner utarbeider helhetlige handlingsplaner for barn og unges oppvekstsvilkår, inkludert tiltak mot fattigdom.

Gjøre det lettere å få hjelp for dem som sliter økonomisk, også på et tidlig stadium, ved blant annet å utvikle digitale løsninger for økonomisk rådgivning.

Sikre bedre vareutvalg og lavere prisvekst ved å arbeide for bedre konkurranse i hele verdikjeden for dagligvarer.

Redusere prisøkningen på mat ved begrense økningen i målprisene i jordbruksoppgjøret.

Dempe prisveksten på meieriprodukter ved å sikre god konkurranse i meierisektoren gjennom å opprettholde de konkurransefremmende tiltakene som sikrer at prisene presses og utvalget blir bedre.

Bygge mange nok boliger som er tilpasset ulike familiers behov, slik at flest mulig kan eie eget hjem uavhengig av hvor i landet man ønsker å bo.

Vurdere en prøveordning hvor Husbanken matcher den oppsparte egenkapitalen til lavinntektsgrupper som har utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet, gjennom et startlån eller garanti til erstatning for topplån i bank.

Videreføre barnetrygden som et virkemiddel for barnefamilier i en krevende økonomisk tid.

Styrke moderasjonsordningene i barnehage og SFO for familier med lav inntekt.

Legge til rette for flere treffsikre ordninger som hjelper de som faktisk trenger det i stedet for universelle løsninger.

Gjøre det lettere for barn å komme seg til og fra trening og fritidsaktiviteter, for eksempel med prøveordning med gratis kollektivtransport for barn på ettermiddager i ukedagene.

Øke barnestipendet til studenter med barn. Vis mer

Der understreker også såkalte arbeidslinjen, hvor det skal lønne seg å jobbe, fremfor å motta trygd.

SV ønsker blant annet å vrake den.

De skriver at de skal «sørge for at det alltid lønner seg å jobbe.

Formuleringen om å lette noe på importvernet kolliderer kraftig med den sittende regjeringens politikk.

MØØØ: Høyres resolusjonskomite vil presse matpriser og prisene på landbruksprodukter.

Konkurransedirektøren har tatt til orde for at det kan foretas justeringer av importvernet, for å få ned prisene, men det har blitt kraftig tilbakevist av landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Her er to andre landbrukspolitiske punkter:

– De fleste klarer seg godt

Komiteen understreker at Høyre må prioritere det viktigste først, «slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen. De offentlige ressursene må rettes inn mot å få flere i arbeid, fjerne flaskehalser i økonomien og hjelpe de som trenger det mest».

Det utdypes slik:

«De aller fleste ønsker å klare seg selv, og klarer seg også godt. Samtidig er det noen som trenger felleskapet mer enn andre. I en tid hvor levekostnadene øker er det viktig at felleskapet stiller opp for de som trenger det mest».

Leder av resolusjonskomiteen, Peter Frølich, sier til VG at de må balansere statens inntekter og folks pressede økonomi.

– Regjeringen tar inn enorme summer i skatter og avgifter. Staten blir rikere, samtidig som folk får trangere økonomi. Derfor legger Høyre frem en plan for å gi folk bedre kjøpekraft.

Han sier vil ta grep for å kutte kostnader for alle og senke skatteregningen. - De som trenger det mest, skal få ekstra hjelp, for eksempel gjennom billigere SFO og barnehage. Vi har også en plan for å få ned prisgaloppen på mat. Dette kan gjøres ved å løse litt opp på importvernet, slik at noe mer mat kan hentes fra EU uten at det rammer norsk matproduksjon.

