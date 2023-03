AVKREVES SVAR: Både Politiets Fellesforbund og en justispolitiker ønsker å vite når justisministeren oppretter et varslingsombud for politiet

Ber Mehl om redegjørelse

For snart et år siden lovet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) et varslingsombud for politiet. Nå forlanger justispolitiker en forklaring i Stortinget.

– Det virker som om hele saken er blitt lagt i den uendelig dype skuffen, sier SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland.

I mai i fjor lovet justisministeren at det skulle komme et uavhengig varslingsombud. Hun sa hun ikke kunne leve med at Politiets Fellesforbund ikke anbefaler sine medlemmer å varsle, blant annet på grunn av frykt for represalier.

I september trakk Mehl hele oppdraget tilbake, da fagforeningene ikke ville støtte et ombud som skulle bli noe annet enn det Mehl lovet fra Stortingets talerstol.

VG avslørte at sentrale deler av oppdragsbrevet var kopiert direkte fra et dokument skrevet av HR-direktøren i Politidirektoratet.

– Etterpå har det vært helt tyst, sier Unneland.

KRITISK: Andreas Sjalg Unneland (SV) ønsker å få på plass et varslingsombud.

Mandag sendte justispolitikeren et skriftlig spørsmål til justisminister Mehl:

«Hva har blitt gjort siden 14. mai 2022 for å gjøre at Politiets Fellesforbund vil gå tilbake på vedtaket om å fraråde sine medlemmer å varsle innad i politiet, og vil ministeren komme med et forslag om et uavhengig varslingsombud for politiet?»

Unneland vil ha et tydelig svar.

– Vi må huske at justisministeren kalte det en uholdbar situasjon for snart et år siden, sier han.

– Hun sa hun ikke kunne leve med vedtaket til Politiets Fellesforbund. Jeg kan ikke huske å ha hørt henne bruke så sterke ord i noen sak. Da er det ekstra spesielt at det har vært så stille, fortsetter Unneland.

Tirsdag kveld opplyser nestleder i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland, at han er innkalt til et uformelt møte med justisdepartementet onsdag. De har hatt flere møter med JD siden desember, der blant annet varslingsombud har vært tema, opplyser Hjortland.

– Vi er veldig utålmodige og ikke fornøyd med fremdriften. Langt ifra, sier han til VG.

ØNSKER SVAR: – Vi ser frem til et avklarende møte i morgen, sier nestlederen i Politiets Fellesforbund.

I en e-post til VG skriver statssekretær Geir Indrefjord (Sp) at det vil bli flere slike møter fremover. Han mener spørsmålet om varslingsombud er krevende, men har høy prioritet. Arbeidet sorterer nå under flere avdelinger i justisdepartementet.

– Vi forsøker å finne gode og hensiktsmessige løsninger i dialog med bl.a. andre departementer, fagfolk, de politiansatte og deres fagforeninger. Vi er klar over at saken er viktig for Politiets Fellesforbund, og det er den også for oss. Samtidig opplever jeg at selv om vi ønsker raskest mulig fremdrift i saken, så er vi enig om at det viktigste er et godt resultat, og at vi tar den tiden som trengs for å finne en god løsning. Dette er et nybrottsarbeid, og løsningene vi utforsker er ikke hyllevare.

Justispolitiker Unneland håper det er en genuin vilje til å få på plass et varslingsombud.

– Vårt ønske er at det blir for hele staten, men det er ikke noe i veien for å starte med politiet, sier Unneland.

– Min utstrakte arm til justisministeren er at vi er klare, når som helst, til å danne flertall for dette. Her står det bare på viljen til regjeringen for å få det på plass.