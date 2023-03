VIL FORBY KLUBBEN: Politiet ønsker å forby klubben motorsykkelklubben Satudarah MC i Norge.

Går rettens vei for å forby Satudarah MC

Klubbens forsvarer sier medlemmene ikke skjønner hvorfor MC-klubben bør forbys og mener politiet ikke har nok informasjon.

Onsdag morgen starter rettsaken hvor påtalemyndigheten vil å forby motorsykkelklubben Satudarah.

– Påtalemyndigheten ønsker å forby Satudarah fordi det etter vårt syn er en kriminell sammenslutning hvor deltagerne begår alvorlige lovbrudd som skaper frykt i samfunnet, sier statsadvokat Ingelin Hauge til VG.

Politiet har tidligere uttalt at Satudarah MC er en kriminell gruppe som kan knyttes til gjentatte voldshandlinger.

Klubben regnes som en såkalt 1%-klubb 1%-klubbEn 1%-klubb er en klubb som regnes seg som lovløse og som kun forholder seg til egne lover og regler. Uttrykket oppstod etter at Motorcyclist Association skal ha uttalt at 99 % av motorsyklister er lovlydige, og at den siste prosenten dermed er består av lovløse i likhet med for eksempel Hells Angels.

– Uforståelig

Statsadvokaten mener påtalemydnigheten har en plikt til å slå ned på lovbruddene de mener klubben begår.

– Vi har en plikt til å bekjempe den type aktiviteter med de midlene samfunnet stiller tilgjengelig, og et forbud mot slike klubber er et slikt middel, fortsetter statsadvokaten.

Klubbens forsvarer i saken, Usama Ahmad, sier et mulig forbud fremstår som uforståelig.

– Dette er en forening som ikke har noen verdier eller formue og som består av mennesker som er motorsykkelinteresserte. Det er vanskelig for klubben å forstå hvorfor den skal forbys, sier Ahmad til VG.

Les også Kripos om MC-klubbene: – De ignorerer Satudarah Satudarah rekrutterer raskere enn andre MC-klubber og gjerne fra kriminelle miljøer, ifølge politiet.

MC-lappen

VG har tidligere skrevet om at ingen av de sentrale Satudarah-medlemmene som politiet kartla i 2020, hadde motorsykkellappen.

Samtlige hadde kriminelt rulleblad.

– Hvorfor er var det så få som hadde MC-lappen i 2020 dersom dette er motorsykkelinteresserte medlemmer?

— Det var flere medlemmer som ikke ble kartlagt av politiet den gang og som har MC-lappen. Det er også flere som holder på å ta MC-lappen nå. Det alene kan ikke begrunne et forbud, sier forsvareren.

Les også Politi-undersøkelse: Ingen hadde MC-lappen – alle hadde rulleblad De kaller seg en MC-klubb. Men ingen av de politiet kartla i og rundt klubben Satudarah Oslo, hadde førerkort for MC da…

Skyting og knivstikking

Bare de siste månedene har medlemmer eller personer med tilknytning til klubben vært involvert i flere voldshendelser:

Politiet har sagt at Satudarah rekrutterer raskere enn andre MC-klubber og at de som rekrutterer gjerne er fra kriminelle miljøer.

–Store konsekvenser

Ifølge Kripos har også interne konflikter ført til at flere av Satudarah MC sine avdelinger i Norge har blitt lagt ned og at det er kun Oslo-avdelingen som består i dag.

MC-INTERESSE: Klubbens forsvarer i saken, Usama Ahmad, sier Satudarah MC i Norge består av flere motorsykkelinteresserte medlemmer.

Klubbens forsvarer mener at politiets informasjon er mangelfull.

– Vår anførsel er man ikke har nok informasjon om medlemstall, hvem som er medlem og dermed hvem et forbud vil gå utover. Et forbud kan få store konsekvenser for mange som ikke bør rammes, sier Ahmad.

– Den informasjonen politiet sitter på er mangelfull. Vi vil føre beviser for at det finnes medlemmer som har en reell interesse for MC. Et forbud vil være uforholdsmessig, forsetter forsvareren.

Info Satudarah MC Satudarah oppsto i Nederland på 1990-tallet og har siden spredt seg til flere land.

Ifølge Kripos har Satudarah hovedsete i Nederland og regionalt hovedkontor i Danmark.

I Norge etablerte klubben seg i Stavanger, Kristiansand og Oslo, og forsøkte å opprette en avdeling i Tønsberg. Vis mer

– Knyttes til grove voldshandlinger

Lederen for Seksjon for spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, Anders Rasch-Olsen, mener det er viktig å få på plass et forbud.

– Mange av medlemmene i Satudarah kan knyttes til grove voldshandlinger, og et lovforbud er et viktig virkemiddel for å hindre deltagelse og videre ekspansjon av klubben, har Rasch-Olsen sagt til VG tidligere.

FRA NEDERLAND: Klubben er opprinnelig fra Nederland hvor hovedsetet i dag befinner seg.

Onsdag er første dag av til sammen tre dager i retten.

– Vi tror ikke at et forbud alene vil løse problemer med kriminelle gjenger, men det kan være et viktig bidrag til den pågående innsatsen, spesielt for forebyggende rekruttering og videre etablering, har Rach-Olsen videre påpekt.

Kan bli første gang

Dersom påtalemyndigheten får medhold i at klubben kan forbys, blir dette første gang en ny lovbestemmelse lovbestemmelse Straffeprosessloven paragraf 222etas i bruk.

Ifølge den nye § 222e i Straffeprosessloven, kan retten forby klubben dersom:

Deltagerne har begått gjentatte lovbrudd av en viss type type gjentatte lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet Lovbruddene er eget til å fremkalle frykt frykt frykt i befolkningen eller nærmiljøet for nye lovbrudd av samme art fra sammenslutningens deltakere i befolkning eller nærmiljøet Et forbud er nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post