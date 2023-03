BOMMET: Det var nok ikke gjennom gjerdet til barnehagen i Haugesund denne bilisten hadde planer om å havne.

Skulle kjøre unna – havnet i barnehage

Det gikk bra med alle barna da en uheldig bilist havnet gjennom gjerdet.

Føreren, som trolig forsøkte en unnamanøver for å unngå et sammenstøt med bilen foran, kjørte inn i et gjerde i en barnehage i Haugesund.

Ingen skal være skadet, utover en fører som klager på smerter.

– Hendelsesforløpet er litt uavklart, men det fremstår som at det kan være brudd på vikeplikten. Det er en påkjørsel bakfra som har blitt forsøkt unngått med en unnamanøver, forklarer operasjonsleder Anders Oppedal.

– Alt er ok med oss i barnehagen. Vi har fokusert på ungene og tatt de inn, sier en av de ansatte i den aktuelle barnehagen til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post