Kenguruen er fortsatt på frifot: − Som å finne nålen i høystakken

Kenguruen som ble fanget på film mens den hoppet langs veien i Gjerstad er fortsatt ikke kommet til rette.

Det var den 4. juni i år at kompisgjengen støtte på kenguruen på vei hjem fra en fest i Gjerstad i Agder.

Sebastian Malmstrøm filmet hendelsen og fortalte til VG at de raskt skjønte at dyret hadde rømt fra den lokale dyrehagen «Den Lille Dyrehage».

Per 25. juni er kenguruen, som er navnløs, fortsatt ikke kommet til rette.

– Den er ikke funnet enda og vi synes det er litt rart at vi ikke har sett den igjen, sier dyreansvarlig i Den lille dyrehage, Nils Harald Reiersen.

Nålen i høystakken

Reiersen sier de frykter at kenguruen har funnet seg en plass i skogen og at den holder seg der.

– Det er store skogsområder her hvor folk ikke går, så det er som å finne nålen i høystakken akkurat nå.

Han sier de fortsetter å lete etter kenguruen som de har gjort siden 4. juni.

– Vi leter og følger med, men er avhengig av at noen faktisk ser den. Nå leter vi i blinde.

– Heldigvis er vi i en årstid som gjør at den klarer seg fint ute med tanke på mat. Den har nok mest sannsynlig funnet seg et rolig område midt i et matfat hvor den ikke blir plaget, så den ser nok ikke noen grunn til å flytte på seg nå, sier han.

Har troen

Reiersen har likevel troen på at kenguruen vil dukke opp igjen.

– Jeg har troen på at den kommer tilbake. Man kan likevel ikke utelukke at det skjer noe med den. Det er mye som kan skje med dyr i skogen.

Tidligere i juni sa Reiersen til VG at de oppfordret folk til å holde seg unna kenguruen mens de jobber med å finne den. Han ber også folk som ser kenguruen om å kontakte «Den Lille Dyrehage».

LEMURER: Her hilser Nils Harald Reiersen på lemurene sammen med gjesten Konrad.

Lemurer forsvant

Det er ikke første gang et dyr har forsvunnet fra dyrehagen. I mai 2019 forsvant fem ringhalelemurer fra stedet. Noen dager senere ble fire av dem funnet til stor gjensynsglede for både de ansatte og lemurene.

Den siste lemuren, 17 år gamle Lichi, ble funnet en måned senere.