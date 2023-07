LO-leder Peggy Følsvik går hardt ut mot Erna Solberg.

LO-lederen raser mot Solberg: – Frekkere enn flatlusa

Erna Solbergs uttalelser om folks økonomiske utfordringer får Peggy Følsvik til å se rødt.

– Erna Solberg er frekkere enn flatlusa. Jeg lar meg ikke lure av Erna Solbergs krokodilletårer for de fattige. Cry me a river, altså, sier LO-lederen til VG.

Høyre-lederen fortalte tirsdag til VG at hun «får klump i magen» av de økonomiske utfordringene mange husholdninger står ovenfor.

Det er ikke Solberg alene om, forteller Følsvik.

– Veldig mange av våre medlemmer har en klump i magen på grunn av stigende priser og stigende renter.

Høyre-leder Erna Solberg på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Ingen enkel løsning

Ifølge Følsvik blir LO nå kontaktet av flere medlemmer og tillitsvalgte som er bekymret over dyrtiden. dyrtiden.Dyrtid er en periode med høye eller sterkt økende priser. Kilde: Store Norske Leksikon

– De opplever at prisen går opp på helt vanlige matvarer, på ferier og på nødvendige forbruksartikler, samtidig som Norges Bank setter opp renta, forteller hun.

Følsvik mener det ikke er noen enkel løsning på situasjonen mange nordmenn befinner seg i, men er klar på hvem som må gå foran.

– Både regjeringen og kommunene må sette kampen mot økende forskjeller og for en sterk offentlig velferd først, sier LO-lederen.

Følsvik er kritisk til Høyre sine metoder.

Høyre strør sukker på de fattige

Slik LO-lederen ser det, går politikken Høyre fremmer i feil retning.

– Høyres program er det stikk motsatte. Høyres metode er å strø sukker på de fattige, så de slipper å ta en større debatt om økende ulikheter, sier hun.

Følsvik deler også meningene sine om sist partiet satt i regjering.

– Høyre styrte Norge i åtte år, og forskjellene økte og økte. Erna Solberg har frekkhetens nådegave når hun snakker om «klump i magen», tordner Følsvik.

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, har tro på rapporten Høyre la frem onsdag.

Vil skape økonomisk trygghet

– Det er synd at Følsvik er mer opptatt av å angripe opposisjonen og bidra til Ap sin valgkampretorikk enn å diskutere løsninger på de store utfordringene vi nå står midt oppi.

Det sier nestleder Henrik Asheim på vegne av Høyre.

– Vår viktigste jobb fremover er å skape økonomisk trygghet for folk og sørge for at flere kommer seg ut av vedvarende lavinntekt, sier Asheim.

Nestlederen trekker frem de 50 konkrete forslagene partiet la frem onsdag.

– Vi foreslår blant annet å øke barnetrygden med 3.000 kroner per barn, innføre billigere barnehage og SFO til familier med lav inntekt, og sørge for at alle barn skal kunne delta på en fritidsaktivitet – uansett størrelsen på foreldrenes lommebok. I tillegg går Høyre til valg på at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede.

Kjøper ikke løftene til Høyre

LO-lederen fikk mulighet til å kommentere Asheim sitt svar på hennes egne uttalelser ovenfor VG.

– Hvilke valgløfter de kommer med, spiller for meg veldig liten rolle, sier hun.

Fagforeningslederen er kritisk til politikken Høyre førte sist de satt med makten. Den var ikke bra for de som har minst og teller tyngre enn valgløfter, mener hun.

– De fjernet brillestøtten for barn, de tok bort feriepengene for arbeidsledige og permitterte, og de innførte karensår karensår De som mistet støtten måtte vente et år før de kunne motta den igjen. på arbeidsavklaringspenger. Her har høyre null troverdighet.