STOPPET: Politiet poster videoer fra arbeidsdagen. Her oppdaterer UP Midt-Norge følgerne hva som skjer når noen blir stoppet uten gyldig førerkort.

Har millioner av visninger på Snap

Utrykningspolitiet vil forebygge råkjøring blant unge menn med Snapchat.

Kortversjonen Utrykningspolitiet (UP) bruker Snapchat for å forebygge råkjøring blant unge menn

De fem UP-distriktene har over 135 000 følgere på Snap

Unge menn står for mellom 25 og 29 prosent av de grove fartsovertredelsene de siste fire årene

UP vil påvirke unge sjåfører til å ta trygge trafikkvalg og informere om konsekvenser ved å bryte trafikkreglene på Snap Vis mer

Utrykningspolitiet (UP) arbeider for å redusere antall ulykker og lovbrudd på veiene. Målet med å være på Snap er å drive forebyggende arbeid og å nå ut til unge sjåfører, spesielt unge menn.

UP har millioner av visninger på Snapchat. Til sammen har de fem UP-distriktene over 135.000 følgere, melder Snapchat i en pressemelding.

Aller flest følgere har kontoen til politidistriktene Møre og Romsdal og Trøndelag. UP etablerte sine profiler på Snapchat i 2020, melder Snap.

De siste fire årene har unge menn stått for mellom 25 og 29 prosent av de grove fartsovertredelsene.

– Vi så at de grove fartsovertredelsene var høyest blant de yngste. Vi fant ut at vi måtte være til stede på en plattform som er flittig brukt blant de unge for å forebygge alvorlige ulykker i denne aldersgruppen, sier Knut Smedsrud i pressemeldingen.

Smedsrud er sjef i Utrykningspolitiet og forteller at hensikten med å være på Snap er å påvirke unge sjåfører til å ta trygge trafikkvalg og å informere om konsekvenser ved å bryte trafikkreglene.

Politiet stanset flere unge ruskjørere i 2022, sammenlignet med året før.

I starten av året brukte UPs Snap-følgere i snitt ett og et halvt minutt på å se det som ble postet på Snap-profilene.

UP har fokus på å dele informasjon på Snap om fartsgrense, rusfri kjøring, bruk av bilbelte og at å bruke mobilen er ulovlig mens du kjører bil.

– Vi har tro på at vi på denne måten påvirker unge trafikanter til å overholde trafikkreglene og at det fører til færre alvorlige trafikkulykker i denne aldersgruppen, forteller Smedsrud.

ULYKKESSOMMER: VG møtte UP-sjefen sommeren 2022 etter flere trafikkulykker med drepte.

– Det har vært utrolig gøy å følge med på reisen til UP på Snapchat og jeg gleder meg til å følge med videre, sier Lise Lotte Wold i Snap Norge.

Hun forteller at flere organisasjoner oppretter profil på Snap for å nå ut til unge, fremfor å annonsere.

Tidligere fjernet Snap fartsfilteret i appen, som viser hvor fort du beveger deg, etter dødsulykker med bil.

Info Så mange følgere har kontoene: UP Sør-Norge (27.600 følgere), som dekker politidistriktene Sør-Øst og Agder UP Øst-Norge (18.300 følgere), som dekker politidistriktene Øst og Innlandet UP Midt-Norge (74.400 følgere) som dekker politidistriktene Møre og Romsdal og Trøndelag UP Vest-Norge (9.800 følgere), som dekker politidistriktene Sør-Vest og Vest UP Nord-Norge (6.100 følgere), som dekker Nordland, Troms og Finnmark politidistrikter Vis mer

Denne artikkelen er laget med hjelp fra AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av VGs journalister.