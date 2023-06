NATO-FRI FORSVARSPLAN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at Norge må ha et sterkt nasjonalt forsvar, uansett om man sier ja eller nei til Nato-medlemskapet.

Rødts forsvarsplan: − Mer enig med Støre enn han tror

Nato-motstanderne i Rødt legger nå fram en detaljert plan for et sterkere nasjonalt forsvar – nesten helt fri for anti Nato-retorikk.

Kortversjonen Rødt legger fram en plan for et sterkere nasjonalt forsvar med flere luftvern, større hær og et kraftigere kystforsvar.

Rødt er eneste parti på Stortinget som vil ta Norge ut av Nato, men Moxnes mener medlemskapet ikke bør hindre Norge fra å foreta selvstendige vurderinger i forsvarspolitikken.

Rødt vil satse på luftvern-beskyttelse for Oslo, Bergen, Trondheim og Ofoten, gjenreise mobiliseringsforsvaret og styrke Heimevernet med 10 000 soldater. Vis mer

Massiv satsing på luftvern, en hær som er dobbelt så stor som nå, og et kystforsvar som kan forsvare Norge ut i fjæresteinene, er øverst på Rødt’s ønskeliste.

– Jeg tror at statsminister Jonas Gahr Støre vil bli overrasket over at enigheten om et sterkere nasjonalt forsvar er mye større enn han kanskje tror, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Vil gjerne forhandle

I et VG-intervju onsdag sa Støre at han vil invitere Stortinget tidlig med i arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Moxnes sier at Rødt vil takke ja:

– Vårt mål er at Stortinget skal bli enige om alt det vi kan bli enige om når det gjelder styrking av forsvaret. Den enkleste veien for Støre er sikkert bare å snakke med Høyre. Men han bør høre på gode forslag fra alle partier. Og han må lytte til anbefalingen fra Forsvarskommisjonen om å styrke det nasjonale egenevnen raskt. Det er veldig viktig for oss også, sier Rødt-lederen.

Som det første av stortingspartiene, lanserer Rødt sin egen plan for videreutviklingen Forsvaret.

Nato-dilemma

Rødt er nå det eneste stortingspartiet som vil ta Norge ut av Nato.

– Hvorfor vil dere være med på eventuelt forsvarsforlik når det store flertallet vil legge Nato-medlemskapet til grunn?

– Det er vel kjent at der er vi uenige med de andre partiene. Men det er hverken flertall i folket eller i Stortinget for utmeldelse av Nato. Likevel må forsvarspolitikken sikre en størst mulig nasjonal selvstendighet, også innenfor de gjeldende sikkerhetspolitiske rammene. Nato-medlemskapet bør ikke være til hinder for at Norge foretar selvstendige vurderinger i forsvarspolitikken. Der har vi mange forslag, sier Moxnes.

Han mener at norske politikere samlet må ta ansvar for å bygge opp et tilstrekkelig norsk forsvar med egen evne til å forsvare landet.

– Og der har jo Norge sviktet, dessverre. Forsvarskommisjonen viser den store kostnaden vi må ta for å gjenoppbygge Forsvaret. Jeg er på linje med forsvarssjefen når han sier at satsingen på NATOs utenlandskriger har gått på bekostning av forsvaret av Norge.

Luftvern øverst

Aller øverst på Rødts liste står kravet om at Norge må anskaffe mer luftvern, også langtrekkende.

– Også der er vi enig med forsvarssjefen i hans anbefaling, sier Moxnes.

Han viser til at de tre siste faglige rådene fra forsvarssjefen har prioritert luftvern, mens gjeldende anskaffelsesplan sier at det skal skje i 2029, slik at systemet trolig først er operativt om ti år.

– Fram til 90-tallet hadde vi et omfattende luftartilleri. Nå beskytter vi bare kampflybasene Ørlandet og Evenes med luftvern, mens resten av landet, de mest folkerike delene, er uten beskyttelse mot missiler og bombefly. Så vi ønsker en rask utbygging av det vi har, og vil satse videre på NASAMS. Vi vil prioritere luftvern-beskyttelse for Oslo, Bergen, Trondheim og Ofoten, sier Moxnes.

NASAMS: Rødt vil satse på mer luftvern av denne typen og vil ha luftvern som beskytter Oslo, Bergen, Trondheim og Ofotfjorden mot missiler og flyangrep.

En større hær

Punkt to er å bygge en betydelig større norsk hærstyrke, basert på reservister:

– Stikkordet er å gjenreise mobiliseringsforsvaret vårt i en moderne utgave. Dette er en rask måte å øke Forsvarets volum og utholdenhet. En ny brigade kan bestå av 10 prosent faste offiserer, og 90 prosent fra reserven, folk med gjennomført førstegangstjeneste og offiserer som har sluttet i Forsvaret. Slik kan vi øke utholdenheten uten at det blakker oss, sier Rødt-lederen.

Rødt vil også ha et sterkere kystforsvar. Moxnes vil gjenopprette Sjøheimevernet, men også gå for en overflatestruktur med mindre fartøyer som kan forsvare sjøfronten.

– Vi har verdens nest lengste kyst med enorme verdier langs kysten. Når Russland viser større interesse for kabler og rør på havbunnen, må vi iverksette tiltak. Store deler av kysten og de nærmeste havområdene ligger der med rumpa bar, for å sitere en tidligere offiser, sier Bjørnar Moxnes.

Fjerde punkt på Rødts liste er å styrke Heimevernet med 10 000 soldater.