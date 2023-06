Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Bjørnar Moxnes tatt for tyveri på Gardermoen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ble i juni tatt for tyveri av solbriller på Oslo lufthavn. Han hevder at han glemte å betale, og godtar forenklet forelegg.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Romerikes Blad omtalte saken først.

Rødt-lederen var på en privat reise til et bryllup da han gikk rundt i butikken med et par briller han vurderte å kjøpe.

– Da jeg skulle gå videre glemte jeg i farta at jeg hadde dem med meg, og gikk ut av butikken. Seinere kom en vakt bort og spurte etter brillene. Da ble jeg utrolig flau. Framfor noen bortforklaringer var det bare å ta konsekvensene, sier han.

Partilederen sier han betalte 1199 kroner for brillene og vedtok et forenklet forelegg, som er en bot du får på stedet. Forenklete forelegg brukes som reaksjon på mindre alvorlige lovbrudd.

– Jeg vet at jeg kan være distre, men dette var et nytt nivå. Jeg er lei meg for det, og har fått en velfortjent lærepenge. Jeg tror ubehaget i situasjonen gjør at jeg neppe gjør en sånn tabbe igjen.

Romerikes Blad har vært i kontakt med politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud, som er påtaleansvarlig i saken. Han viser til politiregisterforskriften og taushetsplikten, og vil derfor ikke kommentere saken.

VG har vært i kontakt med Øst politidistrikt for å spørre om hvor høy boten blir og om de har noen kommentarer til saken, men har foreløpig ikke fått svar.

