Staten vil ikke betale for medisinen Henrik (18) trenger: − Ironisk

Helsemyndighetene vil ikke betale for medisinen som kanskje kan øke livskvaliteten til Henrik Gjemsø Hauge. – Akkurat nå er jeg stort sett sengeliggende eller hjemme. Det klør, og jeg får lett infeksjoner, sier 18-åringen.

I 2020 sa Beslutningsforum ja til at pasienter over 12 år med atopisk eksem kan få behandling med Dupilumab (Dupixent).

Beslutningsforum er et organ som bestemmer hvilke nye medisiner som skal innføres i Norge.

Den gang var Linda Gjemsø og sønnen, den gang 16 år gamle Henrik Gjemsø Hauge, lettet over avgjørelsen.

Henrik, som nå er blitt 18 år, har slitt med alvorlig eksem siden han var to måneder gammel.

Men Hauge fikk bivirkninger og måtte derfor slutte på det nye legemiddelet Dupixent.

– Ironisk

18-åringen fikk nytt håp da Beslutningsforum for nye metoder 29. august skulle ta stilling til innføring av en ny medisin mot atopisk eksem: legemiddelet Rinvoq.

Men det ble nei til innføring av legemiddelet. Begrunnelsen er for høy pris.

Derfor vil den ikke bli finansiert av den offentlige helsetjenesten. Innbyggere må betale for den fra egen lomme hvis de ønsker å bruke den.

Rinvoq skal ifølge studier være mer effektiv enn Dupixent blant voksne pasienter med atopisk eksem.

– Vi er det rikeste landet i verden, men får ikke tilgang til denne medisinen fordi den er for dyr. Det er ironisk, sier Hauge

Selv om det ikke er gitt at medisinen vil fungere for Hauge, er han desperat etter å prøve noe som kan hjelpe han.

KLØR INTENST: Henriks rygg er tydelig merket av atopisk eksem, også kalt atopisk dermatitt, som klør hele tiden.

Ødelagt livskvalitet

Plagene er såpass store at 18-åringen har måttet droppe ordinær skolegang. I stedet har han en robot i klasserommet som følger med for ham digitalt.

– Akkurat nå er jeg stort sett sengeliggende eller hjemme. Det klør, og jeg får lett infeksjoner.

Han sier han tidligere også har vært innlagt på Rikshospitalet på grunn av at han ikke får behandling for hudsykdommen. Hauge sier han per dags dato ikke går på noen medisiner.

– Koster opp mot 250.000 kroner årlig

Psoriasis- og eksemforbundet er skuffet over beslutningen om å ikke innføre legemiddelet.

– Når beslutningen tas på grunnlag av pris, håper vi selvfølgelig at partene kan bli enige og legemiddelet revurderes slik at pasientene ikke blir lidende, sier generalsekretær Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet.

Hun anslår at prisen for ett års forbruk av legemiddelet Rinvoq vil komme opp i mellom 200.000 og 250.000 kroner for en privatperson.

– Jeg tenker at det er en sum de fleste privatpersoner ikke har råd til hvert år, sier Hauge.

– Vondt å høre

Antall personer som har atopisk eksem, har økt de siste 30-årene, sier Øvergaard.

– Årsaken er sammensatt og mye er ikke kjent, men det handler sannsynligvis om blant annet miljø- og livsstilsendringer, sier hun.

Tidligere trodde man at atopisk eksem var en diagnose man «vokste av seg», men nyere studier tyder på at prevalensen er like høy hos voksne som hos barn, fortsetter Øvergaard.

I dag er legemidlene Cibinqo (abrocitiniob), Olumiant (baricitinib) og Dupixent (dupilumab) godkjent for behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne over 18 år.

Ikke alle pasienter har god eller god nok effekt av dagens tilgjengelige legemidler, påpeker Øvergaard.

– Vi vet at veldig mange pasienter med atopisk eksem opplever en sterkt nedsatt livskvalitet som følge av sykdommen og at veldig mange opplever at behandlingen de får ikke er adekvat. Historier som Henriks viser dette veldig tydelig, og det er vondt å høre. Med dagens nei i Beslutningsforum mister pasientene en viktig behandlingsmulig, og ikke minst pasientene i alder 12-17 år.

– Prisen var for høy

Fagdirektør i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse er en av fire fagdirektører i Beslutningsforum. Han sier han har stor forståelse for at det er vanskelig for pasienter, deres pårørende og helsepersonell når et legemiddel eller behandling får nei i Beslutningsforum.

– Beslutningsforum må ta beslutninger med grunnlag i de prioriteringskriteriene som Stortinget samstemmig har sluttet seg til, der legemidlene skal vurderes ut fra nytte, ressursbruk og alvorlighet. Begrunnelsen for at det ble nei til Upadacitinib (Rinvoq) ved moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år, er at det var andre gode behandlingsalternativer og at prisen på legemiddelet var for høy i forhold til disse, sier han.

– Beslutningen kan selvsagt revurderes hvis vi får et bedre pristilbud, legger han til.

– En sentral del av beslutningene i Beslutningsforum er den såkalte alternativkostnaden, det vil si at vi må se de nye legemidlene opp mot hva som blir valgt bort når det nye innføres. Det vi snakker om er dermed en vurdering av om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det må tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.

Et ja til et nytt, kostbart legemiddel eller ny metode får konsekvenser for hva vi ikke kan bruke av penger et annet sted i helsetjenesten, sier fagdirektøren.

– Derfor må Beslutningsforum av og til si nei til tilbud med liten helsegevinst eller stor ressursbruk - til fordel for tilbud til andre pasienter.