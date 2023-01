1 / 3 forrige neste fullskjerm

Kontroll på boligbrann på Vålerenga

Politiet i Oslo melder like før midnatt at brannvesenet har kontroll på brannen og at ingen personer er funnet i leiligheten det brant i.

Tidligere meldte nødetatene at personer kunne være fanget i leilighetene sine.

– Alle som skal ut, er ute, sier operasjonsleder Eirik Sandnes til VG.

– En person knyttet til leiligheten blir kjørt til sykehus nå. En del personer blir evakuert og ivaretatt. Situasjonen fremstår nå som avklart.

– Lukk vinduer og ventiler

VGs reporter på stedet forteller om heftig oppmøte fra nødetatene, inkludert brannvesenet, politi og Falck redning.

– Det lukter røyk på et stort område her. Flere av de evakuerte er ute og snakker med politiet, forteller Hanna Kristin Hjardar.

Nødetatene rykket ut til en boligblokk av murstein i Vålerenggata etter melding om brann.

– Det er meldt om røykutvikling og flere personer som har evakuert seg selv, skrev politiet på Twitter.

– Mye røyk i området som legger seg lavt i området. Lukk vinduer og ventiler, oppfordret politiet.