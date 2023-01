ENESTE KANDIDAT: Kirsti Bergstø er nå eneste leder-navn på blokken til SVs valgkomite. Hun har vært nestleder i SV siden 2017.

Kan bli den nye SV-dronningen: Ønsker flere kandidater

Kirsti Bergstø (41) står igjen som den eneste kandidaten som ny SV-leder. Valgkomiteens leder – og Bergstø selv – mener det ville vært bra med flere kandidater.

Valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt fra Troms bekrefter overfor VG at Kari Elisabeth Kaski (35) tok kontakt mandag og formelt varslet at hun ikke er kandidat til ledervervet nå.

Dermed står Kirsti Bergstø alene igjen som lederkandidat, når valgkomiteen skal ha sitt første møte torsdag 5.januar.

– Jeg har stor forståelse for at Kaski i den situasjonen hun er i nå må ta hensyn til sin familie og sine nærmeste. Jeg har selvfølgelig både som mor og kollega stor respekt for det, sier Kirsti Bergstø til VG, etter at Kaski varslet at hun ikke vil bli SV-leder.

Vil ha flere lederkandidater

Bergstø sier at hun gjerne vil at flere lederkandidater melder seg til kampen om toppvervet i partiet.

– Jeg har hele veien ment at det er positivt om det er flere kandidater og mener fremdeles det. Så er det både opp til valgkomiteen og partiorganisasjonen å ta den debatten, sier Bergstø til VG.

Innen fristen 20. desember hadde fem fylkeslag og Sosialistisk ungdom (SU) pekt på Kaski, mens tre ønsket Bergstø. Fire fylker klarte ikke å bestemme seg.

SVs andre nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, sa i slutten av november at han neppe ville stille som lederkandidat.

– Dette påvirker selvsagt ikke min beslutning, skriver Fylkesnes i en tekstmelding til VG etter at Kaski varslet at hun ikke vil stille som lederkandidat.

SKEPTISK: Knag Fylkesnes har tidligere sagt at han er skeptisk til å stille som lederkandidat i SV.

– Det var flere fylker som spilte inn Kaski enn deg som lederkandidat. Hvordan mener du støtten din er i partiorganisasjonen?

– Partiene har først og fremst spilt inn forslag til leder innenfor fristen. Der har det vært ulike meninger. Noen har foreslått Kaski, andre meg og andre har vært delt fordi de har vært usikre eller ikke har hatt så sterke meninger, sier hun og legger til:

– Det som er viktig er at det er en diskusjon og prosess som skal fortsette i partiet. Jeg er opptatt av at det skal skje på en ryddig og god måte.

VIL IKKE: Kari Elisabeth Kaski varslet mandag at hun ikke vil bli SV-leder nå.

Ta de største kampene

Bergstø har tidligere sagt at hun ønsker å lage et slagkraftig og bredt sosialistisk folkeparti hvis hun blir leder.

– Mitt mål er å jobbe for at SV skal være et fortsette arbeidet for et sterkt og slagkraftig folkeparti. Vi skal ta de største kampene, som fordeling og miljø, sier hun.

– Hvilken rolle er det for Kaski i ditt SV?

– Kari Elisabeth har tydelig sagt at det ikke er aktuelt å stille til partiledelsen nå. Når hun kommer tilbake fra permisjonen vil hun fortsette med sin viktige jobb som jeg setter pris på. Jeg ser frem til det, sier hun og legger til:

– Men akkurat nå unner jeg henne en fin tid med sine nærmeste, sier hun.

VALGKOMITEENS LEDER: Pål Julius Skogholt.

Siste frist: landsmøtet

Valgkomiteens leder, Pål Julius Skogholt, sier til VG at han gjerne skulle hatt to lederkandidater.

– De to som har vært aktuelle, er begge sterke lederkandidater, og jeg tenker at det hadde vært fint om partiet hadde to å velge mellom. Men på den annen side tror jeg at partiet blir uansett fornøyd med den innstillingen vi vil legge fram, sier Skogholt til VG.

– Hvordan reagerte du på Kaskis beskjed?

– Jeg tok den til etterretning, Det er ikke noe annet å gjøre, sier han.

Fristen for partiorganisasjonen for å komme med innspill til ledervalget, var 20. desember i fjor.

Men det betyr ikke at ledervalget nå er endelig avgjort, presiserer han:

– Den siste formelle fristen for å melde seg på, er jo når strek settes for lederdiskusjonen på landsmøtet, sier Skogholt.