Snart kan fetteren bli kvitt dommen: − Vi gir oss aldri

KARMØY (VG) Et halvt liv har fetteren til Birgitte Tengs kjempet for å bli kvitt erstatningsdommen. I dag er han nærmere enn noen gang.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hjemme i stua på Karmøy går Jakob hvileløst frem og tilbake over parketten.

Utenfor de store stuevinduene veksler det mellom striregn og opphold.

I 24 år har faren til han som blir omtalt som «fetteren» ventet på at sønnen skal bli kvitt erstatningsdommen fra 1998. For selv om sønnen ble frikjent for drapet på Birgitte Tengs i Gulating lagmannsrett, ble han likevel dømt til å betale erstatning.

– Vi har jobbet for å luke vekk den sivile dommen i så mange år. Det har vært svært stigmatiserende og brutalt. Det kan jeg bekrefte, sier Jakob.

Han forteller at han ofte pleier å sove dårlig i forkant av slike viktige dager.

– Men i natt har jeg faktisk sovet sjeldent godt, sier han undrende.

Ny mann er tiltalt

Det er stille i stua til Jakob og familien. Varmen fra peisen midt i rommet varmer godt. Jakob plukker opp telefonen som har gitt lyd gjennom hele formiddagen.

Flere av landets nettaviser har akkurat publisert en stor nyhet.

Jakob skummer gjennom overskriftene som lyser mot han.

Den snart 70 år gamle mannen har akkurat fått nyheten han lenge har håpet skulle komme.

En ny mann er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

Jakob får også en telefon fra fetterens tidligere forsvarer, Sigurd Klomsæt.

– Men ærlig talt, Sigurd, er det håndfast at det er tatt ut en tiltale? Er du helt sikker? Svarer han.

LETTET: Her får Jakob de første signalene på at en ny mann er tiltalt for drapet på niesen Birgitte Tengs.

En lang kamp

Når en ny mann nå er tiltalt for drapert på Birgitte Tengs, betyr det at mulighetene for at fetteren skal få opphevet erstatningsdommen er større enn noen gang tidligere.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Jeg er ikke overrasket. Vi har ventet på at en tiltale skal komme. Saken om å bli kvitt erstatningsdommen har blitt satt på pause mens vi har ventet på dette, sier fetterens far.

Fetteren har jobbet for å bli kvitt erstatningsdommen i lang tid, men alle forsøkene på å få saken gjenåpnet har så langt falt på stengrunn.

I 2003 gav menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fetteren medhold i at dommen gikk for langt i å antyde skyld. Da fikk han tilkjent erstatning, men dommen fra 1998 har blitt stående.

– Jeg hadde aldri trodd at dette var mulig, sier Jakob.

Flere har tatt til ordet for at dommen bør forsvinne.

Nå er fetteren nærmere å bli kvitt dommen enn noen gang tidligere.

Info Fetterens erstatningsdom I 1998 ble fetteren frikjent i lagmannsretten for drapet på Birgitte Tengs, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

Erstatningsdommen er en sivilrettslig sak. Slike saker har et lavere beviskrav enn straffesaker. Det behøves kun sannsynlighetsovervekt for å kunne dømme i sivile saker.

Erstatningskravet har senere blitt ettergitt, og fetteren har ikke måttet betale. Dommen har blitt stående. Vis mer

Avvist i 2020

Så sent som i 2020 avviste også Høyesterett saken. Årsaken er at fristen for å gjenåpne saken har utgått.

Ifølge tvisteloven går fristen for å gjenåpne saker ut etter 10 år, noe som betyr at fetteren er 14 år på overtid.

Da mannen som nå er tiltalt ble pågrepet høsten 2021, begjærte fetteren likevel saken gjenåpnet på nytt.

– Nå er vi nære. Vi har fått sterke signaler om det. Denne dommen skal bli omgjort, vi gir oss ikke før vi lykkes med det, sier Jakob.

Nå vil fetterens forsvarer igjen ta kontakt med lagsmannretten for å få avsagt en frifinnende dom.

GIR SEG ALDRI: I over 24 år har Jakob kjempet sønnens kamp. Han sier de aldri vil gi seg før dommen er omgjort.

Bygget et liv i Spania

Jakobs sønn har bodd nesten hele sitt voksne liv i Spania. Dit dro han etter frifinnelsen i lagsmannretten. Erstatningsdommen hjemme i Norge har vært svært belastende.

I Spania har har tatt en solid utdannelse innen økonomi og fått to barn.

– Han lever et anonymt liv og prøver og holde hjulene i gang. Han blir stadig påminnet fortiden og det har ikke vært lett for han, forteller Jakob.

Faren forteller at sønnen har hatt svært gode jobber, men i Norge har det vært umulig.

– Tør han å håpe nå på at det nå skal være slutt?

– Han tar forbehold. Hver gang tar han forbehold, sier Jakob.

Avhørsteknikkene som ble brukt av politiet mot fetteren på midten av 90-tallet har i senere tid blitt omtalt som manipulerende og fått sterk kritikk.

Tidligere riksadvokat Tor Askel Busch som i sin tid tok ut tiltale mot fetteren har beklaget, og fetteren har aldri vært en del av den nye etterforskningen.

BEKLAGER: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har beklaget.

Et punktum

Jakob ser ut av stuevinduet. Telefonen hans ringer stadig og støtteerklæringene strømmer på fra folk over hele landet.

Selv om tiltalen antagelig innebærer gode nyheter for familien, anser ikke han det som noen seier.

– Man trenger ikke å ha stor fantasi for å forstå at dette har vært uutholdelig. Vi har ikke kunne se enden på dette og selv med god støtte har det vært vanskelig å holde motet oppe, forteller Jakob.

Tidligere har han fått spørsmål fra journalister på om han er «glad» for utviklingen saken har tatt.

– Det har vært tortur alle disse år. Selvfølgelig er jeg ikke glad. Jeg er lettet, men å si at vi er glade er å dra det alt for langt, sier Jakob.

For familien på Karmøy har drapet på niesen og kusinen Birgitte Tengs ført til dyp splittelse.

Jakob og og familien har ingen kontakt med Tengs sine foreldre. Samtidig har mange år med fortvilelse over sønnens sak ført med seg store utfordringer.

– Når sånne ting rammer en av dine barn så er det ekstra smertefullt. Hadde dette vært en anklage mot meg, selv hadde jeg taklet dette mye bedre, sier han.