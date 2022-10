STENGT: Bergen Lufthavn, Flesland er stengt etter en droneobservasjon. Dette bildet er tatt da den nye terminalen åpnet i 2017.

Flesland stengt etter mulige drone­observasjoner

Politiet har rykket ut til Flesland og Haakonsvern i Bergen etter meldinger om mulige droner.

Det skriver Bergens Tidende.

Politiet melder at det «kommer og går noen lys».

Patruljene er på stedet for å fange lysglimtene, og avklare om det er snakk om en drone eller noe annet.

Klokken 06.35 bekrefter operativ sjef ved Flesland, Øystein Skaar, at Flesland er stengt.

– Det må gjøres løpende vurderinger om når vi kan åpne igjen, sier han til NTB.

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn fem kilometer fra flyplasser.

HAAKONSVERN: Sjøforsvarets hovedbase og en av Nord-Europas største maritime militærbaser.

Ber reisende følge med

Forsvarets hovedkvarter ønsker ikke å uttale seg til VG om de mulige droneobservasjonene ved Haakonsvern, og viser til Vest politidistrikt.

VG har ikke lykkes å få svar fra Vest politidistrikt.

Avinor sier til VG at de nå har stengt luftrommet og flytrafikken ved Flesland inntil politiet har gjort undersøkelser.

Avinor ber alle reisene om å følge med på Avinor.no og Avinor-appen for informasjon og forholde seg til flyselskapet de skal reise med.

Flere drone­observasjoner

Søndag ble luftrommet over flyplassene i Stavanger og Haugesund stengt etter at et fly observerte en drone ved Sola lufthavn utenfor Stavanger.

Forrige fredag ble en russisk statsborger pågrepet etter å ha blitt observert mens han tok bilder ved Tromsø lufthavn Langnes.

Mannen er nå siktet, og ble tatt med en større mengde fotoutstyr, inkludert en drone og en rekke minnekort, ifølge politiet.

Forrige uke ble en russisk-israelsk mann varetektsfengslet etter at han ble stoppet med drone ved grensepasseringen ved Storskog i Finnmark.

Økt beredskap

I september fortalte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det er observert droner i nærheten av norske kraftinstallasjoner siden krigen brøt ut i februar.

Flere uidentifiserte droner har også blitt observert på norsk sokkel.

Heimevernet er satt inn på flere norske landanlegg for olje og gass etter gasslekkasjene i Østersjøen.

Politiet har utplassert dronesensorer innenfor sikkerhetssonen til norske oljeplattformer.

Ikke drone – men politihelikopter

Politiet har bedt om tips fra folk som observerer droner eller annen mistenkelig aktivitet.

Men det er ikke en drone som flyr over Kårstø og Nato-basen i Stavanger, understreker de.

Det er derimot et politihelikopter.

– Alt tyder på at den observasjonen som er gjort av publikum er av politihelikopteret. Det flyr i rute fra Sola flystasjon og primært rundt Kårstø-anlegget for å forebygge eventuell droneaktivitet i flyforbudssonen og nærliggende områder, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-vest politidistrikt tirsdag.