Flesland er åpen igjen etter drone­observasjon

FLESLAND (VG) Flyplassen i Bergen ble stengt etter droneobservasjon. Nå er Flesland åpen igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Avinor bekreftet onsdag morgen overfor VG at de hadde stengt luftrommet og flytrafikken ved Flesland inntil politiet hadde gjort undersøkelser.

– Vi har satt i gang åpning av flyplassen. Avgjørelsen ble tatt for omtrent femten minutter siden, sier Øystein Skaar, operativ sjef ved Flesland, til VG klokken 09.05.







Det var Bergens Tidende som meldte om både stengingen og åpningen først.

– Det min beslutning basert på råd fra politiet og vår beredskapsorganisasjon. Det blir helt sikkert forsinkelser utover dagen og følgekonsekvenser. Vi jobber nå på spreng for å få normalisert situasjonen, sier Skaar.

KØ: Flesland lufthavn ble stengt onsdag morgen. Det har ført til store forsinkelser.

Forbudt

Tidligere bekreftet flyplassjefen at det var observert en drone ved flyplassen:

– Vi har fått sikre observasjoner av en drone i området. Det må gjøres løpende vurderinger om når vi kan åpne igjen, sa han til BT.

Klokken 09.05 sier han dette til VG:

– Politiet og Avinor har vurdert at det ikke er noen droner i luftrommet.

Politiet sa tidlig onsdag morgen at det «kommer og går noen lys», og at patruljer var på Flesland, Bjorøy og Haakonsvern for å sjekke ut dette.

– Vi kan ikke si 100 prosent sikkert hva det var, sier operasjonsleder Tore Andre Brakstad til VG.

HAAKONSVERN: Sjøforsvarets hovedbase og en av Nord-Europas største maritime militærbaser.

Det var sivile personer som meldte fra rundt 04.15, sier han. Både Forsvaret og Flesland gjorde samme observasjoner.

– Det er observert ting høyt oppe på himmelen, og nevnt både blinking og lys i flere forskjellige farger. Utfordringen er at det er så høyt oppe, sier Brakstad.

Han bekrefter at det har vært flere observasjoner av mulige droner den siste tiden.

– Det er helt klart en tydelig økning. Hva som er bakgrunnen, er uvisst. Men politiet har bedt folk være ekstra observante, sier Brakstad.

Det er forbudt å fly drone i Norge nærmere enn fem kilometer fra flyplasser.

Politiet holder pressekonferanse på Flesland klokken 10.00.

STENGT: Bergen Lufthavn, Flesland var stengt etter en droneobservasjon.

Mulig observasjon ved Førde

Politiet skriver i en pressemelding at det 06:10 kom kom inn en melding om mulig observasjon av drone også ved Førde Lufthavn, og at de jobber med å verifisere dette.

– Det er ikke en kjempestor flyplass, så der er det ikke så mye trafikk, Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor, til VG.

Det ble vurdert om et ankommende fly klokken 09.40 skulle få lande. Det fikk det.

Operasjonsleder Brakstad sier at observasjonene i Førde minner om de i Bergen – og at det var langt unna flyplassen.

Forsvarets hovedkvarter ønsker ikke å uttale seg til VG om de mulige droneobservasjonene ved Haakonsvern, og viser til Vest politidistrikt.

BLE STENGT: Bergen lufthavn, Flesland. Politiet har rykket ut til Flesland og Haakonsvern i Bergen etter dronemeldinger.

Møt opp som normalt

Avinor ber alle reisene om å følge med på Avinor.no og Avinor-appen for informasjon og forholde seg til flyselskapet de skal reise med.

– Flypassasjerene må møte opp som normalt og følge den informasjonen de får fra flyselskapene sine, sier flyplassjef Skaar til VG.

– Vi forventer en god del forsinkelser utover dagen, fortsetter han.

– Skummelt

VG møtte kollegene Karoline Bødtker og Bjarte Helland på Flesland, som er på en jobbreise Trondheim. Flyet deres skulle gå klokken 10, men avgangen er utsatt til klokken 12.

– Vi fikk beskjed om å møte opp til vanlig tid. Vi kunne vært på kontoret nå og vært effektive, i stedet for å sitte her og vente, sier Bødtker.

Helland synes at det er litt ekkelt med droneobservasjonene den siste tiden.

– Det er skummelt, ja. Du begynner å kjenne på at dette berører en mer enn det du leser på nyhetene, sier Bødtker.

KOLLEGER I KØ: Bjarte Helland og Karoline Bødtker er to timer forsinket til Trondheim.

Pent vær

Kommunikasjonsrådgiver Pernille Amdahl i Meteorologisk institutt har vært i kontakt med meteorologene i Vest, som bekrefter at det var helt skyfritt i området onsdag morgen.

– De er helt sikre på at det nesten ikke var en sky på himmelen. Det var helt stjerneklart, og ingen uvanlig eller særskilt aktivitet. De kjenner ikke til at det har vært noen spesielle værfenomener i området, sier Amdahl til VG.

KØ: Flesland lufthavn ble stengt onsdag morgen. Det har ført til store forsinkelser.

Flere drone­observasjoner

Den siste tiden har det kommet mange meldinger om mulige observasjoner av ukjente droner ved oljeplattformer og kraftanlegg i Norge.

PST har bedt folk om å tipse dersom de ser noe mistenkelig.

– De som bor ute i de ulike lokalsamfunnene, er kanskje de beste til å oppfatte hva som er unormalt, underlig og mistenksomt, sa kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i PST til NTB på søndag.

Han sa at etterretningstrusselen fra Russland nå i stor grad er rettet mot kraftanlegg, samt petroleums- og forsvarssektoren.

Søndag ble luftrommet over flyplassene i Stavanger og Haugesund stengt etter at et fly observerte en drone ved Sola lufthavn utenfor Stavanger.

DRONEOBSERVASJON: Forrige fredag ble en russisk statsborger pågrepet etter å ha blitt observert mens han tok bilder ved Tromsø lufthavn, Langnes. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng i 2020.

Droneforbud

Regjeringen har innført sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina, blant annet et forbud mot å fly med droner eller fly i Norge for russere.

Forrige fredag ble en russisk statsborger pågrepet etter å ha blitt observert mens han tok bilder ved Tromsø lufthavn, Langnes.

Mannen er nå siktet, og ble tatt med en større mengde fotoutstyr, inkludert en drone og en rekke minnekort, ifølge politiet.

Forrige uke ble en russisk-israelsk mann varetektsfengslet etter at han ble stoppet med drone ved grensepasseringen ved Storskog i Finnmark.

Tre russiske menn og én russisk kvinne ble tirsdag forrige uke pågrepet etter at de skal ha fotografert et skjermet objekt som er underlagt fotoforbud i Nordland. Politiet fant ikke drone i denne saken.

Økt beredskap

I september fortalte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det er observert droner i nærheten av norske kraftinstallasjoner siden krigen brøt ut i februar.

Flere uidentifiserte droner har også blitt observert på norsk sokkel.

Heimevernet er satt inn på flere norske landanlegg for olje og gass etter gasslekkasjene i Østersjøen.

Politiet har utplassert dronesensorer innenfor sikkerhetssonen til norske oljeplattformer.

Ikke drone – men politihelikopter

Politiet har bedt om tips fra folk som observerer droner eller annen mistenkelig aktivitet.

Tirsdag kveld understreket de at det ikke er en drone som flyr over Kårstø og Nato-basen i Stavanger. Det er derimot et politihelikopter.

PSSST! Det er mulig å be om tillatelse til å fly droner innenfor fem kilometer-grensen ved norske flyplasser, forteller Lødding i Avinor. Men de som ønsker det må bruke Avinors drone-app for å be om lov.