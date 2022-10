STORT: Kårstø prosessanlegg i Tysvær kommune i Rogaland er Europas største i sitt slag.

Ny droneobservasjon ved gassanlegget Kårstø

Lørdag ble politiet kontaktet av Heimevernet, som hadde gjort en mulig observasjon av en drone ved gassanlegget Kårstø, nord i Rogaland.

Dette fikk politiet til å rykke ut med flere bevæpnede patruljer.

– Vi kan ikke nå bekrefte eller avkrefte om det var en drone. Vi har ikke lokalisert noen og ikke gjort noe funn, sier operasjonsleder ved politiet i Sør-Vest Thomas Nordvik til VG, natt til søndag.

Observasjonen ble meldt ifra om av Heimevernet rundt klokken 20.20. De har siden Nord Stream-kablene ble skadet hatt økt vakthold på anlegget.

VAKTHOLD: Heimevernet har bistått politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget. Bilde fra 3. oktober.

Det ble opprettet sperrepost og trafikk i området ble undersøkt.

Nå pågår etterforskning videre.

Andre gang på to døgn

Dette er andre gang på to døgn at det gjøres en slik observasjon.

Torsdag rykket bevæpnet politi ut til anlegget etter en lignende melding om drone i nærheten av anlegget.

Observasjonene deres styrket da mistanken om at det var snakk om en drone. De mener denne ble styrt fra Rennesøy, som ligger på den andre siden av Boknafjorden. Om det samme var tilfelle lørdag kunne ikke politiet si noe om.

– Hva tenker du om at dette skjer to ganger på kort tid, uten at dere klarer å gjøre noen funn?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om nå, det er ikke min jobb som operasjonsleder å spekulere i, svarer Nordvik.

SPERRET AV: Torsdag ble veiene i området sperret av og politiet undersøkte biler og trafikk i området.

Anlegget, i nærheten av Haugesund, har en avgjørende rolle når det kommer til transport og behandling av gass og lettolje fra områder på sokkelen.

– Dette er et anlegg som har stor betydning for energileveransen til Europa. Derfor er, som kjent, forsvaret fast stasjonert og driver vakthold og sikring på området, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen fredag.

Han utelukket ikke da at fremmede makter kan stå bak, men også at det kan være privatpersoner eller andre virksomheter, uten tillatelse til å fly i området.