Guri Melby: − Vi har blitt kalt «hauker» og «krigshissere»

GARDERMOEN (VG) Guri Melby slår tilbake mot anklager om at de driver «politisk spill» om Ukraina - og varsler ny kamp om norsk EU-medlemskap.

I sin partiledertale til landsmøte brukte Guri Melby store deler av talen til å snakke om Russlands invasjon av Ukraina.

Hun påpekte at hun og Venstre mange ganger har vært skuffet over regjeringen, og at Støres mannskap har reagert for sent, blant annet når det gjaldt å donere våpen til Ukrainas forsvarskamp.

– Måten de har håndtert ukrainske soldater på har vært under enhver kritikk, sa Melby.

– Venstres landsstyre reagerte derimot raskt. Landsstyret vårt var de første til å vedta at vi ville donere våpen. Det krever mot å gå foran. Det har dere vist – og det er jeg utrolig stolt av, sier hun videre.

VG har i flere artikler vist at skadde ukrainske soldater ikke lenger kom til Norge for behandling på sensommeren, fordi regjeringen ikke ville garantere gratis behandling i kommunehelsetjenesten.

SLÅR TILBAKE: Guri Melby finner seg ikke i å bli anklaget for «politisk spill».

– Etter hvert kom regjeringen til samme konklusjon, og gjorde som våre allierte. Nå er det bred støtte på Stortinget om å fordømme Russland, sende våpen, sende penger og stille opp for våre venner i Ukraina, sa Melby videre i talen.

Melby etterlyser også en tydeligere politikk mot russerne langs norske havner.

– Så håper jeg at jeg snart kan si at Norge har sluttet seg til enda en sanksjon, og at vi også har et reelt havneforbud for alle russiske skip.

Melby slår tilbake mot anklager om «politisk spill» fra Venstre om krigen.

– Vi har blitt kalt «hauker» og «krigshissere». Anklaget for å drive politisk spill.

Men for meg har Venstres støtte til Ukraina vært en selvfølge.

– Er det overraskende at et liberalt parti står opp for et uskyldig folk som blir angrepet, spurt hun retorisk.

Hun mener Norge må bidra for å sørge for at landet får mer avansert luftvern og sjømålmissiler - begge deler produserer Norge. Hun mente også at «Norge må ta en lederrolle i Europa i gjenoppbygging av Ukraina».

Melby og Venstre-ledelsen skal på landsmøtet blant annet vedta en ny strategi for partiet.

Den peker ut Ap og Sp som «hovedfiendene».

EU-debatt

Venstre-leder Guri Melby brukte talen sin på å forsøke å løfte norsk EU-debatt på ny. Hun ønsker både en utredning om norsk EU-medlemskap og ny folkeavstemning.

– Landets dårligst skjulte hemmelighet må være at Jonas Gahr Støre er for norsk EU-medlemskap. Jeg tror ikke statsministeren var spesielt fornøyd da EU-lederne samlet seg rundt møtebordet i Brussel for å beslutte sanksjoner mot Russland, mens han samlet norske journalister rundt seg i en hotellbar like ved og ventet spent på resultatet, sier hun til landsmøtet.

Hun kritiserer Støre for å svare at det «ikke er aktuelt» hver gang han blir utfordret på EU-spørsmålet.

– Men Jonas Gahr Støre, du er ikke politisk kommentator. Du er statsminister. Hvis du mener at norsk EU-medlemskap er det beste for Norge, da må du jobbe for det! Hvis du mener vi må ha en skikkelig debatt om EU-medlemskap, da må du starte den debatten.

– Jonas Gahr Støre, du har bedt om å få lede dette landet - da må du lede, sier Melby.