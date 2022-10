Dette er bjørnen som ble felt, og som hadde spist det som trolig er lefse. Statens naturoppsyn kjenner ikke årsaken til hvorfor det er plassert en pinne i munnen til bjørnen.

Mistenker at skutt bjørn var foret med 4,5 kilo lefse

Da de undersøkte magesekken til bamsefar, viste det seg at den hadde spist mer enn bare bær og honning.

Tidligere i år ble en bjørn skutt, etter at den hadde drept flere sau i området.

Etter vanlige rutiner ble den sendt til nærmere undersøkelser hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Etter undersøkelsene fant de at bjørnen hadde spist 4,5 kilo mat som lignet smørgrøt eller lefse.

Den hadde også spist noen få bær, men det var ingen spor av byttedyr.

Det er ikke lov å legge ut mat til store rovdyr, derfor vurderer nå Statens naturoppsyn å anmelde saken.

– Vi har ingen mistenkte i saken, det blir eventuelt opp til politiet å vurdere videre etterforskning på. Vi vet heller ikke hva som har vært hensikten bak dette. Det vi vet er at bjørnen har blitt foret, sier seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn til VG.

Det er ikke helt sikkert akkurat hva bjørnen har spist.

Mest sannsynlig er det lefse, og det har tidligere vært vanlig å bruke dette for lokke til seg bjørn.

– Tilbakemeldingen fra NINA som gjennomførte rutineundersøkelsen av mageinnholdet var at det ut fra lukten, konsistensen og fargen er mest sannsynlig at det var lefser. I tillegg også at det har vært tradisjon for å bruke lefser for å lokke bjørn foran viltkamera i dette området, sier Sahlén.

Risikerer å trekke til seg flere bjørner

Det var gitt tillatelse til å felle denne bjørnen, etter at det ble gjort funn av flere sau som var drept i området.

Selv om bjørnen uansett skulle felles, er det fortsatt problematisk å lokke den til seg, forklarer Sahlén.

– Hensikten med skadefelling er å få tatt det individet som er årsaken til skadene. Det som blir problemet med å legge ut mat er at det risikerer å trekke til seg andre bjørner som i utgangspunktet ikke var årsaken til skadene, sier hun.

Forbudet mot å legge ut mat til store rovdyr som bjørn, er nettopp for å hindre at de kommer nærmere andre dyr som sau, eller mennesker.

Blir bjørner matet over tid kan det gjøre at de mister sin naturlige skyhet for mennesker. Da kan de også komme til områder de vanligvis ikke ville vært.

Vurderer anmeldelse

Etter åteforskriften er det forbudt å fôre rovvilt, og det er forbudt å legge ut åte til brunbjørn uten tillatelse.

Dette forbudet ble innført i 2020.

Statens naturoppsyn har en dialog med politiet om denne saken, og vurderer nå å anmelde for ulovlig foring og å legge ut åte.

Som regel har de lav terskel for å anmelde slike saker, men siden det er vanskelig å knytte dette til en gjerningsperson blir denne saken mer komplisert.

Bruker ikke lokkemat

Jaktleder Kåre Johannes Selliås har felt bjørn i dette området.

2. september ble en bjørn felt av hans jaktlag. Dette er den samme bjørnen som hadde spist store mengder mat som trolig er lefser, ifølge Miljødirektoratet.

Han har aldri sett at det ligger noen form for mat som skal lokke til seg bjørn i dette området.

– Vi bruker ikke noe for å lokke til oss bjørn. Vi bruker å sette opp viltkamera for å finne områdene bjørnen beveger seg i, sier Selliås.

Han forteller at bjørner kan finne matavfall hvor som helst, der det er hytter og folk.

