DRAMATISK: Bilder fra redningsaksjonen på i starten av oktober.

Dødsulykken ved Bulandet: Skjedde i forbindelse med trekking av krabbeteiner

Silje Grøneng (30) mistet livet i ulykken.

Publisert: Nå nettopp

Politiet har i dagene etter båtforliset på Bulandet 7. oktober i Askvoll etterforsket ulykken.

Det politiet har funnet så langt er at forliset inntraff i forbindelse med trekking av krabbeteine, skriver politiet i en oppdatering.

Tauverk festet til en av teinene kom inn i motoren, noe som gjorde at motoren ble slått av. Båten ble ført mot land hvor bølger slo de to voksne over bord og på sjøen.

De kom seg begge om bord i båten igjen. En ny bølge kastet båten rundt slik at den ble liggende i sjøen med kjølen opp.

En mann kom seg opp, en kvinne og et barn ble liggende igjen under båten.

Det var 30 år gamle Silje Grøneng fra Gloppen kommune som omkom. Et barn under 10 år ble fraktet til Haukeland sykehus.

Den siste personen, en mann i 30-årene, ble ikke alvorlig skadet.