Gutt (13) ble sugd inn i rør under vann: − Vi har hatt englevakt

Søndag var en gutt ute og svømte i flomvannet i Spydeberg da han plutselig ble dratt under vann og inn i et rør. Moren er lettet over at sønnen kom fra hendelsen med livet i behold.

Kortversjonen En gutt ble sugd ned under vann og inn i et rør i Spydeberg søndag.

Moren sier at gutten ble ført gjennom et over 200 meter langt rør, før han til slutt dukket opp på den andre siden uten klær.

Operasjonsleder Terje Marstad bekreftet hendelsen.

Gutten fikk mindre skader. Vis mer

En ungdomsgjeng på fire var ute og gikk i Spydeberg søndag formiddag. Underveis så de en stor ansamling av vann som de bestemte seg for å bade i.

– Det var to stykker som rakk å hoppe uti, før de merket at de ble dratt bortover, og plutselig forsvant sønnen min under vann. De andre guttene ble stående skrekkslagne, løp rundt og ropte, og ringte 113, gjenforteller moren til gutten overfor VG.

Moren forteller at røret vanligvis ligger ved en bekk, men at dette ikke var mulig å se på grunn av de store vannmassene.

Hun anslår at røret var over 200 meter langt og rundt én meter i diameter, og sier at gutten var under vann i to til tre minutter før han kom ut i den andre enden av røret.

– Røret var fullt av vann, så han fikk ikke puste. Han ble kjørt igjennom røret helt ut på den andre siden. Han klarte å krype opp på veien, og så kom det noen som ga han klærne sine – alle klærne hans hadde forsvunnet i røret, hevder moren.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt bekrefter hendelsen overfor VG. Han kan imidlertid ikke bekrefte hvor langt røret var eller hvor lenge gutten var under vann.

– Det er et rør som var helt under vann, og det var trykk i røret på grunn av vannstanden. Dette er en del av naturskadene som er nå, og det er aldri et ønske om at noen skal bade i slikt vann, men det er ikke alltid at barn skjønner det, sier Marstad.

Han forteller at det først kom inn en melding til politiet via AMK, som gikk ut på at en gutt var blitt sugd inn i et rør i en bekk.

– Venner av gutten så at han ble dratt inn. Åtte minutter senere var vi på stedet, og da var gutten ute av røret, sier Marstad.

Ubekreftede meldinger til politiet sier at gutten svømte 200 til 300 meter før han ble sugd ned og inn i røret.

Moren forteller at det etter forholdene går bra med gutten, som slapp unna med skraper på armer og bein, i tillegg til at noe av håret han ble revet bort.

– Vi har hatt englevakt – han har hatt utrolig flaks. Han har helt fine lunger, og alle legene sier at det er helt utrolig at han overlevde, men han og kameratene er jo helt sjokkerte, sier moren.

Operasjonsleder Marstad kan presisere at gutten ikke ble kjørt til sykehus som følge av drukning, men på grunn av svelging av vann og noe skader i hodet.

