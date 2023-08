Ber folk la bilen stå etter skred på E6

Skredet ble utløst etter kraftig regnvær i hovedstaden natt til søndag.

Kraftig regn natt til søndag har ført til lokale oversvømmelser, biler under vann, jordskred og vann i kjellere flere steder i Viken og Oslo.

Selv om trafikken i Oslo-området er på bedringens vei søndag ettermiddag, er veien stengt i ett felt på E6 ved Abildsø på grunn av skred.

Skredet ble utløst etter det kraftig regnværet. Det kan føre til kraftig redusert fremkommelighet, ifølge Statens vegvesen på sine nettsider.

– La bilen stå hvis du ikke absolutt må kjøre, oppsummerer de.

1 / 8 BIL UNDER VANN: En bil står under vann i Lørenskog. FLOM: En bil står med panseret åpent etter at den stoppet i vannet på Ljabruveien ved Hauketo i Oslo. FLOM: En taxi har fått motorstopp og gangveien er oversvømt ved Hauketo stasjon i Oslo. FLOM: Politiet står og dirigerer biler på riksvei 4 ved Grorud etter at veien var blitt oversvømt. FLOM: En bil kjører i vannet på E6 ved Abildsø i Oslo. FLOM: Stein og grus er blitt tatt med nedover veiene på Prinsdal i Oslo. FLOM: Smedbergveien på Abildsø i Oslo er forvandlet til en elv. FLOM: En bil kjører i vannet på E6 ved Abildsø i Oslo. forrige neste fullskjerm BIL UNDER VANN: En bil står under vann i Lørenskog.

Ifølge Meteorologisk institutt har det flere steder kommet mellom 50 og 100 millimeter i løpet av siste døgn.

Forsikringsselskapet If har ved 15-tiden passert 450 skademeldinger etter det kraftige regnværet over Oslo og Østlandet. Skadetrykket er langt større enn etter regnet under «Hans», ifølge selskapet.

På Ingierstrand i Oslo fosset vannet over: