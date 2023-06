SVARTELISTET: Det ser ikke lyst ut for Freia, som nå boikottes av flere norske bedrifter. Men eieren Mondelez er bare en av 28 konserner som står på Ukrainas svarteliste.

Flere selskaper på svartelisten – varsler full gjennomgang

Det begynte med Freia og Mondelez. Nå melder Norwegian og DNT at de skal gå gjennom alle sine leverandører som kan være på den ukrainske svartelisten. BI-professor ber staten om å bli med på boikotten.

Kortversjonen Norwegian og DNT skal gjennomgå sine leverandører etter at Ukraina har utarbeidet en liste over selskaper de mener støtter Russland ved sin tilstedeværelse i landet.

Ukrainas svarteliste inneholder totalt 28 konserner. Mondelez (som eier Freia), Procter & Gamble, Yves Rocher, Xiaomi, Leroy Merlin og Bonduelle er blant disse selskapene.

BI-professor Nina Iversen ber norske myndigheter om å bli med i boikotten og trekke Oljefondet ut fra selskapene på listen.

Hovedorganisasjonen Virke anbefaler at bedrifter får tak i listen og gjør egne vurderinger. Vis mer

Freia og dets eier Mondelez har vært i hardt vær de siste dagene, etter at Ukraina satte dem på svartelisten over konserner som de mener støtter Russland i krigen, ved at de bidrar til Russlands økonomi.

Innen søndag hadde åtte norske firmaer og organisasjoner meldt at de ville fjerne Freias eller Mondelez’ produkter.







Men den ukrainske svartelisten inneholder totalt 28 konserner. Flere av disse har produkter som selges i Norge.

Blant de 28 selskapene finner du Procter & Gamble, Yves Rocher, Xiaomi, Leroy Merlin og Bonduelle.

Flere norske selskaper har de siste dagene gått ut og sagt at de vil boikotte produktene til Mondelez eller Freia. VG var søndag i kontakt med flere av dem for å høre om boikotten også vil gjelde for produkter og tjenester fra de andre 27 selskapene på listen.

– Vi kommer til å ta en full gjennomgang av alle våre leverandører, sier Grete Kruse Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

SKAL GJENNOMGÅ ALT: Det sier Grete Kruse Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

Info Svartelisten Dette er Ukrainas liste over internasjonale konserner som Ukraina mener støtter Russland ved sin tilstedeværelse i landet. Mondelez (USA)

Procter & Gamble (USA)

Bonduelle (Frankrike)

Yves Rocher (Frankrike)

Auchan (Frankrike)

Xiaomi (Kina)

Leroy Merlin (Frankrike)

Raiffeisen Bank International (Østerrike)

Metro (Tyskland)

TMS Tankers (Hellas)

Minerva Machine (Hellas)

Thenamaris Ships Management (Hellas)

Delta Tankers Ltd. (Hellas)

Dynacom Tankers Management Ltd. (Hellas)

OpenWay Group (Belgia)

Danieli (Italia)

Mondi Group (Storbritannia)

eKassir (Estland)

Liberian International Ship & Corporate Registry (Liberia)

Comnav Technology Ltd. (Kina)

Buzzi Unicem (Italia)

China State Construction Engineering Corporation (Kina)

Peninsula Petroleum Ltd (Irland)

Great Wall Motor (Kina)

OTP Bank (Ungarn)

CK Birla Group (India)

Hikvision (Kina)

Dahua Technology (Kina) (Kilde: https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott) Vis mer

Det samme melder Den norske turistforeningen.

– Det var viktig for oss med en grundig runde om Kvikk Lunsj, fordi vi har en samarbeidsavtale med Freia. Når det gjelder de øvrige selskapene på listen kommer vi til å ta en gjennomgang av deres produkter, sier DNTs generalsekretær Dag Terje Solvang til VG.

Professor i merkevarebygging ved BI, Nina Iversen, mener at det er på tide at norske myndigheter følger bedriftene i boikotten.

– Myndighetene har stor innkjøpskraft. Tenk på alt de handler inn til Forsvaret, skoler, alle offentlige institusjoner. De kan bruke denne makten til å legge press på disse multinasjonale selskapene. Hvis myndighetene tar et standpunkt, setter de en standard for andre, sier Iversen til VG.

Kan trekke ut Oljefondet

Det er også myndighetene som kan instruere Oljefondet, sier hun. Oljefondet har blant annet aksjer for 9,4 milliarder kroner i Mondelez.

– De kan be Oljefondet om å trekke seg ut av de selskapene på denne listen som de har investert i. Myndighetene kan ta det videre internasjonalt på en annen måte enn hva norske bedrifter kan.

Søndag gikk både Høyre og Venstre ut og ba myndighetene om å engasjere seg i boikotten.

– Jeg vil utfordre næringsministeren til å si klart og tydelig fra om at han støtter boikotten, og at han berømmer de bedriftene og organisasjonene som nå går foran, sa Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo til NTB.

BER STATEN AKSJONERE: Professor i merkevarebygging ved BI, Nina Iversen, mener staten må bruke sin innkjøpskraft overfor konsernene på svartelisten.

Flere ber om råd

Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, mener også at myndighetene må gå i dialog med næringslivet. Bendik Solum Whist, bransjedirektør i Virke, forteller til VG at flere bedrifter nå lurer på hvordan de bør forholde seg til listen.

Foreløpig har vært vanskelig å gi konkrete råd, sier han.

– Hver enkelt bedrift må selv bestemme hva de skal gjøre i denne saken. Vi har foreløpig ikke gitt konkrete råd. Det er først og fremst viktig at man forholder seg til de offentlige sanksjonene. Denne listen fra Ukraina sender oss over i et grenseland hvor hver enkelt må ta en avgjørelse, sier Whist.

Han tror at flere av bedriftene som de siste dagene har fått spørsmål om boikott, ikke har sett hele listen med de 28 konsernene.

– Jeg tror at mange som ble spurt av dere om dette i går ikke hadde sett hele listen. Når man vet en brøkdel av en helhet er det vanskelig å ta en avgjørelse. Så vårt råd er: Få tak i listen, og gjør egne vurderinger. Så håper jeg myndighetene bidrar som sparringpartner når næringslivet trenger det, sier Whist.

Info Disse boikotter Mondelez/Freia Ved publisering har følgende bedrifter og organisasjoner sagt at de boikotter Mondelez eller Freia: Den Norske Turistforening (DNT)

Norges Fotballforbund

Hurtigruten

Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels)

Classic Norway Hotels

SAS

Norwegian

SJ Norge

Elkjøp Vis mer

INGEN BURGER Å FÅ: Ifølge en oversikt fra Yale University har mer enn tusen selskaper trukket seg ut fra Russland etter krigens start. McDonalds var et av selskapene, og stengte blant annet denne burgersjappa i Podolsk.

Usynlige megakonserner

Da krigen brøt ut var det flere selskaper som trakk seg ut av Russland. Iversen nevner Ikea, Pepsi, Coca-Cola og McDonalds som eksempler.

– De stengte fabrikker og butikker. Det kostet dem sikkert dyrt, men jeg tror det var strategisk klokt å gjøre det.

Tilsvarende uklokt mener hun det er at Mondelez, Procter & Gamble, Yves Rocher og flere andre velger å bli værende.

– Forskjellen mellom flere av disse selskapene ikke er en merkevare i seg selv – de er ganske usynlige megakonserner med flere merkevarer. Kanskje det er grunnen til at de tror de kan være usynlige i konflikten. Men dette kan bli veldig skadelig for dem. Det er det allerede for Freia, sier Iversen.

Hun forstår at dette er en krevende tid for Freia.

– Problemet til Freia er at de er eid av et stort konsern. Det er de, og ikke Freia selv, som bestemmer over Freia. Dette kan bli veldig skadelig for merkevaren som Freia er, sier hun.

