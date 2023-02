MINDRETALLETS FAVORITT: Marian Hussein er foreslått av et mindretall i valgkomiteen.

SVs valgkomité: Splittet i nestlederspørsmålet

Et flertall på fire ønsker Lars Haltbrekken som ny nestleder i SV, mens et mindretall på tre foreslår Marian Hussein.

Det kommer frem i en pressemelding fra SV.

Komiteen innstiller som ventet på at Kirsti Bergstø overtar som partileder, og at Torgeir Knag Fylkesnes fortsetter som den andre nestlederen.

Flertallet, som ønsker Haltbrekken, trekker fram hans klima- og miljøbakgrunn i sin begrunnelse.

– Jeg er svært glad for å være en av to foreslåtte nestledere. Miljøsaken har i mange år vært viktig for meg, skriver Lars Haltbrekken i en tekstmelding til VG.

– Samtidig må de økende forskjellene mellom folk reduseres kraftig. Her er SV det viktigste redskapet i dag, legger han til.

Valget av ny ledelse vil skje på SVs landsmøte 17-19. mars.

FLERTALLET: Lars Haltbrekken får støtte av et flertall i valgkomiteen og hylles for klima- og miljøengasjementet.

Mindretallet på tre, som består av valgkomiteleder Pål Julius Skogholt, Marthe Vammer fra Vestland SV og Rannveig Andresen fra Viken SV, sier følgende om sin foretrukne kandidat:

– Marian er allerede en profil gjennom mange medieoppslag og debatter. Hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Det er ikke opplagt at en som kommer som 10 åring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant, skriver de i sin begrunnelse.

De sier videre at SV trenger nye profiler i ledelsen for å breie ut partiet og nå nye velgere.

NY SJEF: Kirsti Bergstø skal lede SV etter landsmøtet i mars.

Ny SV-leder

Kirsti Bergstø ble som ventet innstilt som ny leder for SV som eneste offentlig annonserte kandidat, etter at SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sa at hun ikke ønsket å stille.

Kaski hadde før dette annonsert i et VG-intervju at hun vurderte å stille etter at Audun Lysbakken varslet at han ville gi seg.

Bergstø lover både kamp for miljø og fellesskap.

– Vi er inne i ei dyrtid og ei miljøkrise, å lede SV betyr å gå til kamp for miljø og sterkere fellesskap, skriver Bergstø i en e-post til VG.

– Det er med glede og glød, men også et dypt alvor jeg har sagt ja til å ta på meg oppgaven som SVs neste leder, skriver hun.