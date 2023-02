I dag faller Birgitte Tengs-dommen

HAUGESUND TINGHUS (VG) Birgitte Tengs ble drept for snart 28 år siden. Nå har dommerne tatt stilling til om de mener det uløste drapet er oppklart.

Den 6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept på Gamle Sundsveg, like i nærheten av hjemmet på Karmøy.

I lang tid har saken vært uløst.

Mandag faller dommen mot Johny Vassbakk, som har vært tiltalt siden oktober i fjor.

Vassbakk har hele tiden nektet straffskyld og hevdet at han, så vidt han vet, ikke har truffet Birgitte Tengs.

Forsvarerne har bedt om at 52-åringen frifinnes. Blir han dømt, kommer han til å anke.

– Dette er hans livs kamp, sier forsvarer Stian Bråstein til VG før domsavsigelsen.

– Han håper han har blitt trodd, han håper retten har lagt hans forklaring til grunn.

– Det har selvfølgelig vært ulidelig for ham å sitte å vente på en avgjørelse, sier Bråstein til VG.

FORSVARER VASSBAKK: Stian Bråstein (til venstre) og Stian Kristensen representerer 52-åringen i tingretten.

Det er ventet en anke uavhengig resultat, og ifølge NTB er ankesaken berammet til 4. september i Gulating lagmannsrett.

– Han er veldig spent på utfallet av dette, sier forsvarer Stian Kristensen på vei inn i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag morgen.

– Dette har vært vanskelig, og tøft å vente på å leve i det vakuumet som har vært etter at vi var ferdige her i desember.

Lang rettssak

Etter syv uker i retten Haugaland og Sunnhordland tingrett med omfattende vitneførsel, har dommerne tatt avgjørelsen.

Den skal leses opp for Vassbakk og de oppmøtte i tingretten mandag.

Foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger, er ikke til stede i retten under opplesningen.

Saken har fått stor medieoppmerksomhet og en rekke vitner har vært kalt inn av begge sider for å blant annet forklare seg om DNA-funnet, Vassbakk sin fortid og politietterforskningen fra 1995.

DRAPSTILTALT: Påtalemyndigheten mener Johny Vassbakk drepte Birgitte Tengs i 1995. Nå er dommen klar.

Ønsket 17 års fengsel

Den nye etterforskningen av Birgitte Tengs-saken har pågått over lang tid. Saken var den første som ble tatt opp av den nye Cold case-enheten i Kripos i 2016.

Vassbakk ble tiltalt for drapet den 17. oktober i 2022 og like før jul, etter flere uker på tiltalebenken, la aktor aktor "Aktor" eller "aktoratet" er de som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. ned påstand påstand Når aktor legger ned "påstand" betyr det at aktoratet presenterer hvilken straff de mener tiltalte bør få dersom personen blir kjent skyldig. om 17 års fengsel.

Påtalemyndighetens kronbevis er et DNA-funn på strømpebuksen Birgitte Tengs hadde på seg natten hun ble drept.

Nye undersøkelser av strømpebuksen fant et enkelt DNA-funn oppe ved linningen som klaffet med Vassbakks Y-kromosom.

Aktoratet har anført i retten at funnet beviser at Vassbakk begikk drapet, fordi de mener Vassbakk har tatt på strømpebuksen med blodige fingre.

Info DNA-beviset – kort oppsummert DNA-funnet er påtalemyndighetens kronbevis i saken. Det er årsaken til at politiet gikk til pågripelse av Vassbakk i fjor høst og at han nå er tiltalt for drapet.

Det ble avdekket øverst ved linningen på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept natt til 6. mai 1995.

Funnet er ikke en fullstendig DNA-profil, men en Y-profil (arvelig mannlig kjønnsmarkør) som klaffer med Vassbakks Y-profil.

Alle menn i samme farslinje har samme Y-profil.

Senere undersøkelser konkluderte med at Vassbakk har en mutasjon i sin Y-profil som utelukker hans mannlige slektninger.

Det betyr at det er svært høy sannsynlighet for at DNA-funnet tilhører Vassbakk. Ifølge to rettsoppnevnte eksperter, Peter Gill og Jonathan Whitaker, består funnet av rundt 200 celler som trolig stammer fra Vassbakk.

Under rettssaken har fokus vært hvordan DNAet kom på strømpebuksen mer enn hvorvidt funnet tilhører Vassbakk. Vis mer

DREPT: Birgitte Tengs var 17 år da hun ble funnet ille tilredt like i nærheten av hjemmet på Karmøy.

Vassbakks forsvarere er uenige i aktoratets teori, og siste rettsdag argumenterte de for at:

Det ikke er bevist at DNA-funnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse tilhører Vassbakk.

DNA-funnet kan ha kommet dit ved indirekte kontakt før eller etter drapet, ikke under selve drapshandlingen.

Les mer om DNA-bevisets styrker og svakheter her.

I tillegg brukte forsvarerne mye tid på Vassbakks tidligere straffehistorikk, som de mener tyder på at han ikke er i stand til å begå drap.

Vassbakk er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for å ha blottet seg for unge jenter, for å ha brutt seg inn hos flere kvinner og for å ha gått til angrep på sin tidligere psykolog.

MISTET DATTEREN: Foreldrene til Birgitte Tengs har vært i retten flere dager for å høre på bevisene mot mannen som er tiltalt for drapet på deres eneste barn for snart 28 år siden.

Frikjent fetter vitnet

Bare noen få dager før rettssaken mot Vassbakk startet, ble det klart at fetteren til Birgitte Tengs ble kvitt erstatningsdommen som har hengt ved han i 24 år.

Fetteren ble dømt for drapet på kusinen i tingretten, deretter frikjent i lagmannsretten, men likevel dømt til å betale erstatning.

Under rettssaken mot Vassbakk hadde forsvarerne til Vassbakk kalt inn fetteren som vitne, og stemningen ble amper da forsvarerne ønsket å lese opp flere av avhørene av fetteren som ble gjort på 90-tallet.

Avhørene har i etterkant blitt sterkt kritisert for å være manipulative, og avhørsekspert Asbjørn Rachlew har tidligere under rettssaken uttalt seg om den falske tilståelsen som kom av manipulasjon, press og isolasjon.