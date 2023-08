POLITISK OPPMERKSOMHET: Kristiansund Sykehus har vært gjenstand for stor politisk oppmerksomhet de siste årene på grunn av den planlagte nedstengingen av fødeavdelingen.

Fødende kvinne ble sendt til stengt fødeavdeling – barnet døde

En fødende kvinne ble sendt til Kristiansund Sykehus, til tross for at fødeavdelingen er permanent stengt: – Hendelsen har vakt uro, sier klinikksjef.

Kortversjonen En fødende kvinne ble sendt til Kristiansund Sykehus, til tross for at fødeavdelingen er permanent stengt.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal gransker nå saken etter et varsel sendt av sykehuset.

Fødeavdelingen på Kristiansund Sykehus ble permanent stengt i 2022 på grunn av mangel på jordmødre og gynekologer, noe som har møtt motstand fra Bunadsgeriljaen, som mener regjeringen ikke har gjort nok for å rekruttere ansatte.

Ifølge klinikksjef ved Helse Møre Møre og Romsdal, har hendelsen vakt uro. Vis mer

Den gravide kvinnen befant seg kritisk tidlig i svangerskapet, ifølge lokalavisen Tidens Krav, som omtalte saken først, og som også skriver at barnet døde.

Kvinnen skal ha blitt hentet på en adresse i Kristiansund da hun begynte å få fødselsrier, og sendt til Kristiansund Sykehus. I et tilsynsbrev VG har fått innsyn i, fremkommer det at barnet ble født etter ankomst på sykehuset.







Etter fødsel ble barnet behandlet av anestesipersonell frem til neonatalog neonatalogEn neonatolog eller nyfødtlege er en barnelege som er spesialisert innen nyfødtmedisin, dvs. høyrisikofødsler, premature fødsler og alvorlig sykdom hos nyfødte. ankom med helikopter fra St. Olavs hospital.

Barnets liv sto ikke til å redde, skriver Tidens Krav.

SKAPT DEBATT: Helse i Møre og Romsdal i Kristiansund har skapt stor debatt de siste årene. Nå er fødestuen stengt ned.

Ber om lydlogg

Det er nå Statsforvalteren StatsforvalterenStatsforvalteren har tilsyn (kontroll) med helse og omsorgstjenesten i fylket. Statsforvalterens oppgaver følger av helsetilsynsloven. Formålet med tilsyn er å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. i Møre og Romsdal som gransker saken.

– Ettersom fødeavdelingen i Kristiansund er permanent stengt og det ikke er gynekologer i vakt, er det stilt spørsmål om hvorvidt mor burde ha blitt sendt til fødeavdelingen i Molde i stedet, skriver assisterende fylkeslege Eirin Steinsvik i tilsynsbrevet til Helse Møre og Romsdal.

Ifølge tilsynsdokumentene ble tilsynssaken til Statsforvalteren opprettet i juni 2023.

– I første omgang avgrenser vi tilsynssaken til Klinikk for Prehospitale tjenester, spesielt med tanke på kommunikasjon og vurderinger i forkant av at mor ble kjørt til Kristiansund Sykehus, fremgår det videre, står det i dokumentene.

Fylkeslegen ber blant annet om å få kopi av lydloggen og tilsendt komplett journaldokumentasjon fra AMK i forbindelse med den aktuelle hendelsen.

Har vakt uro

I en e-post til VG skriver klinikksjef Lars Erik Sjømælingen i Klinikk for prehospitale tjenester, Helse Møre og Romsdal, at det var Helse Møre og Romsdal selv som varslet Statsforvalteren i denne saken.

– Vi støtter nå granskingen med all tilgjengelig informasjon vi sitter på, opplyser Sjømæling.

Han skriver videre at hendelsen har vakt uro, og at det er viktig for fagmiljøene som er involvert at den behandles objektivt etterrettelig.

– Av respekt for de berørte kan vi ikke kommentere saken utover dette, men vi håper Statsforvalteren vil prioritere rask behandling av saken.

KJEMPER FOR FØDETILBUD: Anja Cecilie Solvik er grunnleggeren av bunadgeriljaen. Hun forteller til VG at hun er redd for at det vil oppstå lignende tilfeller i fremtiden.

Stor politisk debatt

Fødeavdelingen på Kristiansund Sykehus ble stengt i fjor på grunn av mangel på jordmødre og gynekologer.

Dette har skapt stor politisk debatt, og flere har protestert mot nedstengingen, blant annet bunadsgeriljaen.

Sommeren 2022 svarte helseminister Ingvild Kjerkol på kritikk fra Bunadsgeriljaen om at regjeringen ikke gjør nok for å rekruttere flere gynekologer og jordmødre.

Kjerkol uttalte at hun ikke var enig med uttalelsene.

– Mangler utstyr

Anja Cecilie Solvik, grunnleggeren av bunadsgeriljaen bunadsgeriljaenBunadsgeriljaen kjemper for å ivareta gode tilbud til fødende i Distrikts-Norge (snl.no), var daglig leder frem til 2022. I dag er hun styremedlem.

Hun forteller at det er saker som dette bunadsgeriljaen har advart mot.

– Akutte tilfeller som tidlig fødsel, krever akutt og riktig kompetanse. I dette tilfellet er kompetansen til stede, men man manglet utstyr på grunn av nedstengingen av fødeavdelingen, sier Solvik.

Fødeavdelingen har blitt slått sammen med Moldes fødetilbud, som ifølge Solvik har resultert i at mye av det livskritiske utstyret for nyfødte i Kristiansund har blitt flyttet til Molde.

FLERE DEMONSTRASJONER: Bunadsgeriljaen i Oslo under en av deres mange demonstrasjoner.

Gynekolog Lisa Skiphamn var den siste legen som ble rekruttert før planlagt gjenåpning av fødeavdelingen 6. juni 2022. Etter at hun ble diagnostisert med brystkreft, og det ble klart at hun ikke fikk ta del i gjenåpningen likevel, ble gjenåpningen utsatt.

Skiphamn fortalte åpent om situasjonen til VG i august i fjor. Hun mente det burde ha

blitt satt inn en vikar i hennes sted.

– I fjor sommer hadde de mulighet til å åpne, men da den ene gynekologen ble syk, prøvde de ikke å erstatte henne med vikar, sier Anja Cecilie Solvik.