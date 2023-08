Jordras på Otta - 65 boliger evakueres

Det har gått et jordras øst for E6 mot bebyggelse i Otta, melder politiet i Innlandet.

– Nødetater og helikoptre på vei. E6 stengt, skriver de.

Brannvesenet er på stedet.







– Omfanget er uvisst. Vi håper helikoptre kan gi oss oversikt over situasjonen. Raset har gått mot et boligfelt og mange hus kan være rammet - det er det vi undersøker nå, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes til VG.

Sel kommune skriver på sine nettsider at det har oppstått sprekkdannelser øverst i Rondanevegen og at det har gått flere små ras der. Politiet har derfor besluttet at boliger i nedslagsfeltet for et eventuelt ras må evakueres.

Ordfører Eldri Siem i Sel kommune sier at de ikke har fått melding om at hus eller folk er tatt av skredet.

– Vi har satt i gang evakuering av bebyggelsen nedenfor Rondanevegen. Det er 65 husstander, så det er mange, sier Siem til NTB.

Fra før er rundt 100 husstander evakuert på Otta.

– Det er Thon Otta hotell som er evakueringssenter. Siden det er så mye folk, så har vi også måttet ta i bruk en flerbrukshall og nå vurderer vi også å ta i bruk en nybygget skole som ligger ved siden av hallen, sier Siem.

Hun ber folk ta det med ro på vei mot evakueringssentrene.

– Når vi skal få ut så mange som 65 boliger, så blir det mye trafikk ned mot E6 og brua over Lågen. Da må de rett og slett prøve å vente litt så det ikke blir kork. Kjør ned fra rasområdet og så avvent litt når de har kommet seg fra rasområdet, sier Siem.

Ordføreren sier de har fått tilbakemeldinger fra NVE om at Lågen har stabilisert seg. Hun håper det stemmer og at elva ikke stiger mer nå.

– Men dette er ikke over. Selv om det ikke regner nå, så er dette ikke over og det kan fortsatt gå nye skred, sier hun.

Sel kommune skriver på sine nettsider at de evakuerte kjøres til Pillargurihallen og at det har gått ut melding til alle involverte husstander.