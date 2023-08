Støre: − Skal gi all mulig støtte til de som er utsatt

HOLE/OSLO (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre, justisminister Emilie Enger Mehl og olje- og energiminister Terje Aasland besøker i dag flere flomrammede kommuner.

På Sundvolden hotell i Hole kommune møter de flomrammede som er evakuert, og frivillige som bistår.

Støre forteller at de har møtt en familie og redningsmannskaper.

– Det er en flott historie om samarbeid og trygghet. Vi er her for å si at vi skal gi all mulig støtte til de som er utsatt, sier han.

– Det å bli evakuert er en dramatisk hendelse i hverdagen, særlig for barn, sier Støre.

Støre sier at det gjør særlig inntrykk å møte barna som har kjent flommen tett på kroppen.

Han berømmer den frivillige innsatsen under ekstremværet «Hans».

– Det er godt å se at apparatet fungerer, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

I løpet av dagen reiser de videre til Hønefoss og Brandbu for å se på skadene etter ekstremværet.

Saken oppdateres!

