GODE VENNER: Selma Kiste Krogstad og Pingu på tur. Hvor Pingu er nå er et mysterium. Selma har sagt at hun kunne gitt bort alle kosedyrene hun eier for å få Pingu tilbake.

Bereist pingvin har forsvunnet: − En tragedie

Etter at kosedyret Pingu ble borte, har Selma Kiste Krogstad (8) slitt med å sove om nettene.

– For oss er dette en tragedie, sier moren til Selma, Marianne Krogstad, til VG.

Det er Hallingdølen som først omtalte at Pingu hadde forsvunnet.

Familien var på tur hjem fra et hotell ved Bjørneparken i Flå, da de innså at en helt spesiell passasjer manglet i bilen.

– Det var en helt grusom tur hjem uten Pingu.

Siden har det foregått en intens jakt etter det lille kosedyret.

NYSGJERRIGE: Selma og Pingu på museum.

– Jeg savner han veldig. Han var alltid med meg. Det har vært litt vanskelig å sove uten han, sier Selma.

– Og det har blitt noen tårer, legger moren til.

Bereist pingvin

Det første bildet av Selma og Pingu er tatt da Selma var et halvt år gammel.

Siden har hun vært sterkt knyttet til det lille kosedyret fra Hennes & Mauritz.

Og kosedyret har ikke bare stor betydning for Selma, men også for hele familien.

For Pingu er nemlig en svært bereist liten pingvin.

– Morfaren til Selma reiser mye rundt i verden. Han har pleid å ta med seg Pingu på reisene. Pingu har vært i Jordan, Vietnam, Costa Rica, Danmark, Tyskland, Portugal, Danmark, forteller Marianne.

Pingu har også egen redningsvest, lue og skjerf.

– Det er jo bare et kosedyr – vi vet jo det. Men for oss og for Selma betyr han veldig mye, sier moren.

Rørt av engasjement

I fortvilelse over at Pingu var søkk borte, skrev Marianne et facebookinnlegg.

– Det innlegget har virkelig tatt av, sier hun.

I skrivende stund har over 1600 delt innlegget og engasjert seg i jakten på det lille kosedyret.

– Det er utrolig rørende.

– Responsen har vært helt fantastisk. Dette viser at de fleste har hatt et kosedyr, og forstår den vonde følelsen Selma har fått nå som Pingu er borte.

Nå utlover Marianne Krogstad finnerlønn på 1000 kroner dersom noen klarer å spore opp det aller kjæreste kosedyret til datteren.

– Har du troen på at Pingu dukker opp igjen?

– Ja, svarer Selma bestemt.

