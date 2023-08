HØYDEPUNKT: – Det er viktig for meg å tale til ungdomspartiet på deres sommerleir, sier Listhaug til VG. Her etter talen til ungdommen.

Listhaug og FpU vil ha flere unge i jobb: − Tiden er overmoden

SKOTTEVIK (VG) Frp og Fremskrittspartiet Ungdom vil la 16-åringer selge øl og tobakk på butikken. De mener Arbeiderpartiet har feil medisin for de unge.

VG møter Frp-leder Sylvi Listhaug sammen med FpU-leder Simen Velle i idylliske omgivelser, på Skottevik Feriesenter like utenfor Kristiansand, på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdomsparti.

Her er omtrent 140 deltagere, fra alle landets kriker og kroker, i aldersspennet 14 til slutten av tyveårene for å diskutere Frp-politikk.

– Jeg tror dette er noe av det eller kuleste FpU-ere gjør i løpet av året, skryter Velle om sommerleiren til ungdomspartiet.

Partileder Listhaug holdt fredag formiddag en tale til ungdomspartiet, og valgte å løfte fram hvorfor det er viktig for de unge å bruke «sunn fornuft» når man bruker stemmeretten – og forklarte hvorfor ungdommen aller helst skal stemme på Fremskrittspartiet.

Listhaug og Velle retter en pekefinger mot det største regjeringspartiet Arbeiderpartiet.

ÅPNER DØREN: Frp-leder Sylvi Listhaug bruker sommeren i bobilen, og vil løfte fram partiets politikk for de unge.

– Stort paradoks

I juni tok Raymond Johansen et generasjonsoppgjør, og uttalte til VG at den eldre generasjonene har sviktet de unge.

Nå lanserer Frp-duoen i retur en rekke forslag de mener vil sikre at flere unge kommer i arbeid.

Info Frp og FpUs syv forslag for å sikre at flere unge kommer i jobb: Øke frikortgrensen til 100.000 som sikrer at unge kan tjene mer før de må skatte av inntekten.

Tillate at 16-åringer får servere og selge alkohol og tobakk i butikker, bensinstasjoner, kiosker og på restauranter.

Redusere skatter og avgifter for næringslivet, slik at bedrifter har mer kapital til å satse på yngre arbeidskraft.

Lansere flere tilbud for å få unge som sitter på gutterommet eller har falt av lasset, inn i aktivitet og jobb.

Finansiering av flere VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid). Åtte av ti personer med utviklingshemming i alderen 18–25 står helt uten jobb.

Styrke yrkesfaglige utdanninger og legge til rette for utvidelse av hospitering i bedrifter for yrkesfaglærere.

Liberalisere arbeidsmiljøloven ved å tillate at 15-18-åringer kan jobbe også etter 23.00 på kveldene. Vis mer

– Det er et stort paradoks at norske bedrifter sliter med å finne nok arbeidskraft, samtidig som nesten 100.000 unge mellom 15–30 år går arbeidsledige. Fremskrittspartiet mener tiden er overmoden for å gi både folk og bedrifter mer frihet som vil sikre at unge kommer i arbeid og dermed får verdifull erfaring og kompetanse i arbeidslivet, sier Listhaug til VG.

Hun mener at ungdom ønsker mer frihet over egne valg og vil sitte igjen med mer av sine egne penger.

MYE JUBEL: Samtlige av FpU-erne på sommerleir i Skottevik lyttet engasjert når storsjefen talte.

Listhaug og Velle mener at reglene må bli enklere for å få flere unge i jobb - og at de kan gjøre mer enda tidligere.

– Da kan vi ikke ha så rigide regler som vi har nå. Regelverket slik som det er nå, er mot sin egen hensikt og det bør liberaliseres i mye større grad, slik at de unge kan starte å jobbe fra tidligere av, sier FpU-lederen.

En av reglene de vil endre er å tillate at 16-åringer får servere og selge alkohol og tobakk i butikker, bensinstasjoner, kiosker og på restauranter.

– Hvordan vil dere løse «generasjonssviktet», som både dere og Raymond Johansen er enige om er reelt?

– Vi trenger færre reguleringer og tulleforbud, som at for eksempel 16-åringer ikke får jobbe som servitører på kvelder, eller jobbe på butikker og bensinstasjoner fordi de ikke får selge alkohol og tobakk.

– Er det ikke et paradoks at unge som ikke kan kjøpe eller konsumere hverken alkohol eller tobakk, skal kunne selge dette?

– Jeg skjønner at de unge ikke nødvendigvis kan stå å selge i baren før de er 18 år, men at de sitter i kassa og slår inn en sekser med øl tror jeg er helt ufarlig, svarer Listhaug.

FPU-SJEF: Velle mener ungdom vil jobbe, og tror det er sunt at unge folk får en arbeidsmoral tidlig. Velle er dermed enig i mye av politikken moderpartiet Frp fører – naturligvis.

Påfører bedrifter «skattesjokk»

Frp- og FpU-lederen mener regjeringens «skattesjokk» og uforutsigbare næringspolitikk har fått størst konsekvenser for unge, som fra før av sliter med ettervirkningene av pandemien.

– Raymond Johansen fortjener honnør for å ha løftet en viktig debatt, men dessverre er medisinen hans feil. Vi løser ikke utenforskapet mange unge står i med å pøse inn mer skattepenger på å tilby et fåtall unge sommerjobber i det offentlige, mener Velle.

Han viser til at Oslo Ap lover flere offentlige sommerjobber etter valget.

– På toppen har regjeringens skattesjokk for næringslivet der det blir innført skatter med tilbakevirkende kraft, og der arbeidsgiveravgiften har økt ytterligere, sørget for at det har blitt dyrere for mange bedrifter å ansette viktig kompetanse, sier Listhaug.

Hun mener at flere unge kan få jobb hvis det hun kaller unødvendige byrder for næringslivet fjernes.

IDYLLISK, MEN ALVORLIG: – Frp-politikk på dette feltet kunne alene ha gitt svært mange unge arbeidstagere en fot inn i arbeidslivet, og ville ha åpnet opp for at bedriftene fikk mer fleksibilitet til å tørre og satse på å ansette flere unge, forklarer Fpu-lederen om partiets politikk for hjelpe de unge.

I byrådsleder Raymond Johansens intervju med VG i juni, var han særlig inne på at den eldre garde må lytte til de unges klimadesperasjon.

Velle sier at han bryr seg om klimaet og erkjenner at vi lever i «en ganske presset situasjon».

– Vi har et stort problem vi må løse, men det betyr ikke at jeg står for irrasjonell politikk på dette feltet. Det å bruke mange titalls milliarder av skattebetalerne sine penger, det er veldig ufornuftig.

– Drill, baby, drill, ble et slagord for en grunn. Mange ungdommer begynner å innse at man ikke kan stoppe oljeletingen, og at det er faktisk det som ville ha vært negativt for min generasjons fremtid, sier 22-åringen.

DRILL, BABY, DRILL: Det høstet voldsom applaus når Frp-lederen talte og viet mye tid til å snakke om oljepolitikk.

Vil hjelpe ungdom inn på boligmarkedet

I de store byene blir det stadig vanskeligere for ungdommer å komme inn på boligmarkedet, uten en hjelpende hånd fra foreldre.

– Min store irritasjon med statsbudsjettet, var at de halverte BSU-ordningen, sier Velle engasjert.

Frp-duoen mener å avbyråkratisere, å bygge flere boliger og gjeninnføre den gamle BSU-ordningen vil hjelpe flere ungdommer inn på boligmarkedet.

– Jeg synes det er forferdelig at vi er kommet dit at man er avhengig av rike foreldre, å arve penger eller å vinne i lotto for å kunne kjøpe en egen bolig, følger Listhaug opp.