Jenny Cederstrøm tok dette bildet fra Ekeberg i Oslo. Kaja Malgorzata Proszkowiec tok dette bildet i Asker. Narkez Mousa har tatt dette bildet i Rakkestad i Viken om kring klokken 22.15.

Se lesernes nordlysbilder

I kveld kan du se nordlys i Sør-Norge. Se lesernes bilder av fargespillet.

Det er ikke hver natt nordlyset danser på himmelen så langt sør som Oslo og Kristiansand.

Mandag kveld tikker det inn med flere bilder av nordlys sør i Norge.

Natt til mandag sendte en rekke VG-lesere i Sør-Norge inn bilder av knallgrønne fargespill på himmelen.

Hva er nordlys?

Årsaken er at solen er på vei inn i det romforskeren kaller en «maksimumsfase», som betyr at den er mer aktiv enn den har vært på flere år.

Nordlys oppstår nemlig når energirike partikler slenges fra solen ned mot jorden, ifølge Store Norske Leksikon ( SNL ).

Det forekommer i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten.

De som sov seg gjennom showet, får en ny sjanse natt til tirsdag, melder Meteorologene på Twitter.

Spesielt i østlige fjelltrakter som Beitostølen og i Trysil, der mange tilbringer høstferien denne uken, blir det gode muligheter fra klokken 23 mandag til 04 tirsdag, ifølge Meteorologene.

– Den første delen av natten blir nok best, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes, som anbefaler tidsrommet frem til klokken 01–02.

Etter det er det meldt mer skyer, og da blir det vanskelig å se nordlyset, forklarer hun.

– Du kan ikke se nordlys under skyene, så du må ha det skyfritt, sier Moxnes.

OVER OSLO: Fargene i nordlyset bestemmes av energinivået i partiklene, og kan være alt fra ultrafiolett til infrarødt. Ifølge SNL er de dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, grønt, rødt og blått.

Nordlys – eller aurora borealis, som det heter på latin – sprer seg fra nord til sør, og er derfor langt vanligere i Nord-Norge enn på Sørlandet.

– Hvor uvanlig er det å se nordlys i Sør-Norge?

– Det er ikke helt uvanlig, sier Pål Brekke, fagsjef i romforskning ved Norsk romsenter.

– Typisk kan man si at det er nordlys over Sør-Norge kanskje ti ganger i løpet av en vinter, så er det dårlig vær halvparten av gangene, sier han.

Han tror det blir gode muligheter for å få se nordlys i Sør-Norge natt til tirsdag og natt til onsdag. Men det stopper ikke der:

– Nå i vinter og de neste årene får vi mye mer nordlys enn det vi hadde de forrige fem årene, sier Brekke.

– Ikke gi opp

Brekke hadde selv lagt planer om å få med seg nordlyset natt til mandag fra i Lyngør i Agder.

– Men jeg sovnet litt for tidlig, sier han.

– Det er viktig, det må du få med: Man vet aldri om det skjer klokken 10 eller 12 eller 02 om natten. Mange gjorde sånn som meg og sovnet, sier Brekke.

Nordlys kommer i kraftige utbrudd som varer rundt en halvtimes-times tid, forklarer han.

– Folk må være tålmodige, ikke gi opp. Sett deg i en lenestol og ta på deg masse klær. Det er viktig å komme seg i et veldig mørkt sted, i skogen, eller et på jorde, vekk fra veibelysningen. Hvis man bare ser de største stjernene, er det nok for mye lys, sier Brekke.