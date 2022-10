NEDTUR: Statsminister Jonas Gahr Støre fotografert på Internasjonalen den 9. september. I bakgrunnen skuer landsfader Einar Gerhardsen, som var statsminister i 17 år, utover folkemengden på Youngstorget.

Økt misnøye med Støre i ny VG-måling: − Påfallende dårlig

En av tre mener statsminister Jonas Gahr Støre gjør en dårlig jobb. Det er en kraftig økning siden før sommeren.

I mai mente 21 prosent av velgerne at han gjør en dårlig jobb, nå synes 33 prosent det samme. Det viser oktobermålingen som er utført av Respons Analyse for VG.

– Påfallende dårlig

– Dette er påfallende dårlige tall for Støre, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning og legger til at statsministeren ikke hadde spesielt gode tall før sommeren heller.

– Jeg vil tro at situasjonen lenge har vært at velgerne er kritiske til regjeringen og kanskje mener den mangler handlekraft eller ikke er tydelig nok i svaret på de krisene vi befinner oss med strømkrise, inflasjon osv. Man kunne tenke at det at regjeringen legger frem et budsjett med en tydelig plan, skulle slå positivt ut. Men det har det foreløpig ikke gjort, sier Bergh.

Undersøkelsen ble gjort i perioden 5. til 10. oktober. Statsbudsjettet, som blant annet øker skattene med 46 milliarder kroner og gjør det dyrere med elbil, ble lagt frem 6. oktober.

Kun en fjerdedel av velgerne mener Jonas Gahr Støre gjør en god jobb, en klar tilbakegang sammenlignet med mai. Da syntes 37 prosent det samme.

– Forståelig

Statsministeren viser til at mange nå opplever en tøffere hverdag med økende utgifter til boliglån, strøm og matvarer.

– Det er forståelig at folk holder oss og meg ansvarlig, og det er et ansvar jeg tar, selv om det ikke nødvendigvis gjør meg populær, skriver Støre i en e-post formidlet via hans kontor.

– Men jeg håper og tror at folk etter en tid vil se at det å møte vanskelige tider med mer rettferdig fordeling og ved å verne om våre felles velferdstjenester, gjør at vi som samfunn kan komme gjennom dette uten at forskjellene øker, og uten at de som nå har kommet i arbeid, mister jobben.

Støre har tro på at regjerings politiske svar er bedre for folk.

– Og da tror jeg også bildet på målingene kan endre seg, skriver han.

Det er fortsatt mange – 38 prosent – som mener Støre hverken gjør en god eller dårlig jobb. Dette tallet har vært veldig stabilt siden november i fjor.

Støre er, ikke uventet, minst populær på høyresiden. Det er 71 og 48 prosent av de som hhv. hadde stemt Frp og H som synes Støre gjør en dårlig jobb. Men også 39 prosent av Rødt- og Venstre-velgerne mener det samme.

Støre får godt skussmål av sine egne; bare en prosent av Ap-velgerne mener han gjør en dårlig jobb mens 11 prosent av SV-erne mener dette.