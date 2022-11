FORRIGE KRISEMØTE: Før et krisemøte i sentralstyret i Ap forrige uke, sa Støre at Ap må ha kraft til å støre med kursen de har lagt.

Ordførere om Ap-krisen: − Trenger kraftfulle tiltak

Etter nok en krisemåling etterlyser flere Ap-ordførere tydeligere kommunikasjon. De sier det er vanskelig å forsvare en mangel på tiltak til de som har minst.

– Ja, ja... sier ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes når han får en telefon fra VG om Arbeiderpartiets ferskeste krisetall.

På Vårt Lands måling får Arbeiderpartiet (Ap) kun 15,4 prosent oppslutning. Hvis dette var valgresultatet, ville det vært det dårligste på 116 år. Det var i 1906, i en verden uten TV og ostehøvel, der Senterpartiet ennå ikke fantes og kun menn hadde stemmerett.

Og mens Ap synker videre på Vårt Lands måling, fortsetter Høyre å fosse frem.

– Vi er nok inne i dårlig stim, men vi må ha tro på at med de gode grepene så kan dette snu seg, og vi må jo bare gå i oss selv og sett på hvorfor vi ikke har tillit blant folk. Jeg tror Hadia peker på viktige ting, sier Wirak.

Tirsdag sa tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik i et VG-intervju at partiet må våge å tenke nytt, og tok til orde for å øke barnetrygden – og å innføre skatt på den.

KOMMUNIKASJONSPROBLEM: «Alle vet» at Ap har et kommunikasjonsproblem - som ikke er enkelt å snu, mener Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

– Jonas tør å stå i det

Det har vært mye selvransakelse i Arbeiderpartiet den siste tiden: På et krisemøte i sentralstyret forrige uke ble de enige om å vise frem politikken bedre, og å bli bedre på å kommunisere.

Wirak i Sandnes beskriver Giske-debatten som har skapt bråk i partiet som en «stor avsporing».

– Det er forferdelig vanskelig å si at vi svømmer over av penger i dette landet, men ikke kan bruke penger på de som har det verst. At vi ikke kan bygge omsorgsboliger for de som trenger det, for eksempel. Og alle sier det at vi må bare skjære ned, men ikke på mine veiprosjekter, ikke mine ting, la andre betale skatt. Vi har et kommunikasjonsproblem, men jeg tror vi skal finne frem til å reise oss igjen, sier han.

Han mener det Ap sliter med er å få frem sammenhengen mellom inflasjon og å bruke for mye penger, men han freder partilederen:

– Jeg har ikke noen løsning, men vi må tørre å stå i dette. Og jeg synes at Jonas er en god leder fordi han tør å gjøre det. Det er tøft nå, og vi må ikke la mismotet ta oss. Så er det det at Erna sitter bom stille. Hun har ikke en eneste løsning på noen ting.

– Det går ganske bra for dem på målingene?

– Nettopp: Det ser ut som det er en god strategi å sitte bom stille når det er tøffe tider. Men noen må styre landet og, så jeg har tiltro til Jonas. Dette klarer vi å snu, men vi må tørre å ta de store spørsmålene, sier han.

SITTER STILLE - GÅR FREM: Erna Solberg og Høyre.

Barnetrygd og bostøtte

Flere Ap-ordførere VG har vært i kontakt med peker på det samme: Prisstigningen rammer folk hardt. I tillegg sliter småbedrifter med strømregningene, og drivstoffprisene frustrerer.

Også steder der Ap har hatt høy oppslutning lokalt, som i Austrheim i Nordhordaland, er de bekymret for den nasjonale trenden.

– Jeg har tro på vår gode sosialdemokratiske politikk, men det krever at vi klarer å gjøre den godt synlig for alle våre potensielle velgere, svarer ordfører Per Lerøy (Ap) på VGs spørsmål.

Han tror det er avgjørende at regjeringen får bukt med prisstigningen, men mener også det handler om å vise en tydeligere retning gjennom tiltak mot de som er dårlig stilt økonomisk.

— Regjeringen bør også sette i verk kraftfulle tiltak for å sikre økonomien til de fattigste i landet. Her kan differensiert barnetrygd, økt sosialhjelp og høyere bostøtte være gode virkemidler, sier han.

GAMMEL STORHET: Jonas Gahr Støre må innse at tidligere tiders oppslutning - som under Einar Gerhardsens tid på bildet i bakgrunnen - er langt unna.

– Prisstigningen skremmer mest

Ordfører Hans Thue i Nannestad sier folk som tar kontakt med ham er mest opptatte av lokale forhold der han opplever at partiet har stor tillit.

– Folk er selvsagt opptatt av strømkostnader. Men det virker som om det samlede kostnadsbildet for familieøkonomien er i ferd med å bli viktigere enn strøm. Matvarepriser som stadig stiger, frykten for den generelle prisstigningen og ikke minst rentebildet, gjør folk bekymret. Etter hvert som kunnskap om strømstøtte har etablert seg, er det nok kanskje den generelle prisstigningen som skremmer mest, sier han og legger til:

– Jeg oppfatter ellers en ganske unison enighet om at økt beskatning på laks og kraft er riktig og på høy tid.

– Hva bør partiet gjøre annerledes for å snu trenden?

– Partiet kan bli flinkere til å nyansere. De generelle motgrepene mot inflasjon og dyrtid er lette å forstå. Det er vanskeligere å finne faglig grunnlag og politisk klangbunn for mangel på unntak for svakstilte.

KRISEMØTE: Jonas Gahr Søre og resten av Arbeiderpartiets sentralstyremøte etter målinger nede på 16,9. Etter det har målingene vært enda lavere.

– Dette kan vi ikke leve med

Fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogaland har også blitt vant til å svare på telefoner om dårlige målinger.

– Dette er fryktelig dårlige tall for Ap, dette kan vi ikke leve med. Her må vi brette opp ermene og levere bedre, sier han.

– Synes du dere har kommet godt i gang med arbeidet for å rette på det da?

– Tallene tyder ikke på det, men det er ikke gjort i en håndvending.

Lise Selnes i innlandet Ap gir en kort kommentar:

– Alle opplever en mer krevende hverdag nå, særlig de som har minst fra før. For Innlandet Ap er det viktigere enn noen gang at vi evner å gjennomføre en trygg og omfordelende politikk. Til tross for dårlige målinger, må vi evne å stå sammen. Nå er det viktigere enn noen gang.

BETENKT: Fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogaland, her fra da han som Gjesdal-ordfører hadde kong Harald på besøk.

Jobber med det

Fylkesleder Mona Nilsen i Nordland sier det ikke er noen «quick fix» å rette opp i krisemålingene, og at Ap må snu trenden «som et lag».

– Vi er bare nødt til å jobbe knallhardt med å både få frem den politikken vi har og spørre oss om: Jobber vi rett, har vi god nok kommunikasjon, treffer vi i forhold til det folk opplever er problemene nå i hverdagen? Det er ikke tvil om at selv om det er urolige tider er det vi som har ansvaret.