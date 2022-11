Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjefen ville gjenåpne varslingssaker – måtte sette strek

Forsvarssjefen ønsket å ta opp igjen gamle varslingssaker der reaksjonen etter mobbing og seksuell trakassering i hans øyne hadde vært for mild.

Konsulentselskapet PwC har gjennomgått 55 varslingssaker og konkluderer med at Forsvarets system for å håndtere varsler har vært for dårlig.

– Det er en hard kritikk, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen om rapporten som ble fremlagt på en pressekonferanse fredag.

Etter at varsling innen Forsvaret ble satt på dagsorden i vår, tok forsvarssjefen for seg flere konkrete varslingssaker fra de siste årene.

– Jeg så på flere gamle saker i Forsvaret som jeg mener burde ha vært håndtert annerledes, sett i dagens lys. Men faktum er at jeg ikke får tatt dem opp igjen.

– Har vært frustrerende

Kristoffersen forklarer at når reaksjon først er gitt for et klanderverdig forhold, kan ikke saken gjenåpnes om det ikke foreligger ny informasjon.

– Det har vært frustrerende. Men det juridiske råd jeg gikk, var å sette strek og se fremover, sier forsvarssjefen.

PwC påpeker det uheldige i at ansatte som Forsvaret ønsker å si opp etter varslinger, har vært tilbudt seks måneders lønn – og signalet dette kan sende.

I rapporten skriver de at det fremstår som en «uheldig praksis» å tilby økonomisk kompensasjon til ansatte som Forsvaret har en klar oppfatning av at har gjort noe ytterst klanderverdig.

I ett tilfelle fikk en ansatt som hadde opptrådt svært seksuelt krenkende, også utbetalt millionbonus i henhold til sin kontrakt da han sluttet.

– Det er ingen grunn til å gi sluttbonus hvis det skal være en avskjedigelse. En nyere, alvorlig sak har resultert i avskjedigelse, sier Kristoffersen.

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen har omtalt mobbing og trakassering i Forsvaret som «en indre fiende».

Lover at det skal være trygt å varsle

Rapporten påpeker at varslingssaker har vært håndtert lokalt av unge ledere som ofte mangler kompetanse og kapasitet og opplever rutinene som uklare.

Forsvarssjefen mener de har håndtert varslingssakene så godt de kunne.

– Men støtten til lederne har vært for dårlig, regelverket for komplisert og forskjellene for store i hvordan de enkelte varslingssaker har vært behandlet.

Ifølge en kartlegging som ble fremlagt i 2021, har en av fem kvinner i Forsvaret opplevd seksuell trakassering minst en eller to ganger det siste året.

PwC mener det er helt nødvendig å løfte varslingssakene bort fra lokal håndtering og foreslår et uavhengig varslingsorgan høyere oppe i hierarkiet.-

Det viktigste å få på plass er et bredt sammensatt organ som har høy tillit og kompetanse til å håndtere varslingssaker, sier forsvarssjefen.

Info Derfor er varsler håndtert dårlig PwC understreker at mange i Forsvaret også har gjort en god jobb knyttet til mottak, håndtering og videre oppfølging av varslingssaker. – Samlet sett viser evalueringen imidlertid at Forsvaret har en uensartet praksis for varslingshåndtering, der risikoen for mangler og feil er forhøyet. Konsulentselskapet mener dette er drevet av tre forhold: Forsvaret er en stor og spredt organisasjon med særtrekk som gradshierarki og mange unge ledere.

Varslingssystemet er i stor grad desentralisert, og hovedvekten av saker løses lokalt.

Det mangler kapasitet og kompetanse til å håndtere saker, og varslingsrutinene oppleves uklare. Vis mer

Kristoffersen sier at Forsvaret vil ta PwCs forslag til tiltak til følge.

– Men vi vil ikke stoppe der. Vi har satt ned en arbeidsgruppe i Forsvarsstaben som jobber med enda flere tiltak innenfor det forebyggende sporet.

Han karakteriserer rapporten som svært grundig.

– Den samsvarer med antagelsene vi fikk i sommer om hvordan Forsvaret har håndtert varslingssaker tilbake i tid.

– Kan du love at det blir trygt å varsle i Forsvaret?

– Det kan jeg love. Det skal være trygt å varsle i Forsvaret, sier Kristoffersen.

– Ingen tvil om at det finnes en ukultur

Venstres Grunde Almeland var tidligere tillitsvalgt for de vernepliktige i Forsvaret fra 2012 til 2014. Da var han sentral i oppvasken etter den såkalte isbader-saken, der en kvinnelig soldat ble tvunget til å kle seg naken og bade i isvann sammen med 30 mannlige soldater.

Han beskriver funnene i rapporten som nedslående.

– Det er et ledelsesproblem når ansatte opplever det å varsle som for belastende. Dette er en tillitskrise, og det er ingen tvil om at det finnes en ukultur i forsvaret. Jeg er skuffet over at ikke forsvarssjefen adresserer dette direkte. Jeg forventer at forsvarsministeren nå tar resolutte grep for at de kritikkverdige forholdene i hans etat rettes opp i. Dette har jeg også stilt ham spørsmål om tidligere i år, uten å få tydelige svar. Denne gangen må han handle.

FORTID I FORSVARET: Venstre-representanten Grunde Almeland kjenner igjen debatten om trakassering i Forsvaret fra sin fortid som tillitsvalgt for soldatene i Forsvaret fra 2012 til 2014.

Ha sier alarmklokkene har ringt lenge, og at rapporten med all tydelighet viser hvor svake rutiner Forsvaret har for varsling.

Også MDG reagerer på rapporten, og mener forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) nå bør kalle forsvarsledelsen inn på teppet.

– Avsløringene vi har sett har vist at det er en ukultur som særlig rammer kvinner, og nå ser vi svart på hvitt at det mangler vilje og kompetanse i ledelsen for å ta tak og ivareta varslerne. Jeg forventer at forsvarsminister Gram som øverste ansvarlige nå kaller inn forsvarsledelsen på teppet og sørger for at de iverksetter systematiske tiltak. Det ba jeg forsvarsministeren om i debatt for to måneder siden og nå vi må vi vite hva som skjer.