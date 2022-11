VAR PÅ VEI HJEM: Birgitte Tengs ble funnet drept like ved Gamle Sundsveg lørdag 6. mai 1995, knappe 400 meter hjemmefra. Bildet er tatt i fjor sommer.

Luftet hunden like ved åstedet: − Kunne vært meg som oppdaget Birgitte

Da politimannen ropte på hunden sin, drøyde den lenger enn vanlig. Til slutt kom den med busten strittende.

Mandag formiddag vitnet politimannen i Haugesund tinghus.

– For å være helt ærlig, det kunne like så godt vært meg som oppdaget Birgitte, sa politimannen i retten.

Lørdag 6. mai 1995 luftet han hunden over Gamle Sundsveg, sannsynligvis bare noen meter unna kroppen til Birgitte Tengs.

Natten i forveien ble 17-åringen brutalt drept og etterlatt i buskene like ved grusveien, knappe 400 meter hjemmefra.

Nøyaktig hva som skjedde den natten, er fortsatt ukjent.

Johny Vassbakk (52) er tiltalt for det over 27 år gamle drapet og retten gjennomgår alle opplysninger i saken på nytt.

Forrige uke fikk retten høre om politibetjentene som kjørte forbi åstedet bare timer etter Birgitte Tengs ble drept. Betjentene hadde for dårlige lykter til å klare å se hvor blodsporene i grusen ledet, og konkluderte med at det måtte stamme fra tyvslakt.

Birgitte skal ha blitt drept mellom midnatt fredag og 02-tiden lørdag. Politiet klarte aldri å fastslå tidspunktet nøyaktig, blant annet fordi de ikke lyktes i å ta temperaturen på liket.

Ved 09-tiden lørdag morgen fant en lokal bonde kroppen til Birgitte i buskene på siden av Gamle Sundsveg. Bonden ringte politiet for å slå full alarm.

I RETTEN: Johny Vassbakk (52) møter i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Her er han til venstre, flankert av forsvarsadvokatene Stian Brånes (i midten) og Stian Kristensen (til høyre).

De første betjentene på stedet ankom ved 10-tiden. Etter hvert ble det alle mann til pumpene.

Også politimannen som hadde luftet hunden den morgenen ble bedt om å komme for å bistå med drapsetterforskningen.

Da han ble bedt om å komme til Gamle Sundsveg, ble han forbauset, fortalte han i retten mandag.

– Jeg sa, «men jeg har jo nettopp kjørt forbi, stemmer det?»

EN PÅMINNER: Minnesteinen dedikert til Birgitte Tengs står fortsatt den dag i dag. Bildet er tatt i fjor sommer.

Samtidig kom han på at hunden ikke hadde kommet med én gang da han ropte. Og da den kom, var det med strittende bust, husket han.

– For ordens skyld, det var ikke en godkjent politihund. Det var en familiehund.

– Likevel reagerte jeg litt på oppførselen hans.

Politimannen kunne ikke huske hva klokken var da han gikk tur med hunden den morgenen. Han hadde dårlig tid og «mer enn nok» med å passe på datteren i bilen samtidig som hunden skulle luftes, fortalte han i retten.

PÅ PLASS: Foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger, hilste første uken på advokat Stian Kristensen, som forsvarer mannen som nå er tiltalt for drapet på datteren deres.

Retten stilte ham også inngående spørsmål om åstedsarbeidet den lørdagen.

I 1995 var åstedsdisiplinen annerledes enn i dag, og flere politimenn ble i forrige uke bedt om å redegjøre for om de tenkte på muligheten for forurensing av bevis under sikringen den gangen.

Ingen av dem kunne huske sikkert om de hadde brukt hansker under sporsikringen på åstedet. Men politimannen i retten mandag, som mente han hjalp til med å snu Birgitte slik at de kunne ta temperaturen hennes, var sikker på at alle som tok i liket må ha brukt hansker.

– Bare for å si det, jeg hadde aldri fått lov til å ta i Birgitte uten at det ble brukt hansker, sa han.

Til tross for at DNA-analyser er langt mer avanserte i dag enn de var på 1990-tallet, behandlet de kropper som et eget åsted, fortalte han videre.

Åstedsdisiplinen er relevant for retten, fordi det viktigste beviset nå er et DNA-funn på strømpebuksen til Birgitte Tengs som klaffet med Vassbakk.

Aktoratet mener DNA-funnet beviser at 52-åringen er skyldig i det gamle drapet. Forsvarerne til Vassbakk mener derimot at DNA-funnet er altfor tvilsomt til å brukes som fellende bevis.

Neste uke begynner en flere dagers lang gjennomgang av DNA-beviset.

