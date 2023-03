USIKKERT HVORFOR DET ER FÆRRE: – En hypotese er at politi og påtalemyndighet over tid har hevet terskelen for å etterforske vold mot barn. Om dette stemmer, er det særs viktig at Riksadvokaten er tydelig på at det fortsatt skal være lav terskel for å etterforske vold og seksuelle overgrep mot barn, sier Ståle Luther, leder for etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt.

Færre avhør av barn bekymrer

I coronatiden sank antallet tilrettelagte avhør av barn med 16 prosent. I Trondheim er antall avhør mer enn halvert. Nå ber etterforskere at Riksadvokaten kommer på banen.

I Trondheim ble mindre enn halvparten så mange barn avhørt i 2022 som i 2021. Mens Barnehuset i Trondheim i 2021 avhørte 530 barn, tok de året etter bare 250 tilrettelagte avhør.

Ved alle Barnehusene ser man samme trend. Totalt sett ble omkring 800 færre barn avhørt i 2022 mot 2023. I prosent er antallet tilrettelagte avhør gått ned med over 16 prosent, landet over.







Det bekymrer flere som arbeider med avhør av barn, blant annet lederen for Barnehuset i Bergen, Kristin Konglevoll Fjell.

– Vi har hatt en bratt nedgang i antallet avhør av barn på ett år, uten at vi kan tro at det har foregått mye færre overgrep mot barn. Det virker for godt til å være sant, sier hun.

Hovedårsaken er en annen, mener hun.

– En velger å snakke med færre barn, rett og slett. Vi ser også at barnevernet anmelder færre saker om familievold og seksuelle overgrep mot barn.

– Vi er veldig bekymret, for nedgangen fra 2021 er stor. Vi lurer på om det er mange barn som ikke får fortalt sin historie. Gjør de ikke det får de ofte heller ikke hjelp, sier Fjell.

STOR NEDGANG: Leder for Barnehuset i Bergen, Kristin Konglevoll Fjell, tror ikke færre avhør av barn betyr at færre barn opplever vold.

Ber om lav terskel

– Dette er en tendens vi har sett over tid. Det kan se ut som at politiet hever terskelen for hvilke saker de etterforsker, som handler om vold mot barn. Spørsmålet som reiser seg er om volds- og overgrepsutsattes barns rettsikkerhet er godt nok ivaretatt.

Det sier Ståle Luther, leder etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt, og tidligere leder av Barnehuset i Tromsø.

Han forteller at flere forsøker å finne forklaring på hvorfor det foretas stadig færre tilrettelagte avhør.

– En hypotese er at politi og påtalemyndighet over tid har hevet terskelen for å etterforske vold mot barn. Om dette stemmer, er det særs viktig at Riksadvokaten er tydelig på at det fortsatt skal være lav terskel for å etterforske vold og seksuelle overgrep mot barn, sier Luther.

GIR BARNA ANSVARET: – Er vi nok på hugget i forhold til å etterforske, snu alle steiner? Gir vi barnet ansvaret for å så å si løse saken selv ved å legge for stor vekt på barnets forklaring alene, spør etterforskningsleder Ståle Luther. Her avbildet da han var daglig leder for Barnehuset i Tromsø.

Ønsket utvikling

Trøndelag er politidistriktet hvor antallet tilrettelagte avhør har sunket mest. Her ble antallet avhør mer enn halvert på ett år, fra 2021 til 2022.

Politiinspektør Eli Aasland sier det er flere grunner til nedgangen. Hun er leder for påtaleenheten ved politiet i Trondheim.

– Det er naturlige svingninger. Vi fikk inn færre sedelighetssaker i fjor. Året før hadde vi Operasjon Venari. Da ble det ekstra mange avhør av barn, sier Aasland.

VG har tidligere omtalt politioperasjonen mot en trøndermann som brukte ferdigbetalte betalingskort for å betale for overgrep mot mindreårige.

Les også Brukte nummeret til VG-journalist for å betale for overgrepsbilder To dager før han ble arrestert, siktet for voldtekt av en 13-åring, skal trønderen ha brukt telefonnummeret til en…

Men færre avhør er også en ønsket utvikling, etter at politiet i Trondheim og statsadvokaten i 2021 gikk gjennom sakene hvor de hadde tatt avhør av barn.

I rapporten konkluderer de med at nesten hvert tredje avhør i saker som barnevernet anmeldte, ikke burde ha vært gjennomført.

– Sammenliknet med andre politidistrikt hadde vi i 2021 mange tilrettelagte avhør av barn. Den største forskjellen mellom Trøndelag og andre politidistrikter syntes å gjøre seg gjeldende for familievoldssakene, sier Aasland.

FOR MANGE AVHØR: - Vi ønsker å få frigjort kapasitet slik at vi får jobbet med de som strafferettslig sett er de alvorlige sakene, forklarer politiinspektør Eli Aasland, leder for påtaleenheten ved Trøndelag politidistrikt.

Avhør uten betydning

– Ved gjennomgangen så vi at det var endel etterforskninger hvor avhøret av barnet ikke hadde noen betydning som bevis i saken. Spesielt handlet dette om de sakene hvor volden er i nedre sjikt, fortsetter påtalelederen.

– Har dere snakket med barnevernet om at de har anmeldt for mange saker?

– Ja, det er en dialog med barnevernet på generelt grunnlag om terskelen for anmeldelse, og at de kan ta en vurdering av hva som er til barnets beste. Det er ikke gitt at en anmeldelse og straffesak er det beste for barnet, spesielt i saker hvor volden er i nedre sjikt. Det kan være at en oppfølging i barnevernssporet er til det beste for barnet, sier Aasland.

– Har barnevernet anmeldt for mange saker til politiet?

– Det kan vi ikke si. Når det er sagt, så deler vi bekymringen om det er saker vi ikke klarer å fange opp.

Samtidig som antallet tilrettelagte avhør går ned, etterforsker også politiet færre saker om vold i nære relasjoner. Fra 2017 til 2022 gikk antallet 282-saker ned med 23 prosent, viser tall fra politiet.

Også oppklaringsprosenten i 282-saker er gått ned. I fjor ble 23 prosent av sakene oppklart - samme år som antallet tilrettelagte avhør gikk ned med 16 prosent.

Dette liker Ståle Luther dårlig.

– Når de nasjonale tallene forfamilievoldssaker og tilrettelagte avhør går ned samtidig som oppklaringsprosenten synker, er dette et meget bekymringsfullt tegn, sier han.

HER AVHØRES BARN: Norge har 11 såkalte Barnehus, hvor de ansatte har spesialkompetanse i å foreta avhør av barn som har opplevd vold og overgrep. Her fra VGs reportasje fra Barnehuset i Bodø.

Kan ikke forklare nedgangen

Statsadvokat Marthe Gaarder hos Riksadvokaten forteller til VG at de er kjent med at det tas stadig færre tilrettelagte avhør av barn. Hvorfor, vet de ikke.

– Riksadvokaten følger utviklingen, og vil fortløpende vurdere om det er behov for å se nærmere på årsaken til nedgangen, skriver hun til VG.

I 2015 ga Riksadvokaten retningslinjer til politiet om hvordan de skulle forholde seg til avhør av barn.

– Det foreligger ikke endringer i regelverket eller riksadvokatens direktiver som kan forklare nedgangen, skriver Gaarder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger