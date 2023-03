VANT: Vy har fått en ti års avtale om å drifte togene på Østlandet. Flytoget skal fortsette å drifte linjer til Gardermoen som vanlig.

Vy vant over Flytoget

Etter forhandlinger med Flytoget og Vy, vil Jernbanedirektoratet inngå avtale med Vy om å kjøre persontog på hele Østlandet.

Det bekrefter Jernbanedirektoratet fredag.

Jernbanedirektoratet ønsker nå at Vy leverer et tilbud på hele trafikken. Det betyr at en omstridt oppsplitting av togtilbudet på Østlandet i to pakker kan bli lagt til side, melder LO fornøyd.

– Dette er gode nyheter, som betyr mye for både de ansatte og alle dem som er avhengig av et godt togtilbud hver dag, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO har engasjert seg kraftig mot forslaget som Erna Solberg-regjeringen tok initiativet til og som Støre-regjeringen ikke har skrinlagt:

Flytoget skulle få overta seks sentrale linjer på Østlandet fra Vy, for å bedre kapasiteten gjennom Oslo.

Men regjeringen er blitt knallhardt presset.

– For LO har det vært viktig at hver krone til norsk jernbane skal gå til å bygge ut mer og bedre jernbane. Å splitte opp norsk jernbane enda mer er ikke løsningen på det togkaoset vi dessverre har sett de siste årene med milliardsprekk, kanselleringer og forsinkelser, sier Følsvik.

FEIRER SEIER: LO-lederen jubler over vedtaket.



I en pressemelding melder Jernbanedirektoratet at de i fjor vår fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å direkte tildele persontogtrafikken på Østlandet.

De skriver at Jernbanedirektoratet har forhandlet med Vy og Flytoget, og har nå konkludert med at Vy hadde det beste tilbudet.

– Avtalen gjelder for ti år, og vil over tid gi et bedre tilbud til passasjerene på hele Østlandet. Både Flytoget og Vy har levert solide og godt gjennomarbeidede tilbud, og vi har hatt konstruktive og

gode forhandlinger underveis, sier Sletta.

Flytoget fortsetter som før

– Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner lavere enn summen av tilbudene fra Vy og Flytoget for henholdsvis Østlandet 1 og Østlandet 2. Vi har lagt større vekt på dette enn på muligheten for å utnyttelse av flytogkapasiteten fra 2026, som ville vært konsekvensen av en delt tildeling. Nivået på vederlaget har altså vært utslagsgivende for å velge Vy til å kjøre alle persontog på Østlandet, sier Sletta.

Det betyr at Flytoget fortsetter å drifte sine strekninger til Gardermoen.

De har avtale om det frem til 2028.

Sammenslåing

LO-lederen berømmer de tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund og Norsk

lokomotivmannsforbund, som har jobbet for å få til denne løsningen.

– Dette er en kamp som kan spare fellesskapet for milliarder av kroner. I tillegg så blir jernbaneansatte spart for å bli skaltet og valtet med. Så dette er både bra for de ansatte og bra for passasjerene, sier Hessen Følsvik.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har blitt presset til å droppe planene om at Flytoget skal overta de seks strekningene.

Han har planer om å utrede sammenslåing av Vy og Flytoget, og har blitt møtt med kraftige argumenter om at det da er ulogisk Vy må gi fra seg seks strekninger og ansatte i en mellomperiode, før en eventuell sammenslåing av de to statlige selskapene kan finne sted.

Både LO og SV har sagt at de er for en sammenslåing.