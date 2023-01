NYTT OPPDRAG: Advokat Mette Yvonne Larsen bistår flere av kvinnene som har varslet om en norsk psykiater.

Mette Yvonne Larsen bistår psykiater-varslere

Den erfarne advokaten Mette Yvonne Larsen bistår tre av kvinnene som har varslet mot en psykiater. Det bekrefter hun overfor VG.

Statsforvalteren i Oslo og Viken opprettet i forrige uke tilsynssak etter fire varsler mot en norsk psykiater. Mette Yvonne Larsen forteller nå til VG at hun bistår tre av varslerne.

I tillegg til forfatter Hilde Rød-Larsen, som fortalte om sine opplevelser med psykiateren i et VG-intervju forrige mandag, bistår Larsen to andre kvinner.

En av dem sendte et varsel om psykiaterens behandlingsmetoder til Statsforvalteren før nyttår. Den andre varslet helsemyndighetene om grenseoverskridende atferd for 20 år siden, og får nå tilsynssaken sin gjenåpnet.

– Jeg bekrefter at tatt på meg oppdraget og ser svært alvorlig på saken. Jeg jobber nå for å få oversikt over sakskomplekset, både hva gjelder tilsynssaken og også andre mulige tiltak på deres vegne, sier Larsen til VG.

– Jeg mener saken er svært alvorlig for alle disse tre.

Undersøker nærmere

Larsen er en erfaren advokat, som blant annet var bistandsadvokat i 22. juli-rettssaken, bistandsadvokat i Varhaug-saken og forsvarer for Rune Øygard.

Statsforvalteren har også gjenåpnet en tilsynssak fra 2020, som omhandlet psykiaterens behandlingsmetoder. VG kjenner ikke denne varslerens identitet, og Larsen bistår ikke denne personen.

– Vi har gjennomgått opplysningene vi i desember mottok om en psykiater og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi har funnet grunn til å undersøke forholdene nærmere, skrev Statsforvalteren i en pressemelding forrige uke.

Statsforvalteren har sendt et brev til psykiateren der de ber om opplysninger og svar på flere spørsmål, som har svarfrist 30. januar.

ADVOKAT: Halvard Helle er partner i advokatfirmaet Schjødt og representerer psykiateren.

– Helt utelukket

Psykiaterens advokat, Halvard Helle, understreket forrige uke at den 20 år gamle saken hverken førte til anmeldelse eller kritikk mot hans klient den gangen.

– For meg er det helt utenkelig at konklusjonen skulle bli en annen i dag. Det ser jeg på som helt utelukket, sa Helle til VG.

På grunn av psykiaterens taushetsplikt ville han ikke gå i detalj om sakene som gjelder behandlingsmetoder.

– De øvrige sakene som gjelder pasienter, som er misfornøyde med oppfølgingen, får vi sette oss ned og svare direkte til Statsforvalteren, sa Helle.