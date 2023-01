Rødts landsstyre dypt splittet om våpen til Ukraina

Ingrid Klein Hedlund, landsstyrerepresentant fra Troms:

– Jeg står bak Rødts vedtatte politikk om å ikke sende våpen. Det burde etter min mening være alvorlige konsekvenser for de som forsyner Russland med våpen og krigsteknologi. Vil diskutere med mine nærmeste.

Hanne Bjerkvik, vara til landsstyret fra Sogn og Fjordane og leder i Dalsfjorden Rødt:

– Jeg må si at jeg støtter nok flertallet i sentralstyret, som er for å sende våpenhjelp til Ukraina. Rødt vil fremme fredssaken, men dette er en stormakt som har ambisjoner om å gjøre seg større og få tilbake territorier som hører fortiden til. Hva om det var oss? Ville vi heller at noen skulle forsøke å snakke oss til frem, mens vi ble bombet sønder og sammen, eller at de gjorde begge deler på en gang? Så jeg lander på å støtte flertallet, samtidig som at jeg håper de som kan jobber for få til forhandlinger for å få slutte på denne forferdelige krigen.

Rainer Svartrapmo, vara til landsstyret og fylkesleder i Trøndelag Rødt:

– Som fylkesleder i Trøndelag står jeg bak partiets vedtatte politikk. Min rolle er å legge til rette for en god debatt i lokallagene, så blir resten opp til landsmøtet i april.

Silje Alise Ness, vara til landsstyret fra Møre og Romsdal og leder i Sunndal Rødt:

– Jeg fordømmer Russlands angrep på Ukraina og ser det er et land som må forsvare seg og at det er riktig at Norge bidrar. Er nok på samme linjen som ledelsen i Rødt. Situasjonen fremtvinger våpenstøtte.

Tore Jakob Haugen, vara til landsstyret:

– Det store problemet relatert til den siste tids debatt er de angrepene fra de andre partiene og folk kommer med. Det virker som det er en motvilje mot å snakke om fred. Man har ikke tradisjon for å sende våpen til land i krig. Skal vi sende til Ukraina, så må vi sende til alle som sliter, som Palestina.

– Hele landet trenger å diskutere å sende våpen. Kan ikke være å bare sende til Ukraina, det virker merkelig rasistisk å ikke støtte andre frigjøringskamper. Debatten har blitt så fordummende.

– Det er mye angrep og hvis man ikke er superivrig, så er man plutselig pro Putin. Rødt er ikke pro Russland på noen som helst jævla vis. Det er åpenbart lettvint for alle mulig interesser og partier, for da slipper man å fokusere på vanskelige ting som strømpriser, arbeidslinje og klimating.

– Du som er i avis som skal selge reklameplass, så er det begrenset hva slags saker man tar opp. Folk vil ha sjokknyheter og så er det mange gamle høyreekstreme og liberale som vi rope om de skumle kommunister. Jeg har ikke landet ennå på hva jeg mener om støtte. Det har blitt en kjedelig og dum generell debatt. og sklidd ut fordi andre vil distrahere fra de sakene vi burde diskutere.

Hanne Benedikte Wiig, vara til landsstyret fra Nordland og varaordfører i Alstahaug:

– Vi har ikke diskutert det på medlemsmøte eller styremøte. Men signalet når man prater med folk er at det er delte syn på det i lokallaget. Det er en vanskelig sak for alle. Per dags dato så heller jeg til at det er ok å gå for våpenstøtte, selv om det er et vanskelig standpunkt å ta.

Per Anton Nesjan, vara til landsstyret fra Nordland og kommunestyrerepresentant:

– Jeg synes ikke dette er et enkelt spørsmål. Og det er heller ikke rett å ta stilling i et så viktig spørsmål som resultat av en stemningsbølge. Jeg var enig i vedtaket Rødt gjorde om å ikke sende våpen, med den begrunnelsen at Norge burde spille en annen rolle.

– Hvis Rødt skal endre standpunkt må det avklares flere spørsmål, f.eks. hvor lenge skal Norge sende våpen? Uansett tidsperspektiv? 1 år? 3 år? 5 år?

– Åpner vedtak om å gi våpen for at Norge skal gi eller selge våpen til andre land i krig? Bare minner om at Palestina er okkupert av Israel. Jeg støtter Ukrainas rett til å forsvare seg mot okkupasjonen. Men jeg vil altså ha noen avklaringer. Jeg må bli overbevist om at å gi våpen er veien til fred, og at ikke Ukraina blir en evigvarende slagmark med massedød som resultat.

Håvard Krogstad-Wiborg, vara til landsstyret og leder i Rødt Steinkjer:

– Per dags dato støtter jeg dagens politikk. Men jeg ser fram til gode analyser og diskusjoner fram mot landsmøtet, i eget lokallag, på sosiale medier og i andre forum.

Kim Daniel Svendsen, vara til landsstyret og leder av Rødt Levanger.

– Det bor flere millioner personer i en krigssone. Om Norge avstår å sende våpen så er ikke dette som vil avgjøre krigen uansett på dagens tidspunkt. Vi bør heller fokusere på å sende nødhjelp til de som har fått bombet husene sine sønder og sammen. Norge skal være en pådriver til å få i gang fredsavtale mellom landene og bruke det samarbeidet vi har hatt med Russland i mange år.

Tina Knarbakk, vara til landsstyret, kommunestyrerepresentant:

– Jeg syns det er en veldig vanskelig sak og har stor forståelse for synet og syns det er viktige argument fra begge sidene i denne saken. Selv syns jeg det er vanskelig å lande og forholder meg derfor enn så lenge til vår vedtatte politikk i saken og ser frem til gode diskusjoner om temaet frem mot og i neste landsmøte.

Pål Berby, vara til landsstyret og kommunestyrerepresentant:

– Vi har en vedtatt politikk per nå og jeg ser fram til debatten fra nå og mot landsmøtet. Det er en skummel utvikling om man åpner for å gi våpen til Ukraina. Da må man se på en del andre land som opplever at okkupasjonsmakter går inn på deres territorium. Jeg er ikke pasifist. Man trenger våpen om man skal forsvare seg. Linja til Stortinget har vært på ikke gi våpen til krigende parter. Ukraina har en suveren rett til å forsvare seg.

Disse har ikke bestemt seg:

Mattis Himo, varamedlem til landsstyret og vara til fylkestinget i Møre og Romsdal

Jeanette Syversen, varamedlem til landsstyret fra Hordaland

Ole Ronny Koldal, vara til landsstyret fra Rogaland

Ole Andreas Smith, varamedlem i landsstyret og leder Troms Rød Ungdom: