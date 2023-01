MIL ETTER MIL: Hedvig Hjertaker (28) er den yngste kvinnen gjennom tidene som har gått alene til sørpolen.

Polfareren Hedvig (28) ble historisk

Etter 48 dager med ski, telt og pulk nådde Hedvig Hjertaker (28) sørpolen natt til søndag, men turen har vært alt annet enn enkel.

Rett før klokken 03.30 norsk tid 15 januar - etter 1130 lange kilometer til Sydpolen, er Hedvig Hjertaker (28) fremme ved polpunktet som verdens yngste til å gå turen solo.

Det skriver Hjertakers manager André Fjærestrand Bratli til VG da bragden er gjennomført.

Etter å ha tilbakelagt 113 mil ble Hjertaker fra Bergen den yngste kvinnen noensinne som har gått alene til sørpolen.

– Jeg har vært sykt bekymret for henne. Dette er sykt imponerende, og det står vanvittig respekt av det hun gjør. Å stå i 48 dager og stange uten å kommunisere med noen – man blir rørt, fortalte manageren til VG noen timer før bekreftelsen kom.

Han har kommunisert med Hjertaker via satellittelefon.

«Nå er jeg fryktelig sliten,» sto det i en melding fra Hjertaker torsdag.

Bratli skriver etter ankomsten at Hjertaker er utmattet, sulten og har enkelte frostskader, men er etter forholdene i god behold.

– Nå er vi bare glade for å ha Hedvig trygt i mål sammen med verdensrekorden hun kom hit for. Verdens yngste kvinne til å ha gått solo til Sydpolen.

UT PÅ TUR ALDRI SUR: Hjertaker måtte slite seg gjennom både lungebetennelse og frostskader.

Nesten tom for mat og strøm

Da Hjertaker startet å gå mot sørpolen lørdag hadde hun 26 kilometer igjen.

– Ifølge samboeren hadde hun noen kjeks, vann, ni ruter med melkesjokolade, og en håndfull nøtter igjen, sier Bratli.

Han forteller at Hjertaker har gått mellom 20 og 30 kilometer om dagen. Tidlig på reisen ble det besluttet å fjerne ti kilo med last fra den litt over 100 kilo tunge pulken, for at hun skulle kunne gå raskere.

– Da hun etter et par-tre uker ikke klarte å øke antallet kilometer om dagen, måtte hun spise mindre og spare på maten, sier Bratli.

MANAGER: André Fjærestrand Bratli gjenforteller Hjertakers ferd mot Sydpolen.

Mer dramatisk ble det da Hjertakers solcellepanel ble ødelagt forrige helg.

– Hun var i ferd med å gå tom for strøm på satellittelefonen og GPS-en sin. Hun kunne ikke gå til sørpolen uten å ha kontakt med basen. På tirsdag ble det sendt ut et fly med et nytt solcellepanel til henne, forteller Bratli.

Solcellepanelet ligger på pulken og lader de nødvendige apparatene.

ALENETID: Nettene tilbrakte Hjertaker i telt. Planen var at hun hver dag skulle sove i seks timer og gå på ski i tolv timer.

Lungebetennelse og frostskader

Trøbbel har det altså vært underveis, men reisen startet heller ikke godt for Hjertaker den 27. november.

– Hun ble liggende på isen i tre, fire dager med lungebetennelse. Da lå hun i telt, og måtte gå én uke på antibiotika, sier Bratli.

Videre forteller han at polfareren har slitt med frostskader både på innsiden av lårene og på fingrene.

– Hun gleder seg nok veldig til å kjenne lukten av nykvernet kaffe, se mennesker, spise besteforeldrenes hjemmelagde fiskekaker, og møte kjæresten, sier Bratli.

48 DAGER: Den 27. november startet Hjertaker på den 113 mil lange ferden mot sørpolen.

Lykken har heller ikke snudd for Hjertaker etter at ekspedisjonen var over.

– Hun rekker ikke flyet som går i dag, og må mest sannsynlig bli igjen på Antarktis i en ukes tid, og sove i telt, sier Bratli.

– Alltid vært en eventyrer

– Men Bratli, hva i alle dager får noen til å gjøre noe som dette?

– Hun har alltid vært en eventyrer og hatt stor interesse for utendørsaktivitet. For hennes del tror jeg det går på «driven» for å gjøre noe slikt, men også utholdenhet og det å være selvstendig, svarer manageren.

Han forteller at turen startet på omtrent 200 meter over havet, og at den ble avsluttet på omtrent 3000 meter over havet.

– Hun har gått i konstant motbakke, avslutter Bratli.

– Som å gå med fellene på

VG snakket med manager André Fjærestrand Bratli i 17-tiden lørdag ettermiddag. Da hadde han akkurat snakket med Hedvig Hjertaker.

– Hun kom i gang litt sent i dag ha hadde da igjen 22 kilometer. Hun gleder seg enormt til å bli ferdig og virket lettet og glad.

Han sier det er svært vanskelige forhold også på sluttetappen.

– Det er bitende kaldt og veldig lite oksygen i snøen, noe som fører til voldsom friksjon under skiene. Det er som å gå med fellene på, sier manageren.

– Forskningsbasen hun kommer til er bemannet med noen få mennesker, men blant annet en kokk, så mat blir det.

Ifølge Store Norske Leksikon ble Liv Arnesen i 1994 den første kvinnen til å gå alene til sørpolen.

Flere medier, deriblant Utemagasinet, skriver om at Caroline Cote nylig tok ny rekord for å være raskeste kvinne til sørpolen. Hun skal ha brukt 33 dager, to timer og 55 minutter.

