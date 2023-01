TRAGEDIE: Politiet fikk melding klokken 09.12 28. desember om at to busser hadde kollidert på Fredrikstadbrua.

Pårørende takker for støtten etter at bussjåfør omkom i romjulen

Kona og barnet til sjåfør Øyvind Sannes Norheim (53) satt om bord da han kolliderte med en annen buss og omkom i romjulen.

Det bekrefter de pårørendes bistandsadvokat Hilde Elisabeth Jæger.

– De uttrykker takknemlighet for støtten de har fått etter hendelsen, både fra det offentlige støtteapparatet og fra det private nettverket sitt, sier hun til VG.

– De er også takknemlig for at avdødes arbeidsgiver har fulgt dem opp og gitt dem støtte, sier hun.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

Navnet på avdøde ble i romjulen frigitt i samråd med pårørende.

Aktiver kart

Kollegaer i sorg

Det var på morgenen 28. desember at de to bussene frontkolliderte ved Fredrikstadbrua. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 09.12. Det var kun to passasjerer om bord i de to bussene.

Bussjåføren i den andre bussen ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Norheim hadde over 20 års fartstid som bussjåfør, og kommer til å bli savnet av sine kollegaer i Vy. Det forteller kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.

– Det er noe av det verste som kan skje: At en av våre medarbeidere stiller på jobb om morgenen, og ikke kommer hjem igjen på ettermiddagen, sier Lundeby til VG.

Han forteller at selskapet er i kontakt med de pårørende etter Norheim.

– Øyvind var ansatt hos oss lenge. Han gjorde en god jobb og var godt likt. Det gir hans kollegaer uttrykk for, sier Lundeby.

OMKOM: Bussjåfør Øyvind Sannes Norheim (53) omkom i ulykken i Fredrikstad 28. desember. Familien takker for støtten de har fått.

Preger lokalsamfunnet

Bistandsadvokat Hilde Elisabeth Jæger sier til Fredriksstad Blad at kona og barnet til Norheim også fikk lettere skader under ulykken.

– Vi ønsker å si at de som sitter igjen etter ulykken har støtte fra oss, og vi har den dypeste medfølelse med dem etter det tapet de har opplevd, sier Lundeby i Vy.

Ordfører i Fredrikstad Siri Martinsen har tidligere uttalt til VG at ulykken berører hele lokalsamfunnet i Fredrikstad.

– Når ulykker skjer med så tragisk utfall, preger det lokalsamfunn, og tankene går til de pårørende og berørte som er involvert, skrev hun i en SMS.