Video viser påkjørselen i Drøbak: − Det kunne gått så mye verre

DRØBAK (VG) En overvåkningsvideo viser at bilen kjører ned sjokkerte mennesker, og at sommeridyllen ble til et mareritt i løpet av hundredeler.

Kortversjonen En bil kjørte på flere mennesker i Drøbak den 23. juni. Åtte personer ble skadet, blant annet en mor og hennes spedbarn.

VG publiserer nå en video som viser deler av påkjørselen.

Sjåføren, en mann i 80-årene, er siktet for uaktsom kjøring. Det er usikkert hva som førte til hendelsen. Politiet sjekker nå flere hypoteser.

Lokale innbyggere er takknemlige for at utfallet av påkjørselen ikke ble mer alvorlig. Vis mer

Søndag 23. juni, klokken 16.49: Det er like før stengetid etter en travel og strålende dag i sommerbyen Drøbak.

Tidligere på dagen har folk gått tett i tett i de smale, historiske gatene.







Som vanlig har turister stått i kø ut døren for å sikre seg kaffe og kanelboller hos Håndverksbakeriet, og kikket på klær utstilt langs de smale fortauene.

– Det kokte, det hadde vært så mye folk, men nå holdt jentene på å ta ned klærne ute på fortauet, sier klesbutikkeier Anne Kjersti Bjerka Aas til VG.

Klokken 16.50:

En kvinne med en liten hvit hund har akkurat kjøpt en genser på Anneks, butikken til Anne Kjersti, og viser den til to andre kvinner som sitter på en benk på fortauet utenfor en iskiosk.

Samtidig passerer flere mennesker, biler og motorsykler på den smale veien.

På den andre siden av veien stenger butikkeier Camilla Hiemeyer sin barneklesbutikk, før hun krysser gaten.

Litt lenger oppe, på Håndverksbakeriet, gjør de ansatte klart til stenging.

Fra et sekund til et annet, går det fra sommeridyll til et voldsomt kaos.

Helt ut av det blå, kjører en bil opp på fortauet og inn i døren til bakeriet, knuser den, og fortsetter langs uteserveringen.

– Det var som en eksplosjon, har Valentina Longo (24) fortalt til VG.

KNUST: Bilen kjørte inn i flere mennesker og i døren til bakeriet, før den fortsatte nedover gaten.

Ute på fortauet har bilen kjørt på flere mennesker, blant annet en mor og et spedbarn.

I løpet av hundredeler dundrer bilen videre nedover fortauet, på vei mot de tre kvinnene utenfor iskiosken.

På overvåkningsvideoen som VG publiserer i dag, ser man at de tre kvinnene så vidt rekker å reagere før bilen kjører på dem.

I den smale gaten kjører de andre bilene sakte forbi folk, men den blå bilen holder høy fart og krasjer inn i bilen foran seg, hvor Jan Einar Gransjøen og kona sitter.

– Først hørte jeg høy skramling bak meg, og så så jeg i speilet at han kom, og så smalt det. Det tok tre sekunder. Jeg rakk ikke tenke noen ting, sier Gransjøen til VG.

PINNEVED: Her ser man hvordan bilen knuste uteserveringen til Håndverksbakeriet. Det var utenfor her moren og barnet ble påkjørt.

Etter å ha truffet Gransjøen, nærmest spretter den lille blå bilen inn i gjerdet til den fulle uteserveringen på restauranten Handelshuset, hvor en annen overvåkningsvideo viser at det bryter ut full panikk.

En gruppe barn og voksne ute på torget klarer akkurat å unnslippe bilen, før den endelig stanser.

Robin Andersen, som jobber på Handelshuset, beskriver lyden i gaten som et maskingevær.

– Bilen smadret gjerdet vårt, og like ved satt en mor med en liten datter. Moren var skrekkslagen, sier Andersen, som slapp alt han hadde i hendene og løp ut på gaten.

Til høyre så han en mann som røsket sjåføren ut av bilen. Da løp han til venstre, hvor han så de tre kvinnene som var truffet av bilen, og den lille hvite hunden som løp rundt.

– Det var ubehagelige bilder, mennesker som virket hardt skadet. Vi fikk den ene damen ut av gaten og inn til oss før ambulansepersonellet kom, sier Andersen, som priser gjerdet for at ikke bilen endte inn på uteserveringen.

SKJEDDE HER: Tirsdag så det slik ut i krysset hvor mannen kjørte opp på fortauet.

Fire hypoteser

Åtte personer ble skadet i påkjørselen, som politiet betegner som en ulykke. Spedbarnet fikk lettere skader, mens moren fikk omfattende skader. Hun lå på sykehuset mandag i påvente av ytterligere behandling.

Ingen anses for å være kritisk skadet, ifølge politiet.

Sjåføren, en mann i 80-årene, har status som siktet for uaktsom kjøring. Mannen har fått førerkortet beslaglagt.

– Han ble avhørt på stedet, men vi ønsker å avhøre ham igjen, sier politiinspektør Bente Gerner til VG.

Hva mannen forklarer, blir avgjørende for etterforskningen.

– Hva han gjorde og tenkte, skal vi etterforske videre. Vi har en teori om hva som har skjedd. Det virker ikke som det er en villet handling fra mannens side, men uaktsomhet, sier Gerner.

Hun opplyser videre at mannen ikke skal være syk, og at han ikke skal ha hatt et illebefinnende da han kom ut av bilen.

Politiet undersøker nå fire hypoteser:

Sykdom / illebefinnende

Rus

Menneskelig svikt, for eksempel om mannen tok feil av gass og brems, eller om han var på telefonen

Bilens tekniske stand

ENGLEVAKT: Camilla Hiemeyer ble vitne den dramatiske påkjørselen. Hun er glad det gikk så bra det som gjorde.

– Dypeste medfølelse

Mannen i 80-årene har fått oppnevnt advokat gjennom NAF. Advokatfullmektig Yasmine Halnes skriver i en uttalelse til VG at dette er en tragisk ulykke og en svært skremmende opplevelse for alle involverte.

Hun skriver videre at saken er under etterforskning og det er derfor for tidlig å si noe mer om selve hendelsen.

– Min klient vil uttrykke sin dypeste medfølelse med alle som ble skadet, deres pårørende og de som ble vitne til ulykken. Han er sterkt berørt og vil rette en takk til de sivile som ivaretok ham frem til politiet kom til stedet.

– Hadde vært katastrofe

Tilbake i Drøbak er folk glade for at det gikk så bra som det gjorde.

– Hadde klokken vært ti på tre, da det var mye mer folk i gaten, hadde det vært katastrofe, sier Camilla Hiemeyer, som eier barneklærbutikken Johanna og Arne.

– Det er helt utrolig at det har gått så bra som det gjorde, fortsetter Hiemeyer,

1 / 4 PREGET: – Jeg har endelig sovet i natt, da jeg fikk vite at alle ville overleve, sier Anne Kjersti Bjerka Aas, som eier klesbutikken Anneks. SKULLE STENG: Martine Hagberg (18) og Marte Sand (17) var på vei ut på fortauet for å ta ned klær som var utstilt. – Det går greit med oss nå, sier de. TRAFF HER: Bilen kjørte langs butikkveggen. Alt som sto der knuste. MERKER: Disse merkene i asfalten viser hvor bilen kjørte. forrige neste fullskjerm PREGET: – Jeg har endelig sovet i natt, da jeg fikk vite at alle ville overleve, sier Anne Kjersti Bjerka Aas, som eier klesbutikken Anneks.

Hun hadde akkurat stengt butikken, og på overvåkningsvideoen ser man at hun krysser gaten, hvor hun møter et par kunder på uteserveringen til Handelshuset.

– Så hører vi et vanvittig bråk, jeg snur på hodet og «BANG», så lander bilen fire meter fra meg. Jeg hadde englevakt, jeg kunne blitt truffet om jeg hadde krysset gaten 30 sekunder senere.

Hun ringte rett til AMK-sentralen, og ga dem løpende oppdateringer om skadeomfang før de minutter senere var på plass.

– Jeg så moren ligge på bakken, med en tom babybjørn. Noen hadde allerede tatt vare på barnet. Folk som kom til var så flinke, sjekket under bilen med en gang om det lå noen der, sier Hiemeyer.

Anne Kjersti Bjerka Aas var inne i klesbutikken da bilen suste forbi på fortauet utenfor.

ULYKKE: Mannens forsvarer sier påkjørselen var en tragisk ulykke.

– Jeg så folk som lå overalt, som ropte og skrek. Jeg trodde med en gang det var terror og at en haug mennesker var døde.

– Det kunne gått så mye verre hvis dette hadde skjedd tidligere på dagen.

Alle som jobbet i gaten er imponert over hvordan folk strømmet til for å hjelpe.

– Det var helt unikt, sier hun.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post